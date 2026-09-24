Dolor total por la trágica muerte de Sebastián Esteban Comai y Alejandro Jorge "Jano" Mazzoni

La investigación quedó en manos de la Justicia para establecer con precisión cómo se produjo el vuelco y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que la camioneta perdiera el control.

Cómo ocurrió el accidente en la Ruta 2

El siniestro se registró durante la tarde en uno de los principales corredores viales que conectan la zona de la costa atlántica bonaerense con el área metropolitana.

De acuerdo con la información disponible, los cuatro hombres habían terminado sus actividades en Mar del Plata y emprendían el regreso hacia Buenos Aires. El viaje se desarrollaba en una Ford Ranger, en la que se desplazaban los trabajadores vinculados a tareas de inspección de infraestructura.

Al llegar al kilómetro 125, en jurisdicción de Chascomús, se produjo el episodio que terminó desencadenando la tragedia.

Por causas que todavía no fueron establecidas, el conductor perdió el dominio del vehículo. La camioneta abandonó la trayectoria habitual y terminó sobre el cantero central, donde se produjo el vuelco.

La violencia del impacto generó heridas de extrema gravedad entre los ocupantes.

Los equipos de emergencia que acudieron al lugar constataron que Comai había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas. En tanto, Mazzoni fue asistido y trasladado rápidamente al Hospital Municipal San Vicente de Paul, en Chascomús.

Sin embargo, el cuadro del hombre de 44 años era delicado y, pese a la asistencia médica, murió algunas horas después.

Los otros dos pasajeros también resultaron heridos. Fueron identificados como Gustavo Roberto Barreto, de 44 años, y Uriel Alejandro Sánchez, de 48. Ambos sufrieron politraumatismos y debieron ser atendidos, aunque las primeras informaciones indicaron que se encontraban fuera de peligro.

Quiénes eran los dos hombres que murieron

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse más detalles sobre las víctimas del accidente.

Una de ellas era Sebastián Esteban Comai, de 59 años. El hombre residía en Gonnet y tenía una trayectoria profesional vinculada con la arquitectura y la actividad académica.

Comai era arquitecto y docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Su fallecimiento generó repercusiones dentro de los ámbitos profesionales y educativos con los que había estado relacionado durante su carrera.

Además de su actividad universitaria, se desempeñaba como inspector de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Precisamente, el viaje a Mar del Plata estaba relacionado con las funciones laborales que cumplía en ese organismo.

La noticia de su muerte provocó muestras de pesar entre colegas y profesionales vinculados con la arquitectura. También se destacó su trayectoria dentro de la profesión y su participación en el ámbito académico.

La otra víctima fatal fue Alejandro Jorge Mazzoni, conocido por familiares y allegados como “Jano”.

Mazzoni tenía 44 años y vivía en City Bell. Al igual que Comai, trabajaba como inspector de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia bonaerense y se encontraba regresando de Mar del Plata junto con sus compañeros.

Pero su perfil también estaba relacionado con otra actividad: la música.

Según la información difundida luego del accidente, Mazzoni era músico y tenía vínculos familiares con la zona de Chapadmalal, un sector cercano a Mar del Plata.

Su muerte, ocurrida después de varias horas de internación, sumó una segunda víctima fatal al siniestro que había comenzado con el vuelco de la camioneta en la Ruta 2.

El viaje de regreso que terminó en tragedia

El recorrido que realizaban los cuatro hombres tenía un motivo laboral. Habían viajado hasta Mar del Plata para inspeccionar una obra y posteriormente emprendieron el regreso.

El trayecto se desarrollaba en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, pero el viaje se interrumpió abruptamente a la altura de Chascomús.

La camioneta quedó sobre el cantero central luego del vuelco y se puso en marcha un operativo de emergencia para asistir a los ocupantes.

En este tipo de siniestros, una de las primeras tareas de los investigadores consiste en determinar las condiciones en las que se produjo la pérdida de control. Para eso se analizan diferentes elementos, entre ellos la posición final del vehículo, las características de la calzada, las marcas que hayan quedado sobre el asfalto y los daños registrados en la camioneta.

Por el momento, no se informó oficialmente que una causa específica haya sido establecida como responsable del accidente. La pérdida de control del vehículo forma parte de la reconstrucción inicial, pero será la investigación judicial la que deberá determinar qué ocurrió exactamente.

Qué pasó con los otros dos ocupantes

Además de Comai y Mazzoni, en la camioneta viajaban Gustavo Roberto Barreto y Uriel Alejandro Sánchez.

Ambos resultaron heridos durante el vuelco y presentaron politraumatismos. Tras ser asistidos, quedaron bajo observación médica, aunque las primeras informaciones señalaron que sus vidas no corrían peligro.

La evolución de los sobrevivientes constituye también un elemento importante para la investigación, dado que podrían aportar información sobre los momentos previos al siniestro y ayudar a reconstruir la secuencia de los hechos.

Hasta el momento, no se difundieron detalles concluyentes sobre qué sucedió dentro de la camioneta inmediatamente antes de que el conductor perdiera el control.

La investigación quedó en manos de la Justicia

Tras el accidente se inició una investigación para establecer las causas y responsabilidades vinculadas con el siniestro.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 10 del Departamento Judicial Dolores, mientras que intervino personal de la Policía Vial de Chascomús.

Los investigadores deberán reconstruir la mecánica del accidente y establecer por qué la camioneta terminó fuera de la calzada.

Uno de los principales objetivos será determinar qué factor provocó la pérdida de control de la Ford Ranger. Para ello se tendrán en cuenta las pericias realizadas sobre el vehículo y el lugar del hecho, además de los testimonios que puedan aportar los sobrevivientes y otras personas que hayan presenciado el episodio.

También será necesario establecer la secuencia exacta desde el momento en que la camioneta comenzó a desviarse hasta el impacto y posterior vuelco sobre el cantero central.

Por tratarse de una investigación en curso, todavía no existe una explicación definitiva sobre las causas del accidente.

Una tragedia que dejó dos familias de luto

El siniestro ocurrido en la Ruta 2 no solo tuvo consecuencias en el tránsito y en el operativo desplegado en la zona. También dejó dos familias atravesadas por la muerte de Sebastián Comai y Alejandro Mazzoni.

Ambos compartían una actividad laboral dentro de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia bonaerense y habían viajado juntos por una tarea vinculada con una obra.

La muerte de Comai, un profesional de 59 años con trayectoria como arquitecto y docente, y la de Mazzoni, de 44 años y vinculado además con la música, generaron repercusiones entre compañeros, colegas, familiares y allegados.

Mientras tanto, Barreto y Sánchez sobrevivieron al vuelco, aunque debieron recibir asistencia por los politraumatismos sufridos.

La investigación judicial continuará ahora con el análisis de las pruebas reunidas en el lugar y de todos los elementos que permitan reconstruir el episodio.

El objetivo será determinar con precisión por qué la camioneta perdió el control en el kilómetro 125 de la Ruta 2, cómo se produjo el vuelco y cuáles fueron las circunstancias que terminaron provocando la muerte de los dos trabajadores.

Hasta que finalicen las pericias, las causas concretas del accidente permanecen bajo investigación.