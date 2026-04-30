La AUH que se va a $460.000 en mayo 2026: quiénes pueden acceder

Para acceder es necesario:

Tener actualizado el grupo familiar en ANSES

Presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

Cumplir con los requisitos socioeconómicos del programa

Contar con la documentación respaldatoria solicitada

AUH_ANSES

Cuánto se cobra en mayo 2026

Con el aumento del 3,4% aplicado por movilidad, el valor total de la AUH por Discapacidad en mayo será de:

$460.133,10

La actualización se aplicará automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite extra.

Cómo tramitar la AUH por Discapacidad

Las personas que aún no perciben el beneficio pueden iniciar la gestión mediante:

Mi ANSES , desde la web oficial

, desde la web oficial Con turno presencial en oficinas del organismo

Luego de presentar la documentación requerida, ANSES analizará la solicitud y definirá si corresponde habilitar el pago mensual.

Cuándo cobro AUH en mayo 2026

El calendario de pagos comenzará el 11 de mayo y se organizará por terminación de DNI:

DNI terminado en 0: 11 de mayo

DNI terminado en 1: 12 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 18 de mayo

DNI terminado en 6: 19 de mayo

DNI terminado en 7: 20 de mayo

DNI terminado en 8: 21 de mayo

DNI terminado en 9: 22 de mayo

La AUH por Discapacidad representa un respaldo central para hogares que enfrentan mayores gastos vinculados a salud, educación, tratamientos y cuidados diarios. Con la actualización de mayo, ANSES llevará el monto por encima de los $460.000, consolidándolo como una de las ayudas más importantes del sistema social.