Previsional
ANSES
Aguinaldo
Beneficios

ANSES confirmó el aguinaldo y el bono de $70.000 en diciembre 2025: quiénes cobran y quiénes quedan afuera

El organismo previsional aclaró a quienes les corresponde el Sueldo Anual Complementario del último mes del año.

ANSES confirmó el aguinaldo y el bono de $70.000 en diciembre 2025. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) detalló el esquema de pagos para diciembre de 2025, un mes clave por la acreditación del Sueldo Anual Complementario (SAC) y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Confirman las fechas de pago de AUH de ANSES para diciembre (Foto: archivo).

Además, el organismo aplicará un aumento del 2,3%, actualizado por la inflación de octubre informada por el INDEC, que impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

ANSES confirmó que varios grupos quedan excluidos del SAC porque sus prestaciones no contemplan el pago del Sueldo Anual Complementario. No reciben aguinaldo:

  • AUH (Asignación Universal por Hijo)
  • AUE (Asignación Universal por Embarazo)
  • Titulares del SUAF
  • Beneficiarios de programas sociales sin carácter previsional

Quiénes sí cobran aguinaldo en diciembre

El pago del medio aguinaldo corresponde a:

  • Jubilados y pensionados del SIPA
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
aguinaldo de anses.jpg
El organismo previsional aclaró a quienes les corresponde el Sueldo Anual Complementario.

Cómo se calcula el aguinaldo

El SAC equivale al 50% del mejor haber mensual del semestre. Para diciembre 2025 se tomará como referencia el monto actualizado con el aumento del 2,3%, ya que es el valor más alto del período. El depósito se realizará en forma automática, sin trámites adicionales.

ANSES: montos de jubilaciones y pensiones en diciembre 2025

Tras la actualización por inflación, los haberes quedan así:

  • Jubilación mínima: $340.826,90
  • Jubilación máxima: $2.293.160,10
  • PUAM: $272.624,77
  • PNC: $311.653,76

Bono de $70.000 en diciembre: quiénes lo cobran

El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente para jubilados y pensionados con ingresos mínimos.

Las condiciones son:

  • Lo cobran solo quienes perciben la jubilación mínima.
  • Quienes superen los $410.826,90 quedan excluidos.
  • Los titulares con haberes por encima del mínimo reciben un monto proporcional, hasta completar el tope establecido.

Haberes finales con bono incluido

  • Jubilación mínima: $410.826,90
  • Jubilación máxima: $2.363.160,10
  • PUAM: $342.624,77
  • PNC: $381.653,76
