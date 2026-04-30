La AUH que se va a $460.000 en mayo 2026: quiénes pueden acceder

Para acceder es necesario:
- Tener actualizado el grupo familiar en ANSES
- Presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
- Cumplir con los requisitos socioeconómicos del programa
- Contar con la documentación respaldatoria solicitada
Cuánto se cobra en mayo 2026
Con el aumento del 3,4% aplicado por movilidad, el valor total de la AUH por Discapacidad en mayo será de:
La actualización se aplicará automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite extra.
Cómo tramitar la AUH por Discapacidad
Las personas que aún no perciben el beneficio pueden iniciar la gestión mediante:
- Mi ANSES, desde la web oficial
- Con turno presencial en oficinas del organismo
Luego de presentar la documentación requerida, ANSES analizará la solicitud y definirá si corresponde habilitar el pago mensual.
Cuándo cobro AUH en mayo 2026
El calendario de pagos comenzará el 11 de mayo y se organizará por terminación de DNI:
- DNI terminado en 0: 11 de mayo
- DNI terminado en 1: 12 de mayo
- DNI terminado en 2: 13 de mayo
- DNI terminado en 3: 14 de mayo
- DNI terminado en 4: 15 de mayo
- DNI terminado en 5: 18 de mayo
- DNI terminado en 6: 19 de mayo
- DNI terminado en 7: 20 de mayo
- DNI terminado en 8: 21 de mayo
- DNI terminado en 9: 22 de mayo
La AUH por Discapacidad representa un respaldo central para hogares que enfrentan mayores gastos vinculados a salud, educación, tratamientos y cuidados diarios. Con la actualización de mayo, ANSES llevará el monto por encima de los $460.000, consolidándolo como una de las ayudas más importantes del sistema social.