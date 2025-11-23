María Susini presentó a su hija con Facundo Arana y causó impacto: el video

“Hago equitación, monto todos los días y tengo a mi yegua”, continuó. “Me gusta mucho como mamá ser modelo. Me encantaría. Me súper copa ir a desfilar y eso. El año pasado desfilé acá”, remarcó.

Por último, India mandó al frente a Facundo al asegurar que es el más cuida de los dos papás y comentó: “Le presenté pareja ya y... (risas nerviosas) Se la banca”.

A qué se dedica India, la hija de Facunodo Arana en la actualidad

En su cuenta personal, Indi postea fotos propias de su edad entre selfies, compartiendo con amigos, de viaje y cabalgando con su yegua, Calypta Z, a quien apoda “Caly” o simplemente “la negra”, en referencia a su espectacular pelaje oscuro.

En su contenido, únicamente se aprecian imágenes que reseñan sus habilidades como amazona, junto a su inseparable compañera equina. La joven siempre fue cercana a los caballos desde que era muy pequeña, gracias a que sus padres sienten una gran pasión por estos ejemplares.

India Arana

Por esta razón, resultó obvio que al cumplir los 15 años, Facundo y María optaran por regalar a India como obsequio a una ejemplar como Caly, en lugar de un auto o cualquier otro típico deseo adolescente.

Desde ese momento hasta el presente, India está muy comprometida con la equitación, disciplina que practica con mucho enfoque y le ha traído grandes satisfacciones, tanto personales como profesionales.