Habló el tío de Johana, la joven asesinada en Mar del Plata: los audios que pueden ser clave en la causa

Luis explicó que, tras recorrer el predio, notaron movimientos sospechosos de los dos serenos que hoy permanecen detenidos. "Nos fuimos, volvimos y cuando regresamos ya estaban prendiendo fuego ahí. Uno estaba allá y el otro venía caminando", contó.

El hombre aseguró que la actitud de ambos despertó inmediatamente las sospechas de la familia. "Le agarré del cogote a uno y salieron corriendo. Le dijimos a la Policía que dejara un poco el protocolo de lado y fuera a buscarlos porque se escapaban", relató.

Pocos minutos después, los dos hombres fueron detenidos en las inmediaciones del balneario.

Las dudas sobre la respuesta policial

Uno de los reclamos más duros del familiar apuntó a la actuación inicial de la Policía. Según sostuvo, la denuncia por la desaparición no fue tomada de inmediato.

"No nos la tomaban. Nos decían que tenían prioridad otro hecho, un tiroteo o algo así. Nosotros íbamos y veníamos desde las siete de la tarde y esto terminó cerca de las dos de la mañana", afirmó.

También explicó que, mientras esperaban respuestas oficiales, fueron los propios familiares quienes revisaron el predio.

"Revisamos todo. Todo lo abandonado, los galpones, hasta que volvimos al lugar donde la habían dejado y empezamos a buscar otra vez."

El audio del remisero y una incógnita que investiga la Justicia

Durante la entrevista con A24, Luis mostró además audios que recibió del hombre que trasladó a Johana hasta Punta Mogotes.

FEMICIDIO EN MAR DEL PLATA: LA ENGAÑARON CON UN TRABAJO Y LA MATARON

En uno de esos mensajes, el remisero aseguró que no había realizado un viaje comercial, sino que mantenía una relación con la joven. "La llevé de onda. La estoy conociendo, estamos re enganchados", se escucha decir en el audio.

Según ese mismo relato, Johana le había contado que tenía una entrevista laboral entre las 19 y las 21, pero luego le avisó que debía presentarse antes porque "iba a salir un evento".

El tío reveló que, con el paso de las horas, comenzó a desconfiar de esa versión. "Después me bloqueó. A mí me parecía todo raro", sostuvo.

Por el momento, la Justicia no confirmó que el remisero tenga alguna responsabilidad en el crimen y su testimonio forma parte de las medidas que analizan los investigadores.

Dos detenidos y una causa que sigue avanzando

Por el femicidio permanecen detenidos Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, ambos serenos del predio donde apareció el cuerpo de Johana. Los investigadores secuestraron prendas con manchas de sangre, detectaron lesiones compatibles con una pelea y buscan determinar si intentaron destruir pruebas al prender fuego distintos objetos antes de ser arrestados.

Mientras continúan las pericias y el análisis de cámaras de seguridad, la familia espera que la causa permita reconstruir qué ocurrió desde que Johana llegó engañada a la falsa entrevista laboral hasta el momento en que fue asesinada.

diante la falsa oferta laboral.