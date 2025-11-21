El adicional de $160.000 que ANSES suma para la AUH en diciembre: a quién le corresponde

créditos AUH ANSES familia ANSES confirma aumento y define el pago de AUH en diciembre 2025

Otros adicionales vigentes para AUH y SUAF

ANSES mantiene varios complementos que se suman a las prestaciones principales, tanto para titulares de AUH como para beneficiarios del sistema SUAF. Entre ellos se encuentran:

Complemento Leche (para niños en etapa de lactancia)

Tarjeta Alimentar (para menores de entre 0 y 14 años, y madres embarazadas)

Los refuerzos de salud y alimentación forman parte del Plan de los 1000 Días, una política pública destinada a garantizar el acceso a controles médicos y a sostener la canasta básica alimentaria de niñas y niños menores de 4 años.

En el caso del Complemento Leche, el monto establecido para septiembre fue de $42.711, dirigido a las familias con embarazadas o niños lactantes que requieran un acompañamiento nutricional mayor.