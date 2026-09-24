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Un adolescente de 13 años escapaba tras ser acusado de un robo y terminó atropellado: el video

El menor está en grave estado e investigan si había asaltado a un repartidor antes del tremendo accidente. La dramática secuencia quedó registrada en un video.

Un adolescente de 13 años fue atropellado cuando escapaba tras un presunto robo. 

Un adolescente de 13 años fue atropellado cuando escapaba tras un presunto robo. 

Un adolescente de 13 años permanece internado en terapia intensiva después de ser atropellado en el Acceso Este, en el Gran Mendoza, cuando intentaba cruzar a pie la autopista. Según la investigación, el chico escapaba luego de haber sido involucrado en un presunto robo a un repartidor, en tanto, la dramática secuencia quedó registrada en un video.

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El episodio ocurrió cerca de las 22.42 a la altura de la calle Rosario, frente al shopping de Guaymallén. Un Peugeot 408 conducido por un hombre de 61 años circulaba de este a oeste cuando el adolescente irrumpió repentinamente sobre la calzada.

La filmación realizada por un testigo registró el instante en el que el vehículo impactó contra el menor. Debido a la velocidad y a la rapidez de la secuencia, el conductor no habría tenido margen para evitar la colisión.

La investigación intenta determinar con precisión qué ocurrió durante los minutos previos al accidente. Según los testimonios incorporados a la causa, el adolescente habría participado de un presunto robo contra uno de los integrantes de un grupo de repartidores.

Tras ese episodio, el chico habría intentado escapar y subió a un colectivo, pero varios motociclistas interceptaron la unidad y lograron que descendiera.

Una vez abajo del transporte público, se produjo un forcejeo entre el adolescente y un grupo de repartidores, algunos de los cuales llevaban puestos sus cascos y parte de esa situación también quedó registrada en las imágenes. En medio del enfrentamiento, el menor consiguió alejarse del grupo y corrió hacia el Acceso Este, pero al intentar atravesar los carriles de la autopista, fue alcanzado por el Peugeot 408.

El adolescente fue internado en terapia intensiva

Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al chico y dispuso su traslado de urgencia al Hospital Humberto Notti, donde ingresó con politraumatismos graves. También trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría 9ª.

El menor está en grave estado e investigan si había asaltado a un repartidor antes. (Foto: captura mejorada con IA)

El menor está en grave estado e investigan si había asaltado a un repartidor antes. (Foto: captura mejorada con IA)

La fiscal Mariana Gutiérrez, de la Oficina Fiscal de Guaymallén, quedó a cargo de la investigación y ordenó distintas medidas para reconstruir lo sucedido, además, dispuso una consigna policial en el hospital. La causa fue inicialmente caratulada como lesiones culposas graves.

De acuerdo con información difundida por medios mendocinos, el adolescente permanece internado en terapia intensiva y se encuentra estable, bajo observación médica.

En pocas palabras

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  • Atropellado gravemente: Un adolescente de 13 años fue atropellado mientras supuestamente escapaba tras un robo.
  • Secuencia filmada: El hecho ocurrió en Guaymallén y fue captado por una cámara de seguridad.
  • Investigación en curso: La fiscalía busca determinar los detalles previos y posteriores al accidente.

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Resumen generado por Thinkindot AI
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