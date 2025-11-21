En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
ANTENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES habilita el un pago de $165.000 para AUH con fecha límite para recibirlo

Un trámite obligatorio de ANSES vuelve a cobrar relevancia en diciembre para quienes reciben AUH, ya que libera un extra acumulado durante todo el año. La gestión tiene fecha límite y determina si cada familia accede o no a un monto extraordinario.

ANSES habilita el un pago de $165.000 para AUH con fecha límite para recibirlo

ANSES habilita el un pago de $165.000 para AUH con fecha límite para recibirlo

Los beneficiarios de la AUH ANSES deberán completar antes de fin de año la presentación de la Libreta AUH, el documento que habilita el cobro de hasta $165.000 extra por cada hijo. Este pago no forma parte de un aumento ni corresponde a la Tarjeta Alimentar, sino a la devolución del 20% retenido durante 2024.

Leé también ANSES confirma el bono de $70.000 para jubilados en diciembre 2025
ANSES confirma el bono de $70.000 para jubilados en diciembre 2025

En diciembre, este trámite vuelve a ser determinante para los hogares con menores a cargo, ya que ANSES recordó que quienes no entreguen la libreta a tiempo perderán transitoriamente el ingreso acumulado. El beneficio también aplica a titulares con hijos con discapacidad, con montos que superan los $540.000.

Además de este refuerzo, durante el mismo mes ANSES continuará abonando los montos actualizados de AUH y la Tarjeta Alimentar, sin modificaciones respecto de noviembre. Ambos se acreditan de manera automática junto con el calendario habitual de pagos.

¿Cuál es el extra que libera ANSES con la Libreta AUH?

image.png
ANSES habilita el un pago de $165.000 para AUH con fecha l&iacute;mite para recibirlo

ANSES habilita el un pago de $165.000 para AUH con fecha límite para recibirlo

La Libreta AUH certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar. Por normativa, ANSES retiene todos los meses un 20% del haber y lo devuelve cuando el titular presenta el formulario del año en curso.

Los montos aproximados a cobrar son:

  • $165.863 por hijo en zona general.

  • Más de $540.094 por hijo con discapacidad.

  • $219.116 por hijo en zona austral.

  • Más de $713.498 para hijos con discapacidad en zona austral.

Este monto se acredita dentro de los 60 días posteriores a la presentación.

AUH: el otro extra disponible en diciembre (Ayuda Escolar + 20% retenido)

Además del pago del 20% acumulado, diciembre puede incluir un segundo refuerzo para las familias de AUH que presentaron el Certificado Escolar: la Ayuda Escolar Anual, fijada en $85.000 por hijo para 2025.

Sumada a la devolución de la libreta, ambas sumas pueden alcanzar hasta $273.000 en total.

La Ayuda Escolar debe gestionarse antes del 31 de diciembre de 2025, y aplica a beneficiarios de AUH, SUAF y hogares con hijos con discapacidad.

Cómo presentar la Libreta AUH antes del vencimiento

La presentación puede hacerse online o presencial:

Opción online (Mi ANSES)

  • Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ir a “Hijos” → “Libreta AUH”.

  • Descargar e imprimir el formulario.

  • Llevarlo a la escuela y al centro de salud para su firma.

  • Subir la foto del documento firmado desde el mismo portal.

Opción presencial

  • Presentar el formulario firmado en oficinas de ANSES.

  • El trámite no requiere turno previo.

ANSES advirtió que la libreta debe entregarse antes del 31 de diciembre de 2025 para evitar demoras en el cobro.

Por qué es importante presentar la Libreta cuanto antes

Aunque la presentación puede realizarse hasta fin de año, miles de familias todavía no hicieron el trámite, lo que implica dejar sin cobrar un monto retenido que ya les corresponde. Debido a que la acreditación demora alrededor de 60 días, realizar la gestión de manera anticipada permite recibir el extra durante el verano.

La libreta también es imprescindible para mantener activa la asignación: si no se presenta durante dos períodos consecutivos, ANSES puede suspender el pago mensual de AUH.

Montos actuales de Tarjeta Alimentar y AUH

En paralelo, ANSES confirmó los montos vigentes de Tarjeta Alimentar que se abonan junto con la AUH:

  • $55.250 para familias con un hijo.

  • $86.936 para familias con dos hijos.

  • $114.062 para familias con tres o más hijos.

La Tarjeta Alimentar se deposita de manera automática para titulares de AUH, AUH por discapacidad y AUE desde el tercer mes de embarazo. En noviembre y diciembre no presenta aumentos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH
Notas relacionadas
ANSES confirma los descuentos y reintegros para JUBILADOS
Alerta bono: ANSES aclaró cuánto cobrarán los jubilados que cobran por encima de la mínima
Se confirmó la noticia que todos los jubilados estaban esperando de cara a Diciembre 2025

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar