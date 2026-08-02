Coti Romero anunció un importante cambio personal que sorprendió a sus seguidores: "Estoy re ansiosa"

La influencer también reveló que este deseo no surgió de un día para el otro. Según contó, ya había tenido una primera consulta tiempo atrás, aunque en ese momento no sentía la misma seguridad que tiene hoy. “Hace dos años había visitado al doctor con la intención de ponerme pechos, pero no estaba completamente decidida como ahora”, recordó, dejando en claro que la decisión fue madurando con el paso del tiempo.

Como parte de la evaluación previa a la cirugía, Romero se probó distintos volúmenes frente al espejo para imaginar cómo podría verse el resultado final. Entre cambios de tamaño, comparaciones y dudas propias de un momento tan importante, volvió a mostrarse auténtica y divertida. “Soy indecisa, no iba a ser tan fácil”, admitió con humor, reflejando que elegir las prótesis adecuadas terminó siendo uno de los desafíos más entretenidos de todo el proceso.

De esta manera, Coti volvió a apostar por la transparencia con su comunidad digital, compartiendo sin filtro una decisión profundamente personal y mostrando el detrás de escena de una intervención que, según dejó en claro, llega después de mucho tiempo de reflexión y convencida de que es el momento indicado para dar el paso.

Qué respondió Nacho Castañares al romántico recuerdo de Coti Romero

La historia entre Coti Romero y Nacho Castañares tuvo su cierre en 2025, pero desde entonces ambos dejaron en claro que la separación no afectó el vínculo afectivo que los une. Cada vez que hablan públicamente, se nota la buena sintonía que mantienen más allá de haber terminado como pareja.

En una entrevista en Luzu, Coti sorprendió con palabras cargadas de ternura hacia su ex: “Para mí, mi hilo rojo es Nacho, por ejemplo”.

Por su parte, Nacho también se refirió al tema en el streaming Que alguien le avise, donde repasó lo que siente por Coti a más de un año de haber finalizado el noviazgo. Allí abrió su corazón y habló sin rodeos.

“Siempre lo dije, a mí lo que me pasó con Coti no me pasó nunca y después de cortar con ella nunca me pasó de vuelta. Entonces es algo que lo tengo presente y lo sé", expresó con sinceridad, marcando lo especial que fue esa experiencia.

Luego añadió: "No sé si es mi hilo rojo, capaz eso se sabe con el tiempo, pero sí lo que pasó me costó encontrarlo antes y después. O sea, no lo encontré”. Con esas palabras, dejó entrever que lo vivido con ella fue único.

Respecto a la declaración de Coti, Nacho se mostró conmovido: "Es lindo obvio". Y recordó cómo evolucionó su vínculo: “Nosotros pasamos por un montón de cosas, al principio éramos amigos y después de repente empezamos a salir, y fue como fue mutando un montón de cosas".

Finalmente, cerró con una reflexión sobre el presente: "El cariño siempre estuvo y siempre está. Eso no quiere decir que alguno de los dos estemos especulando con volver. En algún momento la vida dirá si pasa algo de vuelta o si no. Tengo lindo recuerdo y cariño también”.