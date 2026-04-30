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La AUH que se va a $460.000 en mayo 2026: quiénes pueden acceder

ANSES confirmó que la AUH por Discapacidad subirá en mayo de 2026 tras el aumento del 3,4%. La prestación está destinada a familias con hijos con discapacidad y los pagos comenzarán el 11 de mayo según terminación de DNI.

La AUH que se va a $460.000 en mayo 2026: quiénes pueden acceder

La AUH que se va a $460.000 en mayo 2026: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de mayo 2026 y una de las prestaciones que tendrá actualización será la Asignación Universal por Hijo (AUH) por Discapacidad, que alcanzará un valor total de $460.133 tras el aumento del 3,4%.

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Se trata de una asistencia económica destinada a familias con hijos con discapacidad a cargo y representa uno de los montos más altos dentro del sistema de asignaciones sociales. Los pagos comenzarán el 11 de mayo, según la terminación del DNI del titular.

Quiénes pueden cobrar la AUH por Discapacidad

Este beneficio está dirigido a madres, padres o responsables legales de hijos con discapacidad que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.

A diferencia de otras asignaciones, la AUH por Discapacidad no tiene límite de edad, siempre que se mantengan las condiciones exigidas por el organismo y continúe vigente la documentación correspondiente.

Para acceder es necesario:

  • Tener actualizado el grupo familiar en ANSES
  • Presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
  • Cumplir con los requisitos socioeconómicos del programa
  • Contar con la documentación respaldatoria solicitada
AUH_ANSES

Cuánto se cobra en mayo 2026

Con el aumento del 3,4% aplicado por movilidad, el valor total de la AUH por Discapacidad en mayo será de:

  • $460.133,10

La actualización se aplicará automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite extra.

Cómo tramitar la AUH por Discapacidad

Las personas que aún no perciben el beneficio pueden iniciar la gestión mediante:

  • Mi ANSES, desde la web oficial
  • Con turno presencial en oficinas del organismo

Luego de presentar la documentación requerida, ANSES analizará la solicitud y definirá si corresponde habilitar el pago mensual.

Cuándo cobro AUH en mayo 2026

El calendario de pagos comenzará el 11 de mayo y se organizará por terminación de DNI:

  • DNI terminado en 0: 11 de mayo
  • DNI terminado en 1: 12 de mayo
  • DNI terminado en 2: 13 de mayo
  • DNI terminado en 3: 14 de mayo
  • DNI terminado en 4: 15 de mayo
  • DNI terminado en 5: 18 de mayo
  • DNI terminado en 6: 19 de mayo
  • DNI terminado en 7: 20 de mayo
  • DNI terminado en 8: 21 de mayo
  • DNI terminado en 9: 22 de mayo

La AUH por Discapacidad representa un respaldo central para hogares que enfrentan mayores gastos vinculados a salud, educación, tratamientos y cuidados diarios. Con la actualización de mayo, ANSES llevará el monto por encima de los $460.000, consolidándolo como una de las ayudas más importantes del sistema social.

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