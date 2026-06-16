ANSES confirmó los nuevos montos de las PNC y la PUAM con aumento para julio

¿Cómo quedan los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC)?

ANSES confirmó que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez tendrán un básico de $288.307,60 a raíz de la nueva movilidad del 2,1%. Con el agregado del plus de emergencia de $70.000, el pozo final que recibirán las personas integradas en este régimen asistencial se elevará a los $358.307,60.

Por otra parte, las madres de siete hijos o más que cobran una PNC tienen sus haberes equiparados por ley a una jubilación mínima completa. Para este grupo, el básico sube a $411.867,96, lo que significa que al sumarle el bono extraordinario del Gobierno, accederán a un total garantizado de $481.867,96 netos durante el mes de julio.

¿Cómo consultar los desgloses en la aplicación Mi ANSES?

Los titulares de las pensiones pueden ingresar a la plataforma digital con su Clave de la Seguridad Social para revisar el estado de su liquidación. El sistema detalla los conceptos brutos depositados por el Estado, los adicionales familiares y los descuentos vinculados a la obra social correspondientes al período.

Fechas de cobro: días de pago de las PNC y la PUAM en julio de 2026

Las acreditaciones bancarias para estas categorías se unificarán con el calendario de las jubilaciones de la escala básica, distribuyéndose bajo el siguiente esquema: