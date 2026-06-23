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Un mes sin Agostina Vega: los abuelos hablaron con A24 y dejaron un mensaje especial

Miguel y Elizabeth Heredia contaron cómo atraviesan el dolor por la muerte de la adolescente de 14 años. También reclamaron que la causa continúe avanzando y cuestionaron a la Justicia por haber dejado en libertad al principal acusado.

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Un mes sin Agostina Vega: el dolor de los abuelos y una investigación que aún busca respuestas

Un mes sin Agostina Vega: el dolor de los abuelos y una investigación que aún busca respuestas

Este lunes se cumple un mes del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y sus abuelos, Miguel y Elizabeth Heredia, volvieron a alzar la voz para pedir que el caso no quede en el olvido y que todos los responsables paguen por lo ocurrido.

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“Que no se olviden de ella, que estén siempre al tanto del caso. Que no sea un número más, que de acá a un par de meses no se acuerde nadie. Queremos que haya un antes y un después de mi nieta”, reclamó Miguel Heredia en una entrevista exclusiva con A24.

La desaparición de Agostina, ocurrida el 23 de mayo, movilizó a toda Córdoba. Días después, la búsqueda terminó con el peor desenlace: el hallazgo del cuerpo de la adolescente en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Desde entonces, la investigación avanzó con tres detenidos, pero el dolor de la familia permanece intacto.

El desgarrador recuerdo de los abuelos de Agostina Vega

“Lo vamos llevando de la peor manera, porque cada día se extraña más. Ella vivía con nosotros. Cuando volvía del colegio siempre venía a darle un beso a la abuela, a darme un beso a mí o hacía algún chiste con esa alegría que siempre tenía. Es muy difícil esto”, expresó.

Elizabeth, por su parte, contó que la madre de Agostina continúa bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico y que todavía no conoce todos los detalles del crimen.

“Melisa físicamente se está recuperando, pero psicológicamente sigue muy mal. Sabe quién la mató, pero no conoce más que eso. El otro día quiso saber más, empezamos a contarle algo y se quebró. Tuvimos que llevarla al médico porque se le subió la presión”, relató.

Durante la entrevista con A24, los abuelos también cuestionaron el funcionamiento de la Justicia y apuntaron contra la decisión que permitió que Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por el femicidio, recuperara la libertad en una causa previa.

“Este tipo tendría que haber estado preso el año pasado y, sin embargo, quedó suelto. Por eso hoy estamos acá”, sostuvo Miguel. Y agregó: “A una persona que roba un kilo de carne la juzgan más rápido que a un femicida”.

El hombre fue más allá y puso en duda cómo se manejó aquella investigación. “Yo pienso que hubo otra cosa, pero eso será otra investigación”, afirmó.

Elizabeth reveló que recibieron disculpas por parte de representantes judiciales, aunque aseguró que eso no alcanza. “¿De qué valen las disculpas para nosotros si mi nieta ya no está? Si hubiesen ido a la casa de Barrelier cuando mi hija dio el nombre y la dirección, la hubiesen encontrado en ese momento y no tirada como la dejaron”, lamentó.

Frente a la vivienda familiar se montó un altar que vecinos y personas anónimas fueron construyendo con velas, flores, fotos y juguetes para recordar a la adolescente. “Ese altar lo hizo la gente”, explicó Miguel.

Y, atravesado por la emoción, concluyó: “Hace un mes que no tenemos una vida normal y no la vamos a tener. Esto no lo vamos a superar porque ella no murió por una muerte natural. A mi nieta me la mataron. Lo que hicieron con ella ni un animal lo hace. Lo único que le pido a la Justicia es que todos sigan presos y no salgan nunca”.

Una causa que sigue avanzando

La investigación está a cargo del fiscal Raúl Garzón y tiene como principal imputado a Claudio Barrelier, de 33 años, acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género.

También permanecen detenidos Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos imputados por encubrimiento agravado. Los dos se negaron a declarar y sus defensas anticiparon que pedirán la libertad.

Mientras tanto, los investigadores continúan analizando nuevos testimonios y los movimientos registrados en la vivienda de barrio Cofico, donde la principal hipótesis sostiene que ocurrió el crimen.

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