Tras el triunfo de la Selección, Moria Casán sorprendió con un palazo directo a Flor Peña

Fue en ese clima de análisis que Moria Casán sorprendió con una frase que volvió a instalar la polémica alrededor de Florencia Peña. Sin rodeos, la conductora lanzó una observación que no pasó desapercibida en el estudio. “Menos mal que ganó. ¿Te imaginás si no ganaba? Pobre Florencia Peña, yo pensé en Florencia Peña”, disparó sin filtro la diva, dejando flotando la referencia al revuelo que se había generado en redes sociales días atrás.

Más adelante, Moria también intentó despegarse de cualquier lectura determinista sobre lo ocurrido. “Es un absurdo meter que todo eso se debe a eso, porque el juego tiene cosas increíbles, pero en cuanto a lo cabulero es importante”, agregó.

En la misma mesa de debate, el doctor Guillermo Capuya recordó que desde el programa ya habían anticipado una evolución favorable en la salud de Jorge Messi. “Dijimos que se iba a ir de alta el lunes o el martes”, sostuvo.

Finalmente, detalló cómo se resolvió la situación: “El lunes él dijo: ‘Quiero ver el partido y después del partido me voy’”. Según se informó, Jorge Messi recibió el alta tras el triunfo argentino y continuará su recuperación en Rosario junto a su familia.

Cuál fue la despiadada sentencia de Moria Casán sobre Florencia Peña ni bien se desató el escándalo en Luzu

Durante los últimos días de la semana pasada, distintas figuras del espectáculo, panelistas y periodistas salieron a dar su opinión sobre lo ocurrido con Florencia Peña en Luzu TV, tras anunciar de manera errónea la muerte del padre de Leo Messi. El hecho generó un fuerte revuelo y una parte del ambiente mediático cuestionó duramente tanto el tono utilizado para comunicar una información tan sensible como la posterior forma en la que intentó rectificarse.

Sin embargo, Moria Casán tuvo una lectura diferente del episodio. En su ciclo por El Trece, la conductora analizó lo sucedido y expresó: "Yo no me pongo del lado de nadie pero sí empatizo con el que tiene que comunicar. Flor no lo hizo de amarillista ni para ponerle un punto más a su programa. Que se equivocó, se equivocó, pidió las disculpas correspondientes y yo se las creo".

Lejos de brindarle un respaldo absoluto, la diva sostuvo que a Peña se le está exigiendo en exceso. "Que estuvo mal, estuvo mal. Pidió las disculpas correspondientes. Ahora, no sé si hay que seguir disculpándose. Es demasiado ya. Basta de migajear el perdón", lanzó sin rodeos.

En otro tramo de su análisis, Moria Casán consideró que el escándalo también se amplificó por intereses ajenos al hecho en sí. "Siento que es un vuelto para Nico Occhiato y para Flor. Empresarialmente, él logró mucho en poco tiempo y tiene a todos descolocados y ella tiene un tema político atrás. Acá se termina mezclando todo", opinó.

Fiel a su estilo frontal, también ironizó sobre las reacciones que se vieron en redes y medios: "Acá hubo un ataque de ética que mamita… me creí que estábamos en el Vaticano. Mucho moralista", disparó.

Finalmente, buscó bajar el tono de la polémica y puso el foco en la situación del exfutbolista. "Lo fundamental es que el padre de Messi está mejor. Lionel debe estar acostumbrado a estas cosas también, está entrenando y el lunes seguramente la vuelva a romper", cerró preanunciando así la espectacular victoria del equipo argentino que terminó concretándose ayer justamente con dos goles convertidos por el rosarino.