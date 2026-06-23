ANSES paga casi $450.000 en junio: quiénes pueden cobrar el extra sin aguinaldo

Con los valores actualizados de junio, los montos quedaron conformados de la siguiente manera:

AUH por hijo con discapacidad: $377.530,06.

Tarjeta Alimentar: $72.250.

De esta forma, el total percibido durante el mes puede alcanzar los $449.780,06.

Este ingreso se acredita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde el titular recibe habitualmente la prestación, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.

AUH y SUAF de ANSES: actualizaron los topes salariales y montos por hijo

La AUH no cobra aguinaldo

Cada junio y diciembre surge la misma consulta entre los beneficiarios: si la Asignación Universal por Hijo incluye el Sueldo Anual Complementario.

La respuesta oficial es negativa. El aguinaldo se paga únicamente a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. Las asignaciones familiares y prestaciones sociales, como la AUH, quedan excluidas de este beneficio.

No obstante, la combinación de asignaciones y programas complementarios puede generar ingresos mensuales importantes para determinados grupos familiares.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en junio

La Tarjeta Alimentar continúa funcionando como un complemento destinado a garantizar el acceso a alimentos para familias con hijos.

Los montos vigentes son:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250.

El beneficio se deposita automáticamente junto con la prestación principal y no requiere inscripción previa para quienes ya cumplen con los requisitos establecidos.

Calendario de pagos de la AUH en junio

ANSES organizó el cronograma de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Un ingreso que supera los $400.000

La actualización de haberes y la continuidad de la Tarjeta Alimentar permiten que algunas familias que perciben la AUH por discapacidad accedan a uno de los ingresos más altos dentro del esquema de prestaciones sociales.

Aunque la AUH no contempla el pago del aguinaldo, la combinación de beneficios sociales puede representar un alivio económico importante para los hogares alcanzados por estas prestaciones durante junio.