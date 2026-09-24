Gisela Dulko sorprendió con sus fotos frente al espejo y todos apuntaron contra Fernando Gago

Gisela Dulko volvió a llamar la atención en las redes sociales con una serie de fotos frente al espejo y, como ya ocurrió en otras oportunidades, sus seguidores aprovecharon la publicación para volver a recordar a Fernando Gago, su exmarido.
La publicación hot de Gisela Dulko que desató una catarata de mensajes contra Fernando Gago: mirala.
Gisela Dulko volvió a llamar la atención en las redes sociales con una serie de fotos frente al espejo y, como ya ocurrió en otras oportunidades, sus seguidores aprovecharon la publicación para volver a recordar a Fernando Gago, su exmarido.
La extenista compartió imágenes desde el gimnasio, donde se mostró con un conjunto deportivo y dejó en evidencia el resultado de su entrenamiento. Las fotos rápidamente cosecharon elogios, pero también aparecieron comentarios que tuvieron un destinatario recurrente: el exfutbolista y exentrenador de Boca.
“Gago te querés matar” y “Qué mujer se perdió Gago” fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios al ver las imágenes de Dulko. Una vez más, la publicación de la extenista terminó funcionando como disparador para que sus seguidores trajeran al presente la escandalosa separación que protagonizó junto al exjugador.
El matrimonio de Gisela Dulko y Fernando Gago terminó en 2021, después de una relación que había comenzado en España en 2009. La pareja se casó dos años más tarde y tuvo tres hijos: Mateo, Antonella y Daniele.
La separación quedó marcada por un fuerte escándalo. Según trascendió en aquel momento, Dulko enfrentó a Gago luego de sospechar que estaba enamorado de otra mujer. Finalmente, el exfutbolista habría reconocido sus sentimientos por Verónica Laffitte, quien además formaba parte del círculo cercano de la familia.
Desde entonces, cada vez que Dulko publica imágenes en las que se muestra entrenando, disfrutando de su vida cotidiana o simplemente posando para sus seguidores, el nombre de Gago suele reaparecer entre los comentarios.
De hecho, no es la primera vez que ocurre. En enero de este año, la extenista había compartido otra serie de fotos y recibió mensajes similares, en los que los usuarios hacían referencia a la separación y elogiaban su aspecto.
La historia de amor entre ambos había comenzado cuando él todavía estaba vinculado con la actriz Micaela Vázquez y Dulko se encontraba enfocada en su carrera deportiva. En 2011 dieron el sí y, meses después, la tenista anunció su retiro profesional a los 27 años.
En aquel momento, Dulko explicó que había decidido dejar el tenis porque ya no tenía las mismas ganas de afrontar las exigencias del circuito y que sus prioridades habían cambiado.
“Decidí dejar el tenis por un simple motivo: ya no tengo las mismas ganas. No estoy dispuesta a hacer el sacrificio que lleva la vida de un tenista profesional, hoy mis prioridades pasan por otro lado, y ahí es donde quiero estar”, había escrito en una carta abierta.
Ahora, cinco años después de aquella separación, una nueva publicación de Gisela Dulko volvió a generar repercusión y a despertar los mismos comentarios que aparecen cada vez que la extenista comparte una foto en las redes.