ANSES habilita el un pago de $165.000 para AUH con fecha límite para recibirlo

Los montos aproximados a cobrar son:

$165.863 por hijo en zona general.

Más de $540.094 por hijo con discapacidad.

$219.116 por hijo en zona austral.

Más de $713.498 para hijos con discapacidad en zona austral.

Este monto se acredita dentro de los 60 días posteriores a la presentación.

AUH: el otro extra disponible en diciembre (Ayuda Escolar + 20% retenido)

Además del pago del 20% acumulado, diciembre puede incluir un segundo refuerzo para las familias de AUH que presentaron el Certificado Escolar: la Ayuda Escolar Anual, fijada en $85.000 por hijo para 2025.

Sumada a la devolución de la libreta, ambas sumas pueden alcanzar hasta $273.000 en total.

La Ayuda Escolar debe gestionarse antes del 31 de diciembre de 2025, y aplica a beneficiarios de AUH, SUAF y hogares con hijos con discapacidad.

Cómo presentar la Libreta AUH antes del vencimiento

La presentación puede hacerse online o presencial:

Opción online (Mi ANSES)

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Ir a “Hijos” → “Libreta AUH” .

Descargar e imprimir el formulario.

Llevarlo a la escuela y al centro de salud para su firma.

Subir la foto del documento firmado desde el mismo portal.

Opción presencial

Presentar el formulario firmado en oficinas de ANSES.

El trámite no requiere turno previo.

ANSES advirtió que la libreta debe entregarse antes del 31 de diciembre de 2025 para evitar demoras en el cobro.

Por qué es importante presentar la Libreta cuanto antes

Aunque la presentación puede realizarse hasta fin de año, miles de familias todavía no hicieron el trámite, lo que implica dejar sin cobrar un monto retenido que ya les corresponde. Debido a que la acreditación demora alrededor de 60 días, realizar la gestión de manera anticipada permite recibir el extra durante el verano.

La libreta también es imprescindible para mantener activa la asignación: si no se presenta durante dos períodos consecutivos, ANSES puede suspender el pago mensual de AUH.

Montos actuales de Tarjeta Alimentar y AUH

En paralelo, ANSES confirmó los montos vigentes de Tarjeta Alimentar que se abonan junto con la AUH:

$55.250 para familias con un hijo.

$86.936 para familias con dos hijos.

$114.062 para familias con tres o más hijos.

La Tarjeta Alimentar se deposita de manera automática para titulares de AUH, AUH por discapacidad y AUE desde el tercer mes de embarazo. En noviembre y diciembre no presenta aumentos.