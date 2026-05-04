Jubilados de ANSES en mayo: confirman las fechas de cobro tras los feriados

Las fechas de cobro confirmadas son las siguientes:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

¿Cuándo perciben sus haberes quienes superan la jubilación mínima?

Se confirma que los jubilados de ANSES en mayo con ingresos superiores a la base contributiva accederán a sus fondos durante la última semana del mes. Debido al feriado nacional del lunes 25 de mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social dispuso que el calendario se reactive el martes 26, agrupando las terminaciones de documento para completar el ciclo de pagos antes del cierre mensual.

El esquema para este grupo de la Administración Nacional de la Seguridad Social es:

DNI terminados en 0 y 1: martes 26 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 29 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 1 de junio

¿Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES?

Se establece que los jubilados de ANSES en mayo pueden visualizar el desglose de su liquidación de forma digital antes de acudir al banco. Al ingresar con la Clave de la Seguridad Social al portal de la Administración Nacional de la Seguridad Social, los beneficiarios deben dirigirse a la sección "Jubilaciones y Pensiones" y luego a "Consultar recibo de haberes" para verificar el impacto del aumento.

Se informa que esta herramienta de la Administración Nacional de la Seguridad Social es fundamental para corroborar que se haya acreditado el incremento del 3,4% y el bono de $70.000. Además, permite a los jubilados de ANSES en mayo detectar cualquier descuento de terceras entidades o préstamos vigentes, brindando un control total sobre el patrimonio previsional sin necesidad de gestiones presenciales.

¿Qué sucede con los depósitos de Pensiones No Contributivas?

Se establece que el calendario de las Pensiones No Contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social inicia en la primera semana del mes, tras el feriado del 1 de mayo.