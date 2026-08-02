En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
BocaJuniors
Newell's
Fútbol

Boca empató con Newell's y sigue sin poder ganar en el Torneo Clausura 2026

El Xeneize perdía 2-1 en Rosario, reaccionó en el tramo final del partido y logró igualar 2-2. Sumó su primer punto en el Torneo Clausura 2026 y continúa sin conocer la victoria.

Banner Seguinos en google DESK
Boca empató con Newells y sigue sin poder ganar en el Torneo Clausura 2026

Boca empató con Newell's y sigue sin poder ganar en el Torneo Clausura 2026

Boca consiguió un empate con sabor a alivio en Rosario. Después de un primer tiempo en el que fue superior y se fue al descanso en ventaja, el equipo de Rodolfo Arruabarrena sufrió una rápida reacción de Newell's en el complemento, quedó 2-1 abajo y recién sobre el final pudo rescatar un 2-2 por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

Leé también "No estoy contento": las durísimas frases de Rodolfo Arruabarrena tras la clasificación de Boca en la Sudamericana
Rodolfo Arruabarrena

El conjunto xeneize había mostrado una mejor imagen durante la primera mitad. Generó las situaciones más claras y encontró la ventaja a los 29 minutos gracias a un cabezazo de Santiago Ascacibar, que apareció por el segundo palo tras un centro preciso de Sebastián Villa.

Antes del descanso también hubo una jugada polémica: un cabezazo dentro del área de Boca impactó en la mano de Lautaro Di Lollo, pero el VAR no convocó al árbitro para revisar la acción.

Newell's reaccionó en el complemento

La historia cambió rápidamente tras el entretiempo. Apenas comenzado el segundo tiempo, Matías Coccaro aprovechó una desatención defensiva y definió junto a un palo para establecer el empate.

El envión anímico favoreció a la Lepra, que a los 13 minutos dio vuelta el resultado con una gran definición de Luca Regiardo desde el borde del área luego de un centro atrás.

Con la desventaja, Boca fue en busca del empate y volvió a apoyarse en las proyecciones de Leonel Flores por el sector derecho. La igualdad llegó a los 36 minutos, cuando Tomás Aranda asistió a Alan Velasco, que definió con potencia para poner el 2-2.

Boca estuvo cerca de ganarlo

Tras el empate, el conjunto visitante mantuvo la presión y tuvo dos oportunidades claras para quedarse con los tres puntos. Primero con un cabezazo desviado de Milton Giménez y luego con un remate de Aranda que se estrelló en el palo.

Ya en tiempo de descuento, Leonel Flores volvió a desbordar por la derecha y sacó un disparo que pasó muy cerca del segundo poste, mientras Giménez no alcanzó a empujar la pelota.

Con este resultado, Boca sumó su primer punto en el torneo y se ubica en el 13° puesto de la Zona A. Newell's, por su parte, llegó a tres unidades y quedó cuarto en el grupo.

En la próxima fecha, el Xeneize recibirá a Vélez el sábado 8 de agosto desde las 19:15, mientras que la Lepra visitará a Defensa y Justicia el domingo 9 a las 17:45.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
BocaJuniors Newell's
Notas relacionadas
Cuándo y contra quién juega Boca la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana
Riquelme no se guardó nada tras la clasificación de Boca: autocrítica por el nivel, queja por el calendario y la bronca por el gol
Briatore habló del futuro de Colapinto en Alpine y ubicó a Gasly entre los mejores pilotos de la Fórmula 1

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar