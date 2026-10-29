El Gobierno oficializó un nuevo bono extraordinario para jubilados de ANSES en noviembre: requisitos y fechas

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante noviembre de 2026, a través del Decreto 1296/2026, firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La medida alcanza a los titulares de la haber mínimo, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC), garantizando un haber mínimo consolidado de $514.158,46 para el anteúltimo mes del año.