Luck Ra recibió un fuerte insulto tras ignorar a la prensa en un evento: su desafiante reacción

Y ahí se escuchó una voz detrás que lanzó: "¡Dale, sorete, dale!". Luck Ra, al escuchar eso a la distancia, preguntó mirando fijo al grupo de periodistas: "¿Qué me dijiste?". Y los cronistas le pidieron: "¡Hacemos la nota todos juntos, cortito”.

Tras su sorpresiva reacción, los noteros intentaron calmar la situación y le explicaron que querían hablar unos segundos con él, a lo que el artista comentó al acercarse a la zona del vallado: “Ah, escuché sorete, no pará, me están faltando el respeto”.

Y después con humor agregó: “Es verdad, no, díganme algo lindo y vuelvo”, propuso. Y al escuchar el elogio de "hermoso" como parte dese juego con los cronistas, el cantante respondió: “¿Me dijiste hermoso? ¿Estás hablando de mí? Ay, gracias, gracias”.

Sin embargo, más allá de ese cruce que mezcló tensión al principio y luego algunas risas, Luck Ra optó por retirarse de la zona sin dar declaraciones precisas a la prensa.

Video: Desayuno Americano.

La Joaqui reaccionó a la nueva canción de Luck Ra y fue tajante

La Joaqui habló sobre el nuevo tema que Luck Ra titulado El que se la queda pierde, y aclaró si se sintió aludida y sorprendió con una contundente frase sobre su ex.

El adelanto de la canción despertó especulaciones sobre posibles indirectas hacia la cantante y sumó un nuevo capítulo a una historia que parecía haber quedado atrás.

Consultada por el ciclo Puro Show (El Trece), la artista se mostró cautelosa, evitó alimentar el enfrentamiento y dejó en claro que no tiene intenciones de entrar en una guerra musical con su expareja.

“Elijo no escuchar, pero él es un chico libre, puede ser feliz como quiera”, expresó la cantante cuando le preguntaron por el tema de su ex.

La Joaqui tampoco quiso confirmar que el tema estuviera dedicado a ella. Ante la pregunta directa, contestó: “No lo sé. Tal vez él se siente así”.

Y cuando el cronista planteó si alguien que había compartido tanto tiempo con ella podía escribir una canción con semejantes referencias, marcó la distancia que existe hoy entre ambos: “No, yo ya no lo conozco. Hace cuatro meses que ni lo veo”.

“Él es libre de ser feliz como quiera, la verdad”, agregó. Ante la pregunta sobre qué le diría a Luck Ra en una canción si él le dedicara la frase “el que se la queda pierde”, descartó una contestación pública y apeló a la intimidad de la relación que compartieron: “No le respondería en una canción. Es una persona con la que dormí dos años. ¿Cómo le voy a decir algo así?”, cerró La Joaqui.