Un adolescente de 13 años escapaba tras ser acusado de un robo y terminó atropellado: el video

Tras ese episodio, el chico habría intentado escapar y subió a un colectivo, pero varios motociclistas interceptaron la unidad y lograron que descendiera.

Una vez abajo del transporte público, se produjo un forcejeo entre el adolescente y un grupo de repartidores, algunos de los cuales llevaban puestos sus cascos y parte de esa situación también quedó registrada en las imágenes. En medio del enfrentamiento, el menor consiguió alejarse del grupo y corrió hacia el Acceso Este, pero al intentar atravesar los carriles de la autopista, fue alcanzado por el Peugeot 408.

El adolescente fue internado en terapia intensiva

Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al chico y dispuso su traslado de urgencia al Hospital Humberto Notti, donde ingresó con politraumatismos graves. También trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría 9ª.

El menor está en grave estado e investigan si había asaltado a un repartidor antes. (Foto: captura mejorada con IA)

La fiscal Mariana Gutiérrez, de la Oficina Fiscal de Guaymallén, quedó a cargo de la investigación y ordenó distintas medidas para reconstruir lo sucedido, además, dispuso una consigna policial en el hospital. La causa fue inicialmente caratulada como lesiones culposas graves.

De acuerdo con información difundida por medios mendocinos, el adolescente permanece internado en terapia intensiva y se encuentra estable, bajo observación médica.