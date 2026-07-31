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De qué trabaja la mamá de la Joaqui: la llamativa ocupación que encontró en Costa Rica

La inesperada profesión de la mamá de la Joaqui con la que se gana la vida. Enterate.

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De qué trabaja la mamá de la Joaqui: la llamativa ocupación que encontró en Costa Rica

Mientras La Joaqui continúa consolidándose como una de las artistas más populares de la música urbana, comenzó a despertar curiosidad la vida de su mamá. María Soledad, que desde hace un tiempo vive en Costa Rica, construyó un camino muy diferente al de su hija y hoy se dedica a una actividad artística que pocos conocían.

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Prime Video anunció su nueva serie Catedrales, basada en la aclamada novela de Claudia Piñeiro. (Foto: Gentileza Prensa)

Lejos de los escenarios y los flashes, María Soledad encontró en el muralismo y el diseño de espacios su verdadera pasión. Desde Centroamérica lidera proyectos de arte que incluyen murales de gran escala para casas, hoteles, oficinas y marcas de lujo, transformando ambientes con obras personalizadas.

A través de su emprendimiento, "Creativity Meets Your Walls", ofrece un servicio integral que va mucho más allá de pintar paredes. Su propuesta incluye asesoramiento, diseño y ejecución de obras tanto en interiores como en exteriores, adaptadas a las necesidades de cada cliente.

La mamá de La Joaqui convierte paredes, techos e incluso pisos en verdaderas obras de arte, con diseños que van desde paisajes coloridos hasta composiciones abstractas, siempre con el objetivo de darle identidad y personalidad a cada espacio.

Además, sus trabajos no se limitan a Costa Rica. María Soledad también ofrece viajar a cualquier parte del mundo para desarrollar sus proyectos, una posibilidad que le permitió colaborar con clientes exclusivos y marcas de lujo interesadas en diferenciar sus espacios a través del arte.

En sus redes sociales suele mostrar el detrás de escena de cada creación, donde deja en claro que cada mural nace a partir de una idea compartida con el cliente y termina convirtiéndose en una pieza única.

Su propuesta también contempla materiales resistentes al paso del tiempo y a las condiciones climáticas, lo que permite que las obras conserven sus colores y detalles durante años, tanto en interiores como en exteriores.

Mientras La Joaqui triunfa en la música, su mamá logró hacerse un nombre propio en el mundo del arte, construyendo una carrera que combina creatividad, diseño e innovación desde Costa Rica y que hoy la lleva a trabajar en proyectos internacionales.

Y, tomó más foco estos días, que la cantante se fue a refugiar allí, luego de romper con Luck Ra, tras dos años de relación.

En pocas palabras

  • Profesión de la mamá: María Soledad, madre de La Joaqui, se dedica al muralismo y diseño de espacios en Costa Rica.
  • Emprendimiento artístico: Lidera proyectos de arte a gran escala para casas, hoteles, oficinas y marcas de lujo bajo el nombre "Creativity Meets Your Walls".
  • Alcance internacional: Sus trabajos de arte mural se extienden a nivel mundial, adaptándose a las necesidades de clientes exclusivos y marcas de lujo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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