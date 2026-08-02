Calendario ANSES agosto 2026: cuándo cobran AUH y Tarjeta Alimentar

Los beneficiarios pueden utilizar el dinero depositado en sus cuentas mediante transferencias electrónicas, pagos con tarjeta de débito y otras operaciones bancarias habilitadas.

Fechas de cobro AUH: el cronograma de ANSES para las asignaciones en junio

¿Qué monto cobran los titulares de AUH en agosto de 2026?

El monto de la Asignación Universal por Hijo se actualiza de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente y los aumentos establecidos por ANSES.

Además del monto correspondiente a la AUH, las familias que cumplan con los requisitos para acceder a la Tarjeta Alimentar reciben este beneficio de manera automática. El dinero se deposita en la misma cuenta en la que se cobra la asignación, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

En el caso de la AUH, ANSES retiene mensualmente un porcentaje del beneficio y el 20% acumulado se paga posteriormente contra la presentación de la Libreta de la Asignación Universal.

No es necesario realizar trámites presenciales para cobrar el aumento correspondiente ni para acceder al depósito de la Tarjeta Alimentar, siempre que el titular cumpla con las condiciones establecidas para recibir el beneficio.

¿Cómo consultar dónde y cuándo cobro?

Los titulares pueden consultar de manera online la fecha exacta y el lugar de cobro asignado.

Para hacerlo, deben ingresar al sitio oficial de ANSES y dirigirse a la opción "Cuándo y dónde cobro". Allí podrán consultar la información correspondiente ingresando el número de CUIL.

La consulta permite verificar la fecha prevista para el depósito y la entidad o medio de pago asignado por el organismo.

Fechas de cobro de AUH en agosto de 2026

El calendario de pagos de ANSES para la AUH se organiza según el último número del DNI del titular.

Las fechas previstas para agosto son:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

El cronograma contempla el feriado nacional del lunes 17 de agosto, por lo que las fechas posteriores se trasladan al siguiente día hábil según la terminación del DNI.