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Jubilados de ANSES en mayo: confirman las fechas de cobro tras los feriados

Se estableció el orden de acreditación para el sector previsional durante el quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social diagramó el calendario de los jubilados de ANSES en mayo considerando los días no laborables, asegurando que el haber con aumento y el bono se depositen de forma unificada.

Jubilados de ANSES en mayo: confirman las fechas de cobro tras los feriados

Jubilados de ANSES en mayo: confirman las fechas de cobro tras los feriados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dispone de la logística de pagos para el ciclo que inicia tras el feriado del Día del Trabajador. Se informa que la planificación de los jubilados de ANSES en mayo debió contemplar las jornadas festivas nacionales, lo que determinó que el grueso de las acreditaciones para las jubilaciones mínimas se concentre a partir de la segunda semana del mes. Este ordenamiento busca garantizar la fluidez en la red de cajeros automáticos de todo el país.

Leé también ANSES establece montos mínimos y máximos para jubilados: cuánto cobrarán en mayo
Cuánto cobrarán en mayo los jubilados de ANSES (Foto: A24.com).

El esquema diseñado por la Administración Nacional de la Seguridad Social operará bajo la modalidad de pago conjunto. Esto significa que los jubilados de ANSES en mayo encontrarán en su cuenta bancaria tanto el haber básico actualizado por el índice de movilidad del 3,4% como el refuerzo extraordinario de $70.000. Se establece que la transparencia en la difusión de estas fechas es clave para que los adultos mayores puedan gestionar sus compromisos financieros sin demoras.

¿Cuál es el calendario para jubilados que cobran la mínima en mayo?

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Jubilados de ANSES en mayo: confirman las fechas de cobro tras los feriados

Jubilados de ANSES en mayo: confirman las fechas de cobro tras los feriados

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará los depósitos para quienes perciben el haber básico el lunes 11 de mayo. El cronograma de los jubilados de ANSES en mayo se organiza según la terminación del documento de identidad para evitar aglomeraciones en las entidades bancarias y asegurar la disponibilidad de fondos en las terminales de retiro.

Las fechas de cobro confirmadas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

¿Cuándo perciben sus haberes quienes superan la jubilación mínima?

Se confirma que los jubilados de ANSES en mayo con ingresos superiores a la base contributiva accederán a sus fondos durante la última semana del mes. Debido al feriado nacional del lunes 25 de mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social dispuso que el calendario se reactive el martes 26, agrupando las terminaciones de documento para completar el ciclo de pagos antes del cierre mensual.

El esquema para este grupo de la Administración Nacional de la Seguridad Social es:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 26 de mayo

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 27 de mayo

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 28 de mayo

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 29 de mayo

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 1 de junio

¿Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES?

Se establece que los jubilados de ANSES en mayo pueden visualizar el desglose de su liquidación de forma digital antes de acudir al banco. Al ingresar con la Clave de la Seguridad Social al portal de la Administración Nacional de la Seguridad Social, los beneficiarios deben dirigirse a la sección "Jubilaciones y Pensiones" y luego a "Consultar recibo de haberes" para verificar el impacto del aumento.

Se informa que esta herramienta de la Administración Nacional de la Seguridad Social es fundamental para corroborar que se haya acreditado el incremento del 3,4% y el bono de $70.000. Además, permite a los jubilados de ANSES en mayo detectar cualquier descuento de terceras entidades o préstamos vigentes, brindando un control total sobre el patrimonio previsional sin necesidad de gestiones presenciales.

¿Qué sucede con los depósitos de Pensiones No Contributivas?

Se establece que el calendario de las Pensiones No Contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social inicia en la primera semana del mes, tras el feriado del 1 de mayo.

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