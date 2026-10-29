En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Gobierno
Bono
Previsional

El Gobierno oficializó un nuevo bono extraordinario para jubilados de ANSES en noviembre: requisitos y fechas

El Poder Ejecutivo formalizó el otorgamiento del refuerzo extraordinario mediante la publicación del Decreto 1296/2026 en el Boletín Oficial, estableciendo las condiciones de acceso y el esquema de liquidación.

El Gobierno oficializó un nuevo bono extraordinario para jubilados de ANSES: requisitos y fechas. (Foto: archivo)

El Gobierno oficializó un nuevo bono extraordinario para jubilados de ANSES: requisitos y fechas. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante noviembre de 2026, a través del Decreto 1296/2026, firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La medida alcanza a los titulares de la haber mínimo, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC), garantizando un haber mínimo consolidado de $514.158,46 para el anteúltimo mes del año.

Leé también La China Ansa se plantó tras escuchar a Nora Colosimo y reveló su charla con Wanda Nara: "Me van a..."
La China Ansa se plantó tras escuchar a Nora Colosimo y reveló su charla con Wanda Nara: Me van a...

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en noviembre?

El refuerzo económico está destinado a los titulares de prestaciones contributivas a cargo de la ANSES, a los beneficiarios de la PUAM y a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás asignaciones graciables. Para percibir el monto, las prestaciones deben encontrarse vigentes en el mismo mes de liquidación, mientras que en las pensiones con múltiples copartícipes el beneficio se liquida como un único titular.

¿Cómo se calcula el monto para quienes superan la jubilación mínima?

Quienes perciban un haber mensual equivalente o inferior al mínimo legal ($444.158,46) cobrarán la totalidad del bono de $70.000. Por su parte, para aquellos beneficiarios que superen dicho haber, el refuerzo se liquidará de forma proporcional hasta alcanzar el tope máximo de $514.158,46. La norma especifica que el importe tiene carácter no remunerativo, no sufre descuentos ni resulta computable para otros conceptos previsionales.

¿Por qué el Gobierno oficializó el nuevo refuerzo para jubilados?

En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo señaló la necesidad de compensar los efectos de la anterior ley de movilidad (Ley 27.609) sobre los haberes más bajos. Asimismo, ratificó la vigencia del Decreto 274/24, el cual dispone la actualización mensual de las prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) emitido por el INDEC, utilizando el bono mensual como un complemento directo para resguardar el poder adquisitivo del sector previsional.

¿Cuándo se cobra el bono de $70.000 de ANSES en noviembre?

El calendario de acreditaciones se extenderá entre el 9 y el 30 de noviembre, adaptando la distribución por los feriados nacionales del mes. La liquidación se realizará de manera automática en la misma fecha y cuenta bancaria en la que se percibe el haber mensual, organizándose según la terminación del DNI:

Calendario de cobro (Jubilaciones y pensiones mínimas)

  • DNI terminados en 0: 9 de noviembre

  • DNI terminados en 1: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 2: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 3: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 4: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 5: 16 de noviembre

  • DNI terminados en 6: 17 de noviembre

  • DNI terminados en 7: 18 de noviembre

  • DNI terminados en 8: 19 de noviembre

  • DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Calendario de cobro (Haberes superiores a la mínima)

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

En pocas palabras

  • Bono extraordinario: El Gobierno oficializó un refuerzo de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de ANSES.
  • Requisitos: El bono es para titulares de haber mínimo, PUAM y PNC.
  • Fechas de cobro: Se liquidará entre el 9 y el 30 de noviembre, según terminación de DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Bono ANSES
Notas relacionadas
ANSES confirmó los montos de la AUH y Tarjeta Alimentar en noviembre: cuánto cobran las familias
ANSES adelantó el pago único por nacimiento en noviembre: quiénes cobran los $93.000 y cuáles son los topes
El presidente de The Americas Council aseguró que el Gobierno argentino "estaba enterado" del plan de fuga de Flávio Bolsonaro

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar