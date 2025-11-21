El adicional de $160.000 que ANSES suma para la AUH en diciembre: a quién le corresponde
La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los montos según el IPC y habilitó nuevos complementos destinado para las familias.
A quién le corresponde el plus de $160.000 de ANSES (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso una nueva actualización para diciembre que llevará los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a un 2,3% más que en noviembre. Además del incremento, los beneficiarios podrán acceder a un refuerzo adicional, previsto dentro de las ayudas sociales que brinda el organismo para acompañar a los hogares con mayores dificultades económicas.
Con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre -que marcó un 2,7% mensual- y en línea con la normativa de movilidad vigente, ANSES ajustará también el valor de la Asignación por Embarazo (AUE). De acuerdo con la actualización, la prestación ascenderá en diciembre a:
AUE general: $122.492
AUE zona desfavorable: $159.240
La AUE está dirigida a mujeres gestantes y se actualiza con la fórmula que toma como referencia la inflación de dos meses previos.
Entre los refuerzos disponibles, las familias pueden acceder al Complemento Salud, un beneficio anual contemplado dentro del Plan 1000 Días. Este extra equivale a $119.691 por menor y asciende a $389.733 cuando se trata de niños con discapacidad.
Otros adicionales vigentes para AUH y SUAF
ANSES mantiene varios complementos que se suman a las prestaciones principales, tanto para titulares de AUH como para beneficiarios del sistema SUAF. Entre ellos se encuentran:
Complemento Leche (para niños en etapa de lactancia)
Tarjeta Alimentar (para menores de entre 0 y 14 años, y madres embarazadas)
Los refuerzos de salud y alimentación forman parte del Plan de los 1000 Días, una política pública destinada a garantizar el acceso a controles médicos y a sostener la canasta básica alimentaria de niñas y niños menores de 4 años.
En el caso del Complemento Leche, el monto establecido para septiembre fue de $42.711, dirigido a las familias con embarazadas o niños lactantes que requieran un acompañamiento nutricional mayor.