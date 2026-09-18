ANSES: el Gobierno confirmó el nuevo aumento de la AUH en octubre

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Tarjeta Alimentar: destinada a madres o padres con hijos de hasta 14 años con AUH, titulares de AUH por Discapacidad (sin límite de edad) y Asignación por Embarazo (AUE).
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Complemento Leche: se liquida directamente a quienes tengan menores de hasta 3 años registrados en las bases de datos de ANSES.
¿Cómo hacer el trámite de la Libreta AUH paso a paso en Mi ANSES?
Para cobrar el 20% retenido de forma mensual durante el período:
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Acceder a la web oficial o app Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
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Dirigirse al menú "Hijos" y seleccionar la opción "Libreta AUH".
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Revisar el estado de las secciones de Salud y Educación; si figuran pendientes, descargar la planilla generada en PDF.
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Llevar el documento a la escuela y al centro médico para su certificación con firma y sello.
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Subir una fotografía nítida del formulario completo y firmado en la misma sección web.
¿Cuándo se cobrará la AUH de ANSES en octubre de 2026?
Las acreditaciones unificadas de la AUH y la Tarjeta Alimentar se iniciarán a partir de la segunda semana de octubre, distribuyéndose por terminación de DNI a lo largo de diez días hábiles consecutivos.