AUH de ANSES: qué es el Plan Mil Días que otorga un extra $59.000 y cómo cobrarlo

Titulares de AUH: que tengan a cargo niños y niñas desde el nacimiento hasta el mes en que cumplen los 3 años de edad.

Asignación por Embarazo (AUE): mujeres gestantes durante todo el período del embarazo.

Liquidación automática: ANSES cruza los datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y deposita el monto en la misma cuenta sin trámite previo.

¿Cómo consultar la acreditación del extra en Mi ANSES en octubre de 2026?

Para chequear si el concepto del Complemento Leche figura incorporado en la liquidación del mes:

Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ingresar a la sección "Hijos" y presionar en "Mis Asignaciones".

Revisar el desglose de conceptos donde debe figurar el haber mensual de la AUH junto al ítem "Apoyo Alimentario Leche 1000 Días".

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

El cronograma oficial de pagos de la seguridad social se desarrollará de acuerdo con el siguiente esquema, encabezado por las asignaciones: