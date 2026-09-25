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ANSES confirmó los nuevos montos para JUBILADOS en OCTUBRE

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el cronograma integral de pagos para el décimo mes del año. Las acreditaciones bancarias inician el jueves 8 para la mínima con el haber actualizado y el bono extraordinario de $70.000.

ANSES confirmó los nuevos montos para JUBILADOS en OCTUBRE

ANSES confirmó los nuevos montos para JUBILADOS en OCTUBRE

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de cobro para jubilados y pensionados correspondientes a octubre de 2026, período en el cual el haber mínimo garantizado se elevará por encima de los $506.000 netos en mano al unificarse el básico indexado de más de $436.000 y el bono extraordinario de $70.000.

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El esquema oficial organiza los desembolsos en dos tramos mensuales para evitar aglomeraciones en las entidades financieras y garantizar el abastecimiento de efectivo en cajeros automáticos de todo el país, contemplando el feriado nacional del lunes 12 de octubre.

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en octubre de 2026?

ANSES confirm&oacute; los nuevos montos para JUBILADOS en OCTUBRE. Imagen ilustrativa hecha con IA.

ANSES confirmó los nuevos montos para JUBILADOS en OCTUBRE. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Con la aplicación del coeficiente de movilidad mensual fijado por el IPC, los importes netos a cobrar en la cuenta bancaria quedan estructurados de la siguiente forma:

  • Jubilación mínima garantizada: superará los $506.000 netos en mano (haber base indexado más bono íntegro de $70.000).

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): superará los $419.000 netos de bolsillo con bono incluido.

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez): totalizarán más de $375.000 netos finales.

  • Jubilación máxima del SIPA: se ubicará por encima de los $2.930.000 brutos mensuales (sin bono).

¿Cómo saber corresponde cobrar en la primera o segunda tanda en octubre de 2026?

La ANSES divide el calendario de pagos de acuerdo con el importe del haber previsional:

  • Haberes que no superan la mínima: perciben sus depósitos entre el jueves 8 y el jueves 22 de octubre a razón de una terminación de DNI por día hábil.

  • Haberes que superan el haber mínimo: cobran en la última semana del mes, entre el viernes 23 y el jueves 29 de octubre, agrupándose en dos terminaciones de documento por jornada.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): inician los pagos de la seguridad social en los primeros días hábiles del mes.

¿Cómo consultar la fecha y lugar de cobro en Mi ANSES en octubre de 2026?

Para chequear el día exacto de acreditación y la entidad bancaria asignada:

  • Acceder al portal oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

  • Seleccionar la opción "Cuándo y dónde cobro" o "Consulta de recibos".

  • El sistema detallará la fecha asignada, la sucursal de cobro y los conceptos liquidados.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

El cronograma integral de acreditaciones bancarias del organismo previsional se ejecutará bajo el siguiente ordenamiento, comenzando con el sector pasivo:

  • Jubilaciones que no superan la mínima (con bono de $70.000):

    • DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.

    • (Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, sin actividad bancaria).

    • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo:

    • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.

  • Pensiones No Contributivas (PNC):

    • DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre de 2026.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:

    • DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.

  • Asignación por Embarazo (AUE):

    • DNI terminado en 0: viernes 9 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 1: martes 13 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 6: martes 20 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre de 2026.

  • Prestación por Desempleo (Plan 1):

    • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.

  • Asignaciones de Pago Único (APU):

    • Primera quincena: del 8 de octubre al 11 de noviembre de 2026.

    • Segunda quincena: del 23 de octubre al 11 de noviembre de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES confirmó: Cronograma de pagos para jubilados y pensionados en octubre de 2026, con haberes que superan los $506.000.
  • Fechas de cobro: El calendario se divide según el haber (mínimo o superior) y la terminación del DNI, con pagos desde el 1 de octubre.
  • Consulta online: Se puede verificar la fecha y lugar de cobro a través del portal oficial Mi ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI
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