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¿Sofía Solá confirmó que estuvo con Colapinto? La sugerente foto que el piloto likeó y encendió las redes

¿Colapinto y la hija de Maru Botana pasaron la noche juntos? La foto que generó dudas y encendió las redes. Mirala.

¿Sofía Solá confirmó que estuvo con Colapinto? La sugerente foto que el piloto likeó y encendió las redes

Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de los rumores por su vida sentimental y esta vez el nombre que aparece relacionado con él es el de Sofía Solá, la hija de Maru Botana. Después de que el piloto le diera “me gusta” a varias de sus publicaciones, una de las fotos incluidas en el último posteo llamó especialmente la atención y abrió una pregunta entre sus seguidores: ¿pasaron juntos el fin de semana?

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Todo comenzó con una publicación de Sofía en Instagram en la que resumió los últimos días con una particular frase: “Un fin de semana de actividades varias”. Entre las imágenes que compartió apareció una que rápidamente se convirtió en el centro de las especulaciones: una persona acostada en una cama, prácticamente cubierta por las sábanas y sin que pueda identificarse quién es.

El detalle que terminó de encender las redes fue que Franco Colapinto aparece entre los usuarios que le dieron “me gusta” a la publicación. No fue la única interacción del piloto con el perfil de Sofía: también había likeado otra de sus fotos recientes.

Y ahí comenzaron las teorías.

La pregunta que empezó a circular entre los seguidores fue inevitable: ¿el Colapinto el que aparece debajo de las sábanas? La imagen, por sí sola, no permite identificarlo y no existe ninguna confirmación de que la persona fotografiada sea el piloto. Pero la coincidencia entre la publicación, el “fin de semana de actividades varias” y el like del corredor fue suficiente para que las redes comenzaran a especular.

Además, un usuario detectó los movimientos de Colapinto y comentó directamente en la publicación: “¡Bien ahí Franquito poniendo like! ¡Dale tiburón! ¡Vamos el 43!”, en referencia al número que utiliza el piloto en Alpine.

Lo llamativo es que Sofía también le dio “me gusta” a ese comentario, por lo que dejó en evidencia que había visto la referencia directa a Colapinto. Ese gesto fue interpretado por algunos usuarios como una nueva pista, aunque tampoco confirma que exista un vínculo sentimental entre ambos.

Por ahora, lo único comprobable públicamente son los likes cruzados y la particular publicación de Sofía. Ni ella ni Colapinto confirmaron haber pasado juntos ese fin de semana ni hablaron públicamente de un romance.

Sofía Solá, de 21 años, es modelo y diseñadora y actualmente vive en Barcelona, donde desarrolla distintos trabajos vinculados con la moda. Es hija de Maru Botana y Bernardo Solá y mantiene un perfil muy activo en redes sociales.

Mientras tanto, Colapinto viene de terminar su relación con Maia Reficco, aunque en las últimas semanas también habían circulado imágenes de ambos juntos en Ámsterdam que alimentaron versiones sobre un posible acercamiento.

Ahora apareció una nueva protagonista, una foto enigmática y un like que volvió a poner al piloto en el centro de las especulaciones.

En pocas palabras

  • Franco Colapinto: Nuevos rumores de romance lo vinculan con Sofía Solá, hija de Maru Botana.
  • Interacción virtual: El piloto dio "me gusta" a fotos de Solá, una con una persona en cama, generando especulaciones.
  • Sin confirmación: Ni Colapinto ni Solá han confirmado públicamente una relación sentimental.
Resumen generado por Thinkindot AI
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