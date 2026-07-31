De qué trabaja la mamá de la Joaqui: la llamativa ocupación que encontró en Costa Rica

Además, sus trabajos no se limitan a Costa Rica. María Soledad también ofrece viajar a cualquier parte del mundo para desarrollar sus proyectos, una posibilidad que le permitió colaborar con clientes exclusivos y marcas de lujo interesadas en diferenciar sus espacios a través del arte.

En sus redes sociales suele mostrar el detrás de escena de cada creación, donde deja en claro que cada mural nace a partir de una idea compartida con el cliente y termina convirtiéndose en una pieza única.

Su propuesta también contempla materiales resistentes al paso del tiempo y a las condiciones climáticas, lo que permite que las obras conserven sus colores y detalles durante años, tanto en interiores como en exteriores.

Mientras La Joaqui triunfa en la música, su mamá logró hacerse un nombre propio en el mundo del arte, construyendo una carrera que combina creatividad, diseño e innovación desde Costa Rica y que hoy la lleva a trabajar en proyectos internacionales.

Y, tomó más foco estos días, que la cantante se fue a refugiar allí, luego de romper con Luck Ra, tras dos años de relación.