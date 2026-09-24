Encontraron muerta a la modelo Larissa Brito en el auto de su exnovio

El último mensaje de Larissa antes de desaparecer

Uno de los elementos que los investigadores buscan reconstruir es la secuencia de las últimas horas de vida de la joven.

Según el relato aportado por su madre, Liliane Brito Nogueira, Larissa había mantenido comunicación con ella el domingo. En ese intercambio le avisó que su expareja se encontraba en su vivienda.

El mensaje habría sido breve, pero adquirió una importancia central después del hallazgo del cuerpo.

“Mathieu está aquí”, le escribió Larissa a su madre.

Ese habría sido el último contacto que la familia tuvo con ella.

A partir de ese momento, Liliane intentó comunicarse nuevamente con su hija. También buscó hablar con Mathieu para saber qué estaba ocurriendo. De acuerdo con el relato de la mujer, el hombre atendió el teléfono y aseguró que Larissa estaba durmiendo.

La situación generó preocupación en la familia, especialmente porque posteriormente el contacto se habría interrumpido. La madre explicó que, cuando manifestó su intención de recurrir a la Policía, el sospechoso habría bloqueado su número telefónico.

Ese episodio pasó a ser uno de los puntos que la investigación intenta establecer con precisión.

Las autoridades buscan determinar qué ocurrió en el departamento de Larissa después de ese último mensaje y cuál fue la secuencia que terminó con el traslado del cuerpo.

La denuncia que puso en marcha la investigación

La investigación comenzó formalmente después de que un amigo de Larissa se presentara ante la Policía de Niza para denunciar su desaparición.

Su testimonio aportó un elemento que llamó especialmente la atención de los investigadores. El hombre habría llegado al departamento de la joven y, en ese momento, observó salir a otro joven del lugar con varias bolsas.

Según el relato incluido en la investigación, esas bolsas fueron colocadas en el baúl de un automóvil.

Ese movimiento adquirió una relevancia particular luego del hallazgo posterior del cuerpo, aunque las circunstancias exactas de lo ocurrido todavía deben ser determinadas por la Justicia.

Los investigadores también encontraron indicios que apuntarían a que el departamento había sido limpiado pocas horas antes.

Ese dato forma parte de las distintas líneas que se analizan para determinar qué sucedió en la vivienda y si hubo intentos de modificar o eliminar posibles rastros relacionados con el crimen.

Por ahora, la investigación continúa abierta y las autoridades trabajan sobre las evidencias reunidas.

El control policial en la autopista A8

La secuencia terminó con un procedimiento policial en la autopista A8, una de las principales vías del sudeste de Francia.

Durante un control realizado cerca de Brignoles, los agentes inspeccionaron el automóvil en el que se desplazaba Mathieu. En el baúl encontraron el cuerpo de Larissa.

El hallazgo transformó la investigación por desaparición en una causa criminal de extrema gravedad.

Mathieu, de 29 años, fue detenido inmediatamente y quedó a disposición de la Justicia. Su condición de expareja de la víctima es uno de los elementos centrales que se analizan en el expediente.

La investigación deberá establecer ahora cuál fue su participación concreta en los hechos y reconstruir los movimientos realizados durante las horas previas al control policial.

También se deberán determinar las circunstancias exactas de la muerte de Larissa y qué ocurrió en el interior de su vivienda.

La relación entre Larissa y el principal sospechoso

La familia de la joven aportó información sobre el vínculo que mantenía con Mathieu.

Según explicó su madre, Larissa había tenido una relación de aproximadamente cinco meses con el hombre que ahora se encuentra detenido.

La relación sentimental entre ambos es uno de los aspectos que forman parte de la reconstrucción del caso.

Al mismo tiempo, según el material incorporado a la investigación, la joven tenía actualmente otra relación. Su novio habría acudido al departamento y allí habría advertido que faltaban algunas pertenencias de Larissa.

Ese detalle también es analizado por los investigadores para establecer qué sucedió después de la desaparición.

La Justicia intenta reconstruir el recorrido de la joven, identificar quiénes estuvieron en contacto con ella durante sus últimas horas y determinar qué movimientos se realizaron tanto en el departamento como posteriormente con el automóvil.

Qué encontraron en el cuerpo de la joven

El fiscal Damien Martinelli informó algunos detalles sobre el estado en el que fue encontrado el cuerpo.

Según el funcionario, Larissa presentaba heridas compatibles con el uso de un arma blanca.

Además, indicó que el cuerpo había sido desmembrado casi en su totalidad.

La información fue incorporada a la investigación mientras los peritos trabajan para establecer las circunstancias exactas de la muerte.

Los detalles forenses serán determinantes para reconstruir la secuencia del crimen y establecer, entre otros aspectos, cómo se produjeron las lesiones.

En una causa de estas características, los investigadores también deberán cruzar los resultados de los estudios médicos con las pruebas obtenidas en el vehículo y en el departamento de la víctima.

El departamento quedó bajo la lupa de los investigadores

Uno de los lugares centrales de la investigación es el domicilio de Larissa.

El testimonio del amigo que denunció su desaparición y los indicios sobre una posible limpieza reciente del departamento llevaron a los investigadores a prestar especial atención a ese espacio.

La Justicia busca establecer quién estuvo allí, cuándo se produjo la limpieza y si fueron retirados objetos o elementos que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

La escena también podría permitir reconstruir parte de la cronología.

El objetivo es determinar si el departamento fue el lugar donde se produjo la agresión, si allí se preparó posteriormente el traslado del cuerpo o si los movimientos registrados tuvieron otra explicación.

Por el momento, esos interrogantes forman parte de la investigación y no existe una conclusión judicial definitiva sobre cada uno de ellos.

Una investigación que busca reconstruir las últimas horas

El caso comenzó con una desaparición y terminó con un hallazgo que modificó por completo el escenario.

Entre ambos momentos existe una serie de hechos que los investigadores buscan ordenar: el último mensaje enviado por Larissa, la presencia de Mathieu en su departamento, el llamado atendido por el sospechoso, la posterior interrupción del contacto, el movimiento de bolsas observado por un amigo, la presunta limpieza de la vivienda y el traslado del cuerpo en un automóvil.

Cada uno de esos elementos puede aportar información para establecer una cronología.

La principal incógnita es qué ocurrió entre el momento en que Larissa informó a su madre que Mathieu estaba en su casa y el control policial en la autopista A8.

La respuesta dependerá de las pruebas que logre reunir la Justicia.

También será clave determinar si existieron otras personas involucradas o si el detenido actuó solo. Esa cuestión todavía forma parte de las diligencias y no debe confundirse con una conclusión sobre responsabilidades que deberá establecerse judicialmente.

La causa continúa bajo investigación

El caso provocó conmoción en Francia debido a las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo y a la relación previa entre la víctima y el hombre detenido.

Mathieu permanece a disposición de la Justicia, mientras los investigadores avanzan con la recopilación de pruebas.

La investigación deberá establecer las causas y circunstancias de la muerte de Larissa, determinar qué ocurrió dentro de su departamento, reconstruir el traslado del cuerpo y establecer la eventual responsabilidad de las personas involucradas.

El último mensaje que la joven envió a su madre, “Mathieu está aquí”, quedó así convertido en uno de los elementos que permiten reconstruir sus últimos momentos conocidos.

Mientras tanto, la causa continúa abierta y las autoridades trabajan para responder las preguntas que todavía permanecen sin resolver: qué ocurrió después de aquel mensaje, quién trasladó el cuerpo hasta el automóvil y qué sucedió durante las horas previas al control policial en la autopista A8.

La Justicia será la encargada de determinar, a partir de las pruebas reunidas, cómo ocurrió el crimen y cuáles son las responsabilidades correspondientes.