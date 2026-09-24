Gisela Dulko sorprendió con sus fotos frente al espejo y todos apuntaron contra Fernando Gago

La separación quedó marcada por un fuerte escándalo. Según trascendió en aquel momento, Dulko enfrentó a Gago luego de sospechar que estaba enamorado de otra mujer. Finalmente, el exfutbolista habría reconocido sus sentimientos por Verónica Laffitte, quien además formaba parte del círculo cercano de la familia.

Desde entonces, cada vez que Dulko publica imágenes en las que se muestra entrenando, disfrutando de su vida cotidiana o simplemente posando para sus seguidores, el nombre de Gago suele reaparecer entre los comentarios.

De hecho, no es la primera vez que ocurre. En enero de este año, la extenista había compartido otra serie de fotos y recibió mensajes similares, en los que los usuarios hacían referencia a la separación y elogiaban su aspecto.

La historia de amor entre ambos había comenzado cuando él todavía estaba vinculado con la actriz Micaela Vázquez y Dulko se encontraba enfocada en su carrera deportiva. En 2011 dieron el sí y, meses después, la tenista anunció su retiro profesional a los 27 años.

En aquel momento, Dulko explicó que había decidido dejar el tenis porque ya no tenía las mismas ganas de afrontar las exigencias del circuito y que sus prioridades habían cambiado.

“Decidí dejar el tenis por un simple motivo: ya no tengo las mismas ganas. No estoy dispuesta a hacer el sacrificio que lleva la vida de un tenista profesional, hoy mis prioridades pasan por otro lado, y ahí es donde quiero estar”, había escrito en una carta abierta.

Ahora, cinco años después de aquella separación, una nueva publicación de Gisela Dulko volvió a generar repercusión y a despertar los mismos comentarios que aparecen cada vez que la extenista comparte una foto en las redes.