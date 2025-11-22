ANSES confirmó el aguinaldo y el bono de $70.000 en diciembre 2025: quiénes cobran y quiénes quedan afuera

Jubilados y pensionados del SIPA

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

aguinaldo de anses.jpg El organismo previsional aclaró a quienes les corresponde el Sueldo Anual Complementario.

Cómo se calcula el aguinaldo

El SAC equivale al 50% del mejor haber mensual del semestre. Para diciembre 2025 se tomará como referencia el monto actualizado con el aumento del 2,3%, ya que es el valor más alto del período. El depósito se realizará en forma automática, sin trámites adicionales.

ANSES: montos de jubilaciones y pensiones en diciembre 2025

Tras la actualización por inflación, los haberes quedan así:

Jubilación mínima: $340.826,90

Jubilación máxima: $2.293.160,10

PUAM: $272.624,77

PNC: $311.653,76

Bono de $70.000 en diciembre: quiénes lo cobran

El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente para jubilados y pensionados con ingresos mínimos.

Las condiciones son:

Lo cobran solo quienes perciben la jubilación mínima.

Quienes superen los $410.826,90 quedan excluidos.

Los titulares con haberes por encima del mínimo reciben un monto proporcional, hasta completar el tope establecido.

Haberes finales con bono incluido