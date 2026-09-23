Ricardo Darín arrasa en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

De qué trata Lo dejamos acá con Darín y Peretti en Netflix

La trama de Lo dejamos acá tendrá como protagonista a un psicoanalista interpretado por Ricardo Darín. Según la sinopsis oficial, su personaje será un profesional pragmático que comenzará a perder la confianza en los métodos tradicionales de la psicología.

A partir de esa situación, el protagonista empezará a sobrepasar los límites con sus pacientes. En un primer momento, el cambio parecerá funcionar. Su método producirá resultados y todo indicará que encontró una nueva manera de abordar su trabajo.

Pero la situación cambiará cuando llegue a su consultorio un escritor interpretado por Diego Peretti.

El personaje de Peretti atravesará un bloqueo creativo y su llegada comenzará a modificar una dinámica que hasta entonces parecía estar bajo control. La relación entre ambos será uno de los ejes principales de la película.

La historia buscará moverse entre situaciones de humor y momentos destinados a generar reflexión. Esa combinación fue precisamente uno de los elementos destacados por Darín al referirse al proyecto.

Cuándo se estrena Lo dejamos acá a Netflix

Después de su presentación en el Festival de Cine de San Sebastián, Lo dejamos acá llegará directamente a Netflix.

La película estará disponible en la plataforma desde el viernes 16 de octubre. El lanzamiento se producirá después de su première mundial en España y sin otro paso por salas comerciales, según la información difundida sobre la producción.

De esta manera, el público podrá acceder desde Netflix a la nueva colaboración entre Darín y Peretti pocas semanas después de su presentación internacional.

El estreno de Lo dejamos acá tendrá lugar en un festival especialmente significativo para Ricardo Darín. En esta edición, el actor será además la imagen principal del afiche oficial del Festival de San Sebastián.

Ficha técnica de Lo dejamos acá en Netflix

Dirección: Hernán Goldfrid

Guion: Emanuel Diez

Producción: Kenya Films

Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín

Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico

Fotografía: Rodrigo Pulpeir

Música: Roque Baño

Edición: Andrés Quarant

Diseño de vestuario: Jam Monti

Sonido: Martín Porta

Diseño de producción: Daniel Gimelberg

Duración: 01:37

Año de producción: 2026

Otra película argentina llegará a Netflix y San Sebastián

El cine argentino tendrá además otra película en competencia. Se trata de una versión reducida en formato de largometraje de Mis muertos tristes, una coproducción argentino-chilena dirigida por Pablo Larraín.

La producción estará protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi. La historia también tiene un vínculo con la literatura argentina. La escritora Mariana Enríquez es la autora del libro que inspiró esta producción y estará presente en San Sebastián.

En paralelo, Netflix estrenará la versión completa de Mis muertos tristes como una miniserie de cuatro episodios. Ese lanzamiento está previsto para el 24 de septiembre, un día antes del anuncio de los ganadores del festival.

Tráiler oficial de Lo dejamos acá en Netflix