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Coti Romero anunció un importante cambio personal que sorprendió a sus seguidores: "Estoy re ansiosa"

Coti Romero compartió con sus seguidores la importante decisión que venía postergando desde hacía años, mostró la previa y contó por qué está tan ilusionada.

2 ago 2026, 17:53
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Coti Romero volvió a conectar con sus seguidores desde un lugar muy personal. Esta vez, la influencer decidió compartir una decisión que venía evaluando desde hacía años y que finalmente está lista para concretar: someterse a una cirugía estética para colocarse implantes mamarios.

Lejos de guardar el proceso en privado, la ex Gran Hermano 2022 eligió mostrar cada etapa previa a la intervención a través de un video en sus redes sociales. Desde el recorrido hacia el consultorio hasta la elección del tamaño de las prótesis, abrió las puertas de este momento tan importante y dejó en evidencia la ilusión con la que atraviesa esta nueva etapa.

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En las primeras imágenes se la puede ver rumbo a la consulta, con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. “Acompáñenme a mi turno con el doctor para elegir unas lolas”, expresó. Instantes después, también reconoció cómo estaba viviendo la previa: “Estoy re ansiosa, estoy pensando cómo va a ser la silicona que me voy a poner”.

Una vez en el consultorio, Coti registró parte de la conversación con el cirujano, quien le explicó las distintas alternativas disponibles, las técnicas quirúrgicas y las características de cada implante para ayudarla a tomar una decisión informada. Durante la consulta, la correntina se mostró muy interesada en conocer todos los detalles del procedimiento y no perdió la oportunidad de explorar cada opción. “Estoy inspeccionando las distintas siliconas que había porque yo todo lo tengo que tocar”, comentó mientras manipulaba los diferentes modelos y tamaños.

La influencer también reveló que este deseo no surgió de un día para el otro. Según contó, ya había tenido una primera consulta tiempo atrás, aunque en ese momento no sentía la misma seguridad que tiene hoy. “Hace dos años había visitado al doctor con la intención de ponerme pechos, pero no estaba completamente decidida como ahora”, recordó, dejando en claro que la decisión fue madurando con el paso del tiempo.

Como parte de la evaluación previa a la cirugía, Romero se probó distintos volúmenes frente al espejo para imaginar cómo podría verse el resultado final. Entre cambios de tamaño, comparaciones y dudas propias de un momento tan importante, volvió a mostrarse auténtica y divertida. “Soy indecisa, no iba a ser tan fácil”, admitió con humor, reflejando que elegir las prótesis adecuadas terminó siendo uno de los desafíos más entretenidos de todo el proceso.

De esta manera, Coti volvió a apostar por la transparencia con su comunidad digital, compartiendo sin filtro una decisión profundamente personal y mostrando el detrás de escena de una intervención que, según dejó en claro, llega después de mucho tiempo de reflexión y convencida de que es el momento indicado para dar el paso.

Qué respondió Nacho Castañares al romántico recuerdo de Coti Romero

La historia entre Coti Romero y Nacho Castañares tuvo su cierre en 2025, pero desde entonces ambos dejaron en claro que la separación no afectó el vínculo afectivo que los une. Cada vez que hablan públicamente, se nota la buena sintonía que mantienen más allá de haber terminado como pareja.

En una entrevista en Luzu, Coti sorprendió con palabras cargadas de ternura hacia su ex: “Para mí, mi hilo rojo es Nacho, por ejemplo”.

Por su parte, Nacho también se refirió al tema en el streaming Que alguien le avise, donde repasó lo que siente por Coti a más de un año de haber finalizado el noviazgo. Allí abrió su corazón y habló sin rodeos.

“Siempre lo dije, a mí lo que me pasó con Coti no me pasó nunca y después de cortar con ella nunca me pasó de vuelta. Entonces es algo que lo tengo presente y lo sé", expresó con sinceridad, marcando lo especial que fue esa experiencia.

Luego añadió: "No sé si es mi hilo rojo, capaz eso se sabe con el tiempo, pero sí lo que pasó me costó encontrarlo antes y después. O sea, no lo encontré”. Con esas palabras, dejó entrever que lo vivido con ella fue único.

Respecto a la declaración de Coti, Nacho se mostró conmovido: "Es lindo obvio". Y recordó cómo evolucionó su vínculo: “Nosotros pasamos por un montón de cosas, al principio éramos amigos y después de repente empezamos a salir, y fue como fue mutando un montón de cosas".

Finalmente, cerró con una reflexión sobre el presente: "El cariño siempre estuvo y siempre está. Eso no quiere decir que alguno de los dos estemos especulando con volver. En algún momento la vida dirá si pasa algo de vuelta o si no. Tengo lindo recuerdo y cariño también”.

     

 

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