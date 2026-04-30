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ANSES: confirmaron cuándo cobrarán los jubilados en mayo

Se estableció el haber unificado para el sector pasivo que combina la actualización por movilidad y el bono extraordinario de refuerzo. Los jubilados de ANSES en mayo percibirán el incremento del 3,4% en sus haberes, sumando además los beneficios de ahorro en farmacias y supermercados de todo el país.

ANSES: confirmaron cuán cobrarán los jubilados en mayo

ANSES: confirmaron cuán cobrarán los jubilados en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó los montos definitivos que se acreditarán durante el quinto mes del año. Se informa que los jubilados de ANSES en mayo que perciben la mínima contarán con un haber base de $393.250,17, cifra resultante de la aplicación del IPC de marzo. Para fortalecer los ingresos de los adultos mayores, el organismo suma el bono de $70.000, conformando un ingreso total de bolsillo de $463.250,17.

Leé también ANSES establece montos mínimos y máximos para jubilados: cuánto cobrarán en mayo
Cuánto cobrarán en mayo los jubilados de ANSES (Foto: A24.com).

El sistema de liquidación unificado de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite que el cobro se realice en una sola jornada, sin necesidad de trámites extras. Se confirma que los jubilados de ANSES en mayo verán impactado tanto el aumento por movilidad como el refuerzo excepcional en sus cuentas bancarias habituales. El cronograma, organizado por terminación de DNI, comenzará tras el feriado del Día del Trabajador bajo la supervisión técnica del organismo previsional.

Además del haber directo, se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social promueve el uso de la red de beneficios automáticos. Los jubilados de ANSES en mayo pueden potenciar su capacidad de compra a través de reintegros por el uso de la tarjeta de débito en comercios adheridos. Esta política de ahorros indirectos funciona como un alivio complementario para afrontar el costo de vida y los gastos en salud durante el mes.

¿Cómo ahorrar hasta $25.000 con los beneficios de ANSES?

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ANSES: confirmaron cuán cobrarán los jubilados en mayo

ANSES: confirmaron cuán cobrarán los jubilados en mayo

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente el esquema de devoluciones del 10% y hasta el 20% en compras de primera necesidad. Los jubilados de ANSES en mayo simplemente deben abonar sus consumos en supermercados y farmacias con la tarjeta donde perciben su prestación. El reintegro se acredita de forma automática en la cuenta dentro de las 72 horas hábiles posteriores.

Se establece que el programa permite alcanzar un tope de ahorro mensual de $25.000. Esta iniciativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social es clave para los jubilados de ANSES en mayo, ya que compensa los gastos en medicamentos de venta libre y alimentos básicos. Se recomienda concentrar las compras los días lunes para aprovechar las promociones exclusivas de la red federal de beneficios del organismo previsional.

¿Cuál es el monto total de la jubilación mínima en mayo?

Se confirma que la suma unificada que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social para los haberes básicos es de $463.250,17. Este valor para los jubilados de ANSES en mayo integra los $393.250,17 del haber actualizado por el 3,4% de movilidad y el refuerzo de $70.000 que se paga de forma no remunerativa para sostener el piso de ingresos del sector.

Se informa que para aquellos jubilados que superan la mínima, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica un bono proporcional hasta alcanzar el techo del haber unificado. En el caso de las pensiones no contributivas, el monto total para los jubilados de ANSES en mayo se sitúa en los $336.223, garantizando que ningún beneficiario bajo la órbita de ANSES perciba un importe inferior al límite establecido tras la última suba.

¿Qué sucede con los haberes máximos y la movilidad mensual?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica el ajuste del 3,4% a todas las escalas salariales del sistema previsional. Para los jubilados de ANSES en mayo que perciben la jubilación máxima, el haber asciende a los $2.645.600. Se confirma que este sector no percibe el bono extraordinario, ya que la asistencia de refuerzo se focaliza en las escalas de ingresos con menor poder adquisitivo.

Se informa que la movilidad mensual implementada por la Administración Nacional de la Seguridad Social otorga una mayor previsibilidad a todo el padrón. Al basarse en el IPC oficial, los jubilados de ANSES en mayo reciben una actualización que refleja la realidad económica de los meses previos. Se recomienda revisar el recibo de haberes digital en Mi ANSES para constatar la correcta aplicación de los porcentajes de aumento sobre el haber básico bruto del mes.

¿Cuándo inicia el calendario de pagos de jubilados por DNI?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social comenzará los depósitos de los haberes mínimos el lunes 11 de mayo.

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