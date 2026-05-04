ANSES y el BONO de $600.000: a quiénes les corresponde y cómo alcanzarlo en mayo 2026

Monto bruto: $460.044,10

$460.044,10 Monto neto: $368.035,28

Este esquema implica que una parte del dinero se retiene y se paga posteriormente cuando se presenta la Libreta AUH, que certifica controles de salud y escolaridad.

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Tarjeta Alimentar: cuánto suma en mayo

La Tarjeta Alimentar, también administrada por ANSES en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, se mantiene sin cambios en mayo de 2026.

Este beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH y tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos básicos.

Por ejemplo:

Familias con 2 hijos: $81.936

La combinación entre AUH y Tarjeta Alimentar es clave para calcular el ingreso total de cada hogar.

Cómo se puede llegar a más de $560.000 por mes

En determinados casos, la suma de prestaciones puede dar lugar a ingresos elevados. Un ejemplo concreto es el de una familia que percibe:

1 hijo con discapacidad: $368.035,28

$368.035,28 1 hijo sin discapacidad: $113.028,24

$113.028,24 Tarjeta Alimentar (2 hijos): $81.936

Total mensual: $562.999,52

Este monto puede variar según la cantidad de hijos, la situación particular de cada grupo familiar y los beneficios adicionales que correspondan.

Requisitos clave para cobrar el total

Para acceder a estos ingresos y evitar demoras o suspensiones, es fundamental cumplir con ciertos requisitos:

Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES

Cumplir con las condiciones de la AUH

Presentar la Libreta AUH en tiempo y forma

De esta manera, los beneficiarios pueden asegurarse el cobro completo de las prestaciones y mantener la continuidad de los pagos.