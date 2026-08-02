El inesperado giro de Andrés Nara: fulminó a Mauro Icardi y terminó respaldando a la China Suárez

Sin embargo, el momento más llamativo de la entrevista llegó cuando ek padre de la mediática habló de la China. Contra todo pronóstico, reconoció que su presencia tendría un efecto positivo sobre el futbolista. "Yo estuve con la familia, con la familia de ellos. No tiene buena onda absolutamente con nadie. Él está solo. Y gracias a Dios, y lo digo en público, gracias a Dios que está la señora Suárez en esta historia. La verdad que nunca pensé que iba a decir esto. Porque realmente, cuando no está ella, es una persona muy complicada, un poquito violenta", sostuvo.

"Yo me enteré de cosas ahora, que tampoco los puedo hacer pública, que lo haga Wanda cuando quiera, de situaciones que me dijeron las nenas, que es más delicado todavía. O sea, yo no quiero hablar tanto de él, pero la verdad que ojalá que siga esta pareja y lo mejor posible, porque es un muchacho que tiene reacciones raras o complicadas. Por eso mismo todo es sospechoso", agregó.

Cómo es el video de la China Suárez con una particular canción que estaría destinado para Wanda Nara

Tras el reciente fallo de la Justicia italiana y el contundente mensaje de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi eligieron mostrarse juntos en un plan romántico al aire libre durante el fin de semana, dejando ver la solidez de su vínculo.

El sábado, aprovechando el clima soleado, la actriz y el futbolista compartieron un paseo en lancha acompañados por Magnolia y Amancio, los hijos más pequeños de la China, en una jornada que se mostró distendida y familiar.

Ya el domingo, la actriz volvió a tener actividad en sus redes sociales y publicó un video de su hijo jugando con un mini jeep de juguete en la entrada de la llamada “casa de los sueños”. Lo curioso fue la elección musical que acompañó esas imágenes, lo que despertó comentarios inmediatos entre sus seguidores.

La canción elegida fue interpretada por muchos usuarios como un mensaje indirecto hacia Wanda Nara, en medio de la tensión que atraviesa la relación de la empresaria con Icardi. Esa lectura generó debate y multiplicó las especulaciones.

El tema en cuestión es La Gerencia, de Tito El Bambino junto a Arcángel, Wisin, Hanzel La H y Fronti, cuya letra incluye frases como: “Salimo’ de la calle y del ghetto, y el respeto lo implantamo’. En la disco están volando las paca’, y al que no le guste, lo sacamo’. No pueden, no pueden con nosotros no...”.

La referencia al respeto dentro de la canción fue tomada por varios internautas como una indirecta hacia la mediática, interpretando que la actriz buscó enviar un mensaje en medio del conflicto que Mauro mantiene con su ex.

Cabe recordar que días atrás Wanda y el delantero se cruzaron públicamente en redes sociales con mensajes que dejaron en claro sus posturas respecto al faltante de documentación de sus hijas tras el robo en la vivienda de Milán.