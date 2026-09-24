¿Sofía Solá confirmó que estuvo con Colapinto? La sugerente foto que el piloto likeó y encendió las redes

La pregunta que empezó a circular entre los seguidores fue inevitable: ¿el Colapinto el que aparece debajo de las sábanas? La imagen, por sí sola, no permite identificarlo y no existe ninguna confirmación de que la persona fotografiada sea el piloto. Pero la coincidencia entre la publicación, el “fin de semana de actividades varias” y el like del corredor fue suficiente para que las redes comenzaran a especular.

Además, un usuario detectó los movimientos de Colapinto y comentó directamente en la publicación: “¡Bien ahí Franquito poniendo like! ¡Dale tiburón! ¡Vamos el 43!”, en referencia al número que utiliza el piloto en Alpine.

Lo llamativo es que Sofía también le dio “me gusta” a ese comentario, por lo que dejó en evidencia que había visto la referencia directa a Colapinto. Ese gesto fue interpretado por algunos usuarios como una nueva pista, aunque tampoco confirma que exista un vínculo sentimental entre ambos.

Por ahora, lo único comprobable públicamente son los likes cruzados y la particular publicación de Sofía. Ni ella ni Colapinto confirmaron haber pasado juntos ese fin de semana ni hablaron públicamente de un romance.

Sofía Solá, de 21 años, es modelo y diseñadora y actualmente vive en Barcelona, donde desarrolla distintos trabajos vinculados con la moda. Es hija de Maru Botana y Bernardo Solá y mantiene un perfil muy activo en redes sociales.

Mientras tanto, Colapinto viene de terminar su relación con Maia Reficco, aunque en las últimas semanas también habían circulado imágenes de ambos juntos en Ámsterdam que alimentaron versiones sobre un posible acercamiento.

Ahora apareció una nueva protagonista, una foto enigmática y un like que volvió a poner al piloto en el centro de las especulaciones.