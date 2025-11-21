En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Refuerzo clave

El adicional de $160.000 que ANSES suma para la AUH en diciembre: a quién le corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los montos según el IPC y habilitó nuevos complementos destinado para las familias.

A quién le corresponde el plus de $160.000 de ANSES (Foto: archivo).

A quién le corresponde el plus de $160.000 de ANSES (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso una nueva actualización para diciembre que llevará los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a un 2,3% más que en noviembre. Además del incremento, los beneficiarios podrán acceder a un refuerzo adicional, previsto dentro de las ayudas sociales que brinda el organismo para acompañar a los hogares con mayores dificultades económicas.

Leé también AUH de ANSES con aumento: confirman las fechas de pago para diciembre
Confirman las fechas de pago de AUH de ANSES para diciembre (Foto: archivo).

AUH: quién cobra el adicional de $160.000

Con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre -que marcó un 2,7% mensual- y en línea con la normativa de movilidad vigente, ANSES ajustará también el valor de la Asignación por Embarazo (AUE). De acuerdo con la actualización, la prestación ascenderá en diciembre a:

  • AUE general: $122.492

  • AUE zona desfavorable: $159.240

La AUE está dirigida a mujeres gestantes y se actualiza con la fórmula que toma como referencia la inflación de dos meses previos.

Entre los refuerzos disponibles, las familias pueden acceder al Complemento Salud, un beneficio anual contemplado dentro del Plan 1000 Días. Este extra equivale a $119.691 por menor y asciende a $389.733 cuando se trata de niños con discapacidad.

créditos AUH ANSES familia
ANSES confirma aumento y define el pago de AUH en diciembre 2025

ANSES confirma aumento y define el pago de AUH en diciembre 2025

Otros adicionales vigentes para AUH y SUAF

ANSES mantiene varios complementos que se suman a las prestaciones principales, tanto para titulares de AUH como para beneficiarios del sistema SUAF. Entre ellos se encuentran:

  • Complemento Leche (para niños en etapa de lactancia)

  • Tarjeta Alimentar (para menores de entre 0 y 14 años, y madres embarazadas)

Los refuerzos de salud y alimentación forman parte del Plan de los 1000 Días, una política pública destinada a garantizar el acceso a controles médicos y a sostener la canasta básica alimentaria de niñas y niños menores de 4 años.

En el caso del Complemento Leche, el monto establecido para septiembre fue de $42.711, dirigido a las familias con embarazadas o niños lactantes que requieran un acompañamiento nutricional mayor.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES
Notas relacionadas
ANSES habilita el un pago de $165.000 para AUH con fecha límite para recibirlo
Ni Tarjeta Alimentar ni aumento: el extra de $273.000 que la AUH puede cobrar en diciembre
AUH ANSES, último aviso: vence el plazo para cobrar $165.000 extra por única vez

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar