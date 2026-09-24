Conmoción total: Murió a los 36 años Lucas Montanaro en una situación inesperada

“Despedimos a Lucas Montanaro, reconocemos su aporte a la música argentina y acompañamos a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos en este momento”, expresaron desde el organismo.

El fallecimiento también provocó una fuerte reacción dentro de Canto 4, grupo con el que Montanaro compartió escenarios durante los últimos años.

“Hoy es un día triste para la familia de Canto 4: nos toca despedir a una de las personas con las que más alegría y música compartimos estos últimos años. Así de irónica y cruel es la vida a veces”, escribieron desde las redes oficiales de la agrupación.

En el mismo mensaje, sus excompañeros le dedicaron unas sentidas palabras: “Te deseamos un buen viaje Luquitas Montanaro, y esperamos que desde donde estés sigas haciendo música”.

Y agregaron: “Llevaremos tu recuerdo, tu alegría intacta y tu hermosa locura a cada escenario, como estamos seguros de que lo hubieses deseado”.

Montanaro había construido una parte importante de su recorrido artístico junto a Macumbicos, agrupación salteña formada en 2013 con la intención de explorar diferentes vertientes de la música popular.

En 2016, el grupo presentó su primer trabajo discográfico, compuesto por catorce canciones: diez propias y cuatro versiones. Entre los temas registrados por la banda se encuentran Sabático y El Carpero.

Durante esa etapa, Montanaro y sus compañeros recorrieron distintos escenarios de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Córdoba, consolidando su presencia dentro de la escena musical del norte argentino.

En los últimos años, el músico se sumó a distintos proyectos junto a Canto 4. En marzo de 2024, por ejemplo, estuvo a cargo del piano durante la interpretación de la Misa Criolla, de Ariel Ramírez, realizada por el conjunto en la ciudad de Salta junto a un ensamble de 35 coristas del Centro Cultural América y miembros del coro Arsis.

Ese mismo año, en el marco de los 25 años de Canto 4 y la presentación del álbum Presente, Montanaro fue anunciado como parte de los músicos que acompañarían al grupo en piano y teclados.

Su inesperada muerte, a los 36 años, generó una profunda conmoción entre quienes compartieron con él escenarios, proyectos y años de música.