En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Clima
Buenos Aires
Pronóstico

Clima en Buenos Aires: cielo, temperatura y condiciones para los últimos días del FINDE XXL

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada estable en el AMBA, con cielo algo nublado y temperaturas agradables. Cómo estará el clima lo que resta del finde largo.

Clima en Buenos Aires: cielo

Clima en Buenos Aires: cielo, temperatura y condiciones para los últimos días del FINDE XXL

El fin de semana extra largo continúa con buen tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para este domingo 23 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo algo nublado y temperaturas en ascenso, en un día ideal para actividades al aire libre.

Leé también Clima de euforia en el búnker de La Libertad Avanza mientras Milei y su gabinete esperan los primeros resultados

Según el organismo oficial, las marcas térmicas oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 24 grados de máxima, manteniendo el clima estable que se instaló desde el inicio del feriado.

Cómo estará el tiempo en la Costa Atlántica

Para quienes eligieron la Costa Atlántica, el domingo también será una jornada templada y agradable. Las temperaturas irán desde los 10 grados en las primeras horas del día hasta los 22 grados por la tarde.

El SMN anticipa mucho sol, algunas nubes dispersas y sin probabilidad de lluvias, lo que permitirá disfrutar la playa, recorrer la costa o participar de las actividades previstas en los balnearios.

El clima para Villa Carlos Paz

En Villa Carlos Paz, uno de los destinos más frecuentados durante este fin de semana largo, el pronóstico también es favorable: se espera cielo mayormente soleado, algunas nubes y ninguna chance de precipitaciones.

Las temperaturas serán más elevadas que en Buenos Aires y la costa, con marcas que se ubicarán entre los 10 y 28 grados, lo que configura un día ideal para paseos por el lago San Roque, actividades recreativas y visitas a atractivos turísticos.

clima.jpg
El clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. (Foto: archivo)

El clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. (Foto: archivo)

Cómo sigue el clima tras el fin de semana largo

El lunes, último día del feriado, mantendrá las buenas condiciones en el AMBA. El SMN anticipa cielo algo nublado durante el día y despejado hacia la noche, con temperaturas entre 13 y 26 grados.

El martes seguirá en la misma línea: cielo algo nublado, ambiente cálido y marcas térmicas que irán de 16 a 29 grados, sin indicios de mal tiempo en la región.

Alerta por vientos fuertes en San Luis

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para gran parte de la provincia de San Luis. Ante este fenómeno, el organismo recomendó:

  • Evitar salir de casa si no es necesario.

  • Asegurar o retirar objetos que puedan volarse, como macetas, sillas o toldos.

  • Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

  • No refugiarse bajo marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

  • Extremar la precaución al conducir.

La alerta indica que pueden registrarse ráfagas que podrían generar daños menores, caída de objetos y reducción de la visibilidad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Clima Buenos Aires Servicio Meteorológico Nacional AMBA
Notas relacionadas
La llamativa costumbre que Leandro Paredes inculcó en Boca y que cambió el clima en el plantel
Hasta cuándo sigue el buen clima y cuándo llueve este fin de semana
Un incendio frenó la cumbre climática COP30: miles de asistentes fueron evacuados en plena jornada

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar