El Gobierno oficializó un nuevo bono extraordinario para jubilados de ANSES en noviembre: requisitos y fechas

¿Cuándo se cobra el bono de $70.000 de ANSES en noviembre?

El calendario de acreditaciones se extenderá entre el 9 y el 30 de noviembre, adaptando la distribución por los feriados nacionales del mes. La liquidación se realizará de manera automática en la misma fecha y cuenta bancaria en la que se percibe el haber mensual, organizándose según la terminación del DNI:

Calendario de cobro (Jubilaciones y pensiones mínimas)

DNI terminados en 0: 9 de noviembre

DNI terminados en 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2: 11 de noviembre

DNI terminados en 3: 12 de noviembre

DNI terminados en 4: 13 de noviembre

DNI terminados en 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6: 17 de noviembre

DNI terminados en 7: 18 de noviembre

DNI terminados en 8: 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Calendario de cobro (Haberes superiores a la mínima)