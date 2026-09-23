Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani brillan con el estreno de una nueva película

Protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, cuenta con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

El film marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix realizada en Argentina.

(Foto: Gentileza Netflix).

Ficha Técnica de Felicidades con Adrián Suar y Griselda Siciliani

Director: Álex de la Iglesia

Producción: Preludio

Producción ejecutiva: Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece

Guion: Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti.

Elenco: Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto.

Fotografía: Pablo Bernst

Edición: Manuel Bauer

Diseño de vestuario: Liliana Piekar

Diseño de producción: José Luis Arrizabalaga

Director de Arte: Matías Martinez

Álex de la Iglesia estará detrás de la película

La dirección estará a cargo de Álex de la Iglesia, realizador español conocido por películas como El día de la bestia, 30 Monedas y El bar, y por una filmografía vinculada con la comedia, el absurdo y el humor negro.

Su participación marcará una de las particularidades de esta producción argentina.

(Foto: Gentileza Netflix).

Para la adaptación de Felicidades, De la Iglesia trabajará junto a Pensotti en el guion. El objetivo será conservar la esencia de la obra teatral y, al mismo tiempo, trasladarla a un lenguaje cinematográfico con mayor despliegue visual.

La película combinará entonces el origen teatral de la historia con una puesta pensada para la pantalla.

El resultado estará atravesado por el humor, los enredos y el creciente caos de una reunión familiar. La premisa permitirá que los conflictos aparezcan progresivamente mientras los personajes quedan cada vez más expuestos.

(Foto: Gentileza Netflix).

Cuándo se estrena Felicidades a Netflix

Felicidades llegará a Netflix en diciembre de 2026. La plataforma incorporará la película a su catálogo como uno de sus lanzamientos cinematográficos argentinos para el cierre del año.

La llegada al streaming permitirá que la historia, originalmente vinculada con el circuito teatral de Buenos Aires, alcance una audiencia mucho más amplia.

(Foto: Gentileza Netflix).

Netflix viene incorporando producciones argentinas a su catálogo y Felicidades se sumará a esa oferta con una propuesta basada en una comedia de enredos, un elenco numeroso y una historia concentrada en una noche que cambiará rápidamente de rumbo.

La fecha exacta de estreno deberá conocerse para determinar cuándo estará disponible para los suscriptores. Por ahora, el dato confirmado es el mes de llegada: diciembre de 2026.

Adelanto de Felicidades en Netflix