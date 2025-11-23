Clima en Buenos Aires: cielo, temperatura y condiciones para los últimos días del FINDE XXL
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada estable en el AMBA, con cielo algo nublado y temperaturas agradables. Cómo estará el clima lo que resta del finde largo.
El fin de semana extra largo continúa con buen tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para este domingo 23 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo algo nublado y temperaturas en ascenso, en un día ideal para actividades al aire libre.
Según el organismo oficial, las marcas térmicas oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 24 grados de máxima, manteniendo el clima estable que se instaló desde el inicio del feriado.
Cómo estará el tiempo en la Costa Atlántica
Para quienes eligieron la Costa Atlántica, el domingo también será una jornada templada y agradable. Las temperaturas irán desde los 10 grados en las primeras horas del día hasta los 22 grados por la tarde.
El SMN anticipa mucho sol, algunas nubes dispersas y sin probabilidad de lluvias, lo que permitirá disfrutar la playa, recorrer la costa o participar de las actividades previstas en los balnearios.
El clima para Villa Carlos Paz
En Villa Carlos Paz, uno de los destinos más frecuentados durante este fin de semana largo, el pronóstico también es favorable: se espera cielo mayormente soleado, algunas nubes y ninguna chance de precipitaciones.
Las temperaturas serán más elevadas que en Buenos Aires y la costa, con marcas que se ubicarán entre los 10 y 28 grados, lo que configura un día ideal para paseos por el lago San Roque, actividades recreativas y visitas a atractivos turísticos.
Cómo sigue el clima tras el fin de semana largo
El lunes, último día del feriado, mantendrá las buenas condiciones en el AMBA. El SMN anticipa cielo algo nublado durante el día y despejado hacia la noche, con temperaturas entre 13 y 26 grados.
El martes seguirá en la misma línea: cielo algo nublado, ambiente cálido y marcas térmicas que irán de 16 a 29 grados, sin indicios de mal tiempo en la región.
Alerta por vientos fuertes en San Luis
Mientras tanto, el Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para gran parte de la provincia de San Luis. Ante este fenómeno, el organismo recomendó:
Evitar salir de casa si no es necesario.
Asegurar o retirar objetos que puedan volarse, como macetas, sillas o toldos.
Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
No refugiarse bajo marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
Extremar la precaución al conducir.
La alerta indica que pueden registrarse ráfagas que podrían generar daños menores, caída de objetos y reducción de la visibilidad.