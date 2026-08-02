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El inesperado giro de Andrés Nara: fulminó a Mauro Icardi y terminó respaldando a la China Suárez

En Infama, Andrés Nara cuestionó con dureza al futbolista, pero sorprendió con una inesperada valoración sobre el rol de la actriz en la vida de Mauro Icardi.

2 ago 2026, 20:03
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china suarez, andres nara, icardi
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Las repercusiones por el conflicto que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez siguen sumando capítulos. En esta oportunidad, quien habló fue Andrés Nara, quien sorprendió con una inesperada reflexión sobre la actriz y lanzó durísimas críticas hacia el futbolista durante una nota en Infama (América TV).

En medio de su análisis sobre el presente familiar y las consecuencias del episodio de inseguridad que afectó a la familia, Andrés cuestionó la actitud de Icardi. "Acá hay una cabeza ideológica que se encargó de hacer algo terrible, o sea, una situación muy compleja y difícil. Había otras cosas de valor que no las tomaron. Pero para el común denominador y el sentido común, si vos te ponés a pensar, después los acontecimientos, después se pusieron en contra de firmar, se van a quedar ahí y no ayudar a las chicas. No ir a ver a sus hijas, me refiero a Mauro. Ir a ver cómo están psicológicamente después de haber tenido un episodio así", expresó.

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Más adelante, el padre de Wanda dejó en claro que su vínculo con el futbolista está completamente roto: "Ya sé lo que es. O sea, todas las situaciones que se vivieron, todo confuso, todo muy raro. Y después, bueno, situaciones personales que no vienen al caso, que no las quiero contar, que ya se definió como persona y nunca jamás hablé, nunca jamás, y no quiero tener ningún tipo de contacto. Obviamente que lo único que le agradezco son las dos hermosas criaturas que tiene, pero el resto...".

En ese sentido, también insistió en que, tras el episodio vivido por la familia, el delantero no acompañó a sus hijas: "Los hechos son que estuvo allá en Italia. Las nenas, con lo que pasaron, no las fue a visitar".

Sin embargo, el momento más llamativo de la entrevista llegó cuando ek padre de la mediática habló de la China. Contra todo pronóstico, reconoció que su presencia tendría un efecto positivo sobre el futbolista. "Yo estuve con la familia, con la familia de ellos. No tiene buena onda absolutamente con nadie. Él está solo. Y gracias a Dios, y lo digo en público, gracias a Dios que está la señora Suárez en esta historia. La verdad que nunca pensé que iba a decir esto. Porque realmente, cuando no está ella, es una persona muy complicada, un poquito violenta", sostuvo.

"Yo me enteré de cosas ahora, que tampoco los puedo hacer pública, que lo haga Wanda cuando quiera, de situaciones que me dijeron las nenas, que es más delicado todavía. O sea, yo no quiero hablar tanto de él, pero la verdad que ojalá que siga esta pareja y lo mejor posible, porque es un muchacho que tiene reacciones raras o complicadas. Por eso mismo todo es sospechoso", agregó.

Cómo es el video de la China Suárez con una particular canción que estaría destinado para Wanda Nara

Tras el reciente fallo de la Justicia italiana y el contundente mensaje de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi eligieron mostrarse juntos en un plan romántico al aire libre durante el fin de semana, dejando ver la solidez de su vínculo.

El sábado, aprovechando el clima soleado, la actriz y el futbolista compartieron un paseo en lancha acompañados por Magnolia y Amancio, los hijos más pequeños de la China, en una jornada que se mostró distendida y familiar.

Ya el domingo, la actriz volvió a tener actividad en sus redes sociales y publicó un video de su hijo jugando con un mini jeep de juguete en la entrada de la llamada “casa de los sueños”. Lo curioso fue la elección musical que acompañó esas imágenes, lo que despertó comentarios inmediatos entre sus seguidores.

La canción elegida fue interpretada por muchos usuarios como un mensaje indirecto hacia Wanda Nara, en medio de la tensión que atraviesa la relación de la empresaria con Icardi. Esa lectura generó debate y multiplicó las especulaciones.

El tema en cuestión es La Gerencia, de Tito El Bambino junto a Arcángel, Wisin, Hanzel La H y Fronti, cuya letra incluye frases como: “Salimo’ de la calle y del ghetto, y el respeto lo implantamo’. En la disco están volando las paca’, y al que no le guste, lo sacamo’. No pueden, no pueden con nosotros no...”.

La referencia al respeto dentro de la canción fue tomada por varios internautas como una indirecta hacia la mediática, interpretando que la actriz buscó enviar un mensaje en medio del conflicto que Mauro mantiene con su ex.

Cabe recordar que días atrás Wanda y el delantero se cruzaron públicamente en redes sociales con mensajes que dejaron en claro sus posturas respecto al faltante de documentación de sus hijas tras el robo en la vivienda de Milán.

     

 

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