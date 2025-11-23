María Susini presentó a su hija con Facundo Arana y causó impacto: el video
En una nota con Implacables, María Susini causó sorpresa al presentar a su hija India ante cámaras. Mirá el video.
23 nov 2025, 10:39
María Susini presentó a su hija con Facundo Arana y causó impacto: el video
India, la hija mayor de Facundo Arana y María Susini, cumplió 17 años el pasado 11 de mayo. Sobre la primogénita del actor, es poco lo que se conoce.
India siempre mantuvo un perfil muy bajo y no muestra demasiado interés en seguir los pasos de sus exitosos padres en la esfera pública. Por el contrario, ella eligió su propio camino dentro de una disciplina que la acercó a su papá desde niña: la equitación.
Y ahora, la joven se animó hablar ante los medios previa invitación de su mamá. Consultada sobre India, Yaco y Moro en medio de un evento, la modelo llamó a la chica y exclamó alegre: “La quiero presenta”.
Una vez que la adolescente llegó a su lado, María intentó corregirle un detalle en su rostro, pero la joven aclaró: “Tengo lastimado ahí”. Hasta que India contó en medio de la nota a su mamá con Implacables (El Nueve): “Yo me estoy yendo mucho por el camino con los caballos”.
“Hago equitación, monto todos los días y tengo a mi yegua”, continuó. “Me gusta mucho como mamá ser modelo. Me encantaría. Me súper copa ir a desfilar y eso. El año pasado desfilé acá”, remarcó.
Por último, India mandó al frente a Facundo al asegurar que es el más cuida de los dos papás y comentó: “Le presenté pareja ya y... (risas nerviosas) Se la banca”.
A qué se dedica India, la hija de Facunodo Arana en la actualidad
En su cuenta personal, Indi postea fotos propias de su edad entre selfies, compartiendo con amigos, de viaje y cabalgando con su yegua, Calypta Z, a quien apoda “Caly” o simplemente “la negra”, en referencia a su espectacular pelaje oscuro.
En su contenido, únicamente se aprecian imágenes que reseñan sus habilidades como amazona, junto a su inseparable compañera equina. La joven siempre fue cercana a los caballos desde que era muy pequeña, gracias a que sus padres sienten una gran pasión por estos ejemplares.
Por esta razón, resultó obvio que al cumplir los 15 años, Facundo y María optaran por regalar a India como obsequio a una ejemplar como Caly, en lugar de un auto o cualquier otro típico deseo adolescente.
Desde ese momento hasta el presente, India está muy comprometida con la equitación, disciplina que practica con mucho enfoque y le ha traído grandes satisfacciones, tanto personales como profesionales.