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Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani brillan con el estreno de una nueva película

"Felicidades" llega a Netflix con Griselda Siciliani y Adrián Suar en una hilarante comedia y adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral homónima.

Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani brillan con el estreno de una nueva película. (Fotos: Archivo)

Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani brillan con el estreno de una nueva película. (Fotos: Archivo)

Felicidades será una de las nuevas películas argentinas que llegarán a Netflix en diciembre de 2026. La producción estará protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, y contará con la dirección del español Álex de la Iglesia, realizador reconocido por su particular combinación de comedia, situaciones desbordadas y humor negro.

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La película trasladará al lenguaje audiovisual una historia que nació en el teatro. La obra homónima escrita por Mariano Pensotti tuvo un recorrido exitoso en la avenida Corrientes antes de convertirse en una producción cinematográfica.

El punto de partida será una celebración de cumpleaños que rápidamente dejará de ser una reunión tranquila. Felicitas, interpretada por Siciliani, esperaba compartir una noche especial junto a su pareja. Sin embargo, la llegada de los invitados irá modificando el clima y hará que aparezcan conflictos que permanecían ocultos.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

De qué trata Felicidades en Netflix

En esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

Protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, cuenta con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

El film marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix realizada en Argentina.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Ficha Técnica de Felicidades con Adrián Suar y Griselda Siciliani

  • Director: Álex de la Iglesia
  • Producción: Preludio
  • Producción ejecutiva: Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece
  • Guion: Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti.
  • Elenco: Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto.
  • Fotografía: Pablo Bernst
  • Edición: Manuel Bauer
  • Diseño de vestuario: Liliana Piekar
  • Diseño de producción: José Luis Arrizabalaga
  • Director de Arte: Matías Martinez

Álex de la Iglesia estará detrás de la película

La dirección estará a cargo de Álex de la Iglesia, realizador español conocido por películas como El día de la bestia, 30 Monedas y El bar, y por una filmografía vinculada con la comedia, el absurdo y el humor negro.

Su participación marcará una de las particularidades de esta producción argentina.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Para la adaptación de Felicidades, De la Iglesia trabajará junto a Pensotti en el guion. El objetivo será conservar la esencia de la obra teatral y, al mismo tiempo, trasladarla a un lenguaje cinematográfico con mayor despliegue visual.

La película combinará entonces el origen teatral de la historia con una puesta pensada para la pantalla.

El resultado estará atravesado por el humor, los enredos y el creciente caos de una reunión familiar. La premisa permitirá que los conflictos aparezcan progresivamente mientras los personajes quedan cada vez más expuestos.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Cuándo se estrena Felicidades a Netflix

Felicidades llegará a Netflix en diciembre de 2026. La plataforma incorporará la película a su catálogo como uno de sus lanzamientos cinematográficos argentinos para el cierre del año.

La llegada al streaming permitirá que la historia, originalmente vinculada con el circuito teatral de Buenos Aires, alcance una audiencia mucho más amplia.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Netflix viene incorporando producciones argentinas a su catálogo y Felicidades se sumará a esa oferta con una propuesta basada en una comedia de enredos, un elenco numeroso y una historia concentrada en una noche que cambiará rápidamente de rumbo.

La fecha exacta de estreno deberá conocerse para determinar cuándo estará disponible para los suscriptores. Por ahora, el dato confirmado es el mes de llegada: diciembre de 2026.

Adelanto de Felicidades en Netflix

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: "Felicidades", protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, llega a la plataforma en diciembre de 2026.
  • Sinopsis: La película narra la caótica noche de cumpleaños de Felicitas, donde la irrupción de un médium desata conflictos ocultos entre los invitados.
  • Elenco y Dirección: Dirigida por Álex de la Iglesia, cuenta con un elenco que incluye a Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea y Diego Capusotto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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