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ANSES: pagarán un bono $ 363.000

Con el inicio del calendario de pagos de mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha una de las asistencias económicas más relevantes para trabajadores que atraviesan una situación de desempleo involuntario. Se trata de la Prestación por Desempleo, una herramienta económica destinada a brindar respaldo financiero a quienes hayan perdido su empleo formal sin causa justificada.

ANSES: pagarán un bono $ 363.000

Con el inicio del calendario de pagos de mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha una de las asistencias económicas más relevantes para trabajadores que atraviesan una situación de desempleo involuntario. Se trata de la Prestación por Desempleo, una herramienta económica destinada a brindar respaldo financiero a quienes hayan perdido su empleo formal sin causa justificada.

Leé también Cómo anotarse al beneficio de ANSES que paga hasta $363.000 en mayo
Cómo anotarse al beneficio de ANSES que paga hasta $363.000 en mayo

Este beneficio, que puede extenderse por varios meses, cobrará especial relevancia durante mayo debido a la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que impactará directamente en el monto máximo a percibir. De esta manera, algunos beneficiarios podrán recibir hasta $363.000 mensuales, dependiendo de su historial salarial y del cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por el organismo.

Una asistencia económica pensada para trabajadores despedidos sin causa

La Prestación por Desempleo tiene como finalidad principal ofrecer una cobertura temporal a trabajadores registrados que hayan sido desvinculados de su empleo sin responsabilidad propia. El objetivo central es garantizar un ingreso mínimo mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral, evitando así una caída abrupta en su poder adquisitivo.

Este programa está especialmente orientado a empleados en relación de dependencia, tanto permanentes como eventuales o de temporada, que hayan realizado aportes al sistema de seguridad social durante un período determinado.

Además, ANSES permite que este subsidio pueda cobrarse entre dos y doce meses, dependiendo de la antigüedad laboral del solicitante, mientras que los mayores de 45 años pueden acceder a una extensión de hasta 18 meses.

Cuánto se cobrará en mayo de 2026

Con la entrada en vigencia del nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil fijado por el Gobierno nacional, los montos de esta prestación sufrirán una actualización automática.

Desde mayo de 2026, los valores serán los siguientes:

  • Monto mínimo: $181.500
  • Monto máximo: $363.000

El importe final que recibirá cada trabajador dependerá del cálculo del 75% de la mejor remuneración mensual percibida durante los últimos seis meses previos al despido.

Esto significa que el monto será personalizado, aunque siempre respetando el piso y techo establecidos por el nuevo SMVM.

Requisitos fundamentales para solicitar la Prestación por Desempleo

Para acceder a este beneficio, ANSES exige que el solicitante cumpla con determinadas condiciones según su modalidad de trabajo previa.

Trabajadores permanentes

Deben acreditar:

  • Haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización contractual.

Trabajadores eventuales o de temporada

Deben cumplir con:

  • Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años.
  • Registrar más de 90 días laborales en el último año previo al cese laboral.

Plazo clave: cuándo debe iniciarse el trámite

Uno de los puntos más importantes para no perder el acceso al beneficio es el tiempo de presentación.

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido, ya que superar ese plazo puede derivar en la pérdida del derecho o en reducciones en el período de cobro.

Por este motivo, ANSES recomienda comenzar la gestión lo antes posible, una vez formalizada la desvinculación laboral.

Documentación necesaria para gestionar el subsidio

Para acreditar la situación de desempleo, cada solicitante deberá presentar documentación específica según el motivo de finalización del vínculo laboral.

Entre los documentos más frecuentes se encuentran:

  • DNI original y copia
  • Telegrama o carta documento de despido
  • Nota de despido firmada por el empleador
  • Contrato vencido en caso de plazo fijo
  • Sentencia de quiebra o documentación judicial si la empresa cerró
  • Certificados médicos, si hubo incapacidad o accidente
  • Partida de defunción del empleador, si corresponde

La correcta presentación de estos papeles será fundamental para que el trámite avance sin demoras.

Cómo realizar el trámite: opciones presencial y virtual

ANSES ofrece dos modalidades para gestionar esta prestación:

Atención Virtual

A través de:

  • Ingreso a Mi ANSES
  • CUIL
  • Clave de la Seguridad Social
  • Selección de la opción “Prestación por Desempleo”

Atención presencial

El solicitante deberá:

  • Pedir turno previo desde la web oficial
  • Presentarse en la oficina correspondiente
  • Llevar toda la documentación respaldatoria

Modalidad de cobro: cómo se recibe el dinero

Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario comenzará a cobrar a través de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social.

Esto implica:

  • Retiro inicial por ventanilla bancaria
  • Entrega posterior de tarjeta de débito
  • Posibilidad de operar en cajeros automáticos

De esta manera, ANSES busca simplificar el acceso a los fondos y garantizar mayor autonomía financiera al beneficiario.

La importancia de verificar condiciones y evitar errores

Especialistas en seguridad social insisten en que muchos potenciales beneficiarios pierden acceso por errores administrativos, falta de documentación o presentación fuera de término.

Por ello, se recomienda:

  • Revisar aportes laborales previos
  • Verificar fechas de despido
  • Reunir documentación completa
  • Solicitar asesoramiento en ANSES si existen dudas

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Desempleo ANSES Sandra Pettovello
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