Clima en Buenos Aires: cielo, temperatura y condiciones para los últimos días del FINDE XXL

El clima para Villa Carlos Paz

En Villa Carlos Paz, uno de los destinos más frecuentados durante este fin de semana largo, el pronóstico también es favorable: se espera cielo mayormente soleado, algunas nubes y ninguna chance de precipitaciones.

Las temperaturas serán más elevadas que en Buenos Aires y la costa, con marcas que se ubicarán entre los 10 y 28 grados, lo que configura un día ideal para paseos por el lago San Roque, actividades recreativas y visitas a atractivos turísticos.

clima.jpg El clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. (Foto: archivo)

Cómo sigue el clima tras el fin de semana largo

El lunes, último día del feriado, mantendrá las buenas condiciones en el AMBA. El SMN anticipa cielo algo nublado durante el día y despejado hacia la noche, con temperaturas entre 13 y 26 grados.

El martes seguirá en la misma línea: cielo algo nublado, ambiente cálido y marcas térmicas que irán de 16 a 29 grados, sin indicios de mal tiempo en la región.

Alerta por vientos fuertes en San Luis

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para gran parte de la provincia de San Luis. Ante este fenómeno, el organismo recomendó:

Evitar salir de casa si no es necesario.

Asegurar o retirar objetos que puedan volarse, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

No refugiarse bajo marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Extremar la precaución al conducir.

La alerta indica que pueden registrarse ráfagas que podrían generar daños menores, caída de objetos y reducción de la visibilidad.