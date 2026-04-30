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ANSES: habilitan el trámite para percibir el extra de $85.000

Se confirmó el mecanismo para el pago de la Ayuda Escolar Anual para quienes aún no recibieron el beneficio de oficio. La Administración Nacional de la Seguridad Social permite que los titulares de la AUH y el SUAF acrediten la escolaridad mediante el formulario digital para cobrar los $85.000 de las asignaciones de ANSES en mayo.

ANSES: habilitan el trámite para percibir el extra de $85.000

ANSES: habilitan el trámite para percibir el extra de $85.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene abierta la gestión para el cobro del refuerzo educativo destinado al ciclo lectivo 2026. Dentro del cronograma de las asignaciones de ANSES en mayo, se informa que los beneficiarios que no percibieron el pago automático en marzo o abril pueden regularizar su situación. El monto de $85.000 se otorga por cada hijo en edad escolar, funcionando como un soporte directo para los gastos en materiales y vestimenta.

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El procedimiento que establece la Administración Nacional de la Seguridad Social requiere la validación del certificado de asistencia escolar debidamente cumplimentado por la institución educativa. Se confirma que el extra de las asignaciones de ANSES en mayo se acredita una vez que el sistema informático del organismo procesa la carga del Formulario PS 2.68. Esta suma no remunerativa se deposita en la misma cuenta donde se percibe el haber mensual por hijo.

Durante el presente mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social prioriza la atención a través de sus canales digitales para agilizar la percepción de este recurso. Al integrarse con las asignaciones de ANSES en mayo, la Ayuda Escolar conforma una inyección de liquidez estratégica para las familias. Se establece que el trámite es gratuito y no requiere de gestores externos para su presentación ante las autoridades previsionales.

¿Quiénes califican para el cobro de los $85.000 de ayuda escolar?

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ANSES: habilitan el trámite para percibir el extra de $85.000

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social otorga este beneficio a los hijos de entre 45 días y 17 años inclusive que se encuentren escolarizados. El programa alcanza a los beneficiarios de la AUH y a los trabajadores bajo el sistema formal de las asignaciones de ANSES en mayo, siempre que se acredite la regularidad en colegios nacionales o provinciales oficialmente reconocidos.

Se confirma que para los menores con discapacidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social no establece un límite de edad para la percepción de los $85.000. En estos casos particulares, el pago de las asignaciones de ANSES en mayo se habilita mediante la presentación del certificado de asistencia a talleres de formación, institutos de rehabilitación o educación especial, garantizando la equidad en el acceso al apoyo estatal.

¿Cómo cargar el Formulario PS 2.68 en el sistema de ANSES?

Se establece que el titular debe descargar el documento desde la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social, llevarlo al establecimiento para su firma y luego subir una fotografía legible a la plataforma virtual. Se informa que este paso es determinante para que las asignaciones de ANSES en mayo incluyan el refuerzo de $85.000, ya que el sistema dispara la orden de pago únicamente tras la validación técnica del archivo.

Se confirma que el tiempo de acreditación de este beneficio extraordinario puede demorar hasta 60 días posteriores a la carga exitosa. Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social aprueba la documentación, el dinero se suma al haber con el aumento del 3,4% en la próxima fecha de cobro disponible. Se recomienda a los padres conservar el ticket de carga digital como comprobante de la gestión realizada para las asignaciones de ANSES en mayo.

¿Qué sucede si el beneficio no se liquida de forma automática?

Se informa que existen casos donde la Administración Nacional de la Seguridad Social no cuenta con la información escolar actualizada, lo que impide el pago de oficio. En estas situaciones, el beneficiario debe actuar de forma proactiva cargando el certificado para no perder el extra de las asignaciones de ANSES en mayo. El organismo previsional utiliza esta vía para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes mantienen el compromiso educativo de los menores.

Se establece que el estado de la gestión se puede monitorear en tiempo real a través del aplicativo móvil de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Si figura algún error en la carga o el formulario presenta tachaduras, el sistema notificará la necesidad de una nueva presentación. La transparencia en este proceso de las asignaciones de ANSES en mayo busca reducir la demora en el pago de los $85.000 destinados al apoyo del estudiante.

¿Dónde consultar las fechas de acreditación del refuerzo escolar?

Se informa que el calendario de las asignaciones de ANSES en mayo contempla días específicos para este tipo de depósitos extraordinarios.

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