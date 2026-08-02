Boca empató con Newell's y sigue sin poder ganar en el Torneo Clausura 2026

El envión anímico favoreció a la Lepra, que a los 13 minutos dio vuelta el resultado con una gran definición de Luca Regiardo desde el borde del área luego de un centro atrás.

Con la desventaja, Boca fue en busca del empate y volvió a apoyarse en las proyecciones de Leonel Flores por el sector derecho. La igualdad llegó a los 36 minutos, cuando Tomás Aranda asistió a Alan Velasco, que definió con potencia para poner el 2-2.

Boca estuvo cerca de ganarlo

Tras el empate, el conjunto visitante mantuvo la presión y tuvo dos oportunidades claras para quedarse con los tres puntos. Primero con un cabezazo desviado de Milton Giménez y luego con un remate de Aranda que se estrelló en el palo.

Ya en tiempo de descuento, Leonel Flores volvió a desbordar por la derecha y sacó un disparo que pasó muy cerca del segundo poste, mientras Giménez no alcanzó a empujar la pelota.

Con este resultado, Boca sumó su primer punto en el torneo y se ubica en el 13° puesto de la Zona A. Newell's, por su parte, llegó a tres unidades y quedó cuarto en el grupo.

En la próxima fecha, el Xeneize recibirá a Vélez el sábado 8 de agosto desde las 19:15, mientras que la Lepra visitará a Defensa y Justicia el domingo 9 a las 17:45.