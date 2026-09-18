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ANSES: el Gobierno confirmó el nuevo aumento de la AUH en octubre

El Poder Ejecutivo formalizó la pauta de movilidad que ajustará las asignaciones sociales a partir del próximo mes. Las titulares cobrarán el 80% directo en su tarjeta de débito junto con los extras alimentarios.

ANSES: el Gobierno confirmó el nuevo aumento de la AUH en octubre

ANSES: el Gobierno confirmó el nuevo aumento de la AUH en octubre

El Gobierno nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron que la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un nuevo incremento mensual a partir de octubre de 2026, regulado por el último registro inflacionario del INDEC.

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La suba elevará el valor bruto de la AUH por encima de los $156.000 por menor, permitiendo que las beneficiarias perciban más de $125.000 netos en mano (80%) por cada hijo de forma directa en su cuenta bancaria, sumando además los fondos de la Tarjeta Alimentar.

¿Cuánto se cobrará por la AUH con aumento y Tarjeta Alimentar en octubre de 2026?

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ANSES: el Gobierno confirmó el nuevo aumento de la AUH en octubre

Con la aplicación del nuevo porcentaje de ajuste inflacionario sobre las asignaciones sociales, los valores de bolsillo proyectados para octubre quedan estructurados de la siguiente manera:

  • AUH por 1 hijo: cobrará más de $125.000 netos de asignación (80% directo) más $72.250 de Tarjeta Alimentar, superando los $197.000 netos en mano.

  • AUH por 2 hijos: percibirá más de $250.000 netos directos más $113.299 de Tarjeta Alimentar, alcanzando más de $363.000 netos.

  • AUH por 3 hijos: superará los $375.000 netos de asignación más $149.425 de Tarjeta Alimentar, acumulando más de $524.000 netos de bolsillo.

  • Complemento Leche Plan Mil Días: ajustará su valor automáticamente para menores de hasta 3 años, sumando más de $59.000 netos adicionales por bebé.

¿Cómo saber si me corresponde la acreditación automática de los extras en octubre de 2026?

Los complementos nutricionales se acreditan de manera automática en la misma cuenta bancaria:

  • Tarjeta Alimentar: destinada a madres o padres con hijos de hasta 14 años con AUH, titulares de AUH por Discapacidad (sin límite de edad) y Asignación por Embarazo (AUE).

  • Complemento Leche: se liquida directamente a quienes tengan menores de hasta 3 años registrados en las bases de datos de ANSES.

¿Cómo hacer el trámite de la Libreta AUH paso a paso en Mi ANSES?

Para cobrar el 20% retenido de forma mensual durante el período:

  • Acceder a la web oficial o app Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Dirigirse al menú "Hijos" y seleccionar la opción "Libreta AUH".

  • Revisar el estado de las secciones de Salud y Educación; si figuran pendientes, descargar la planilla generada en PDF.

  • Llevar el documento a la escuela y al centro médico para su certificación con firma y sello.

  • Subir una fotografía nítida del formulario completo y firmado en la misma sección web.

¿Cuándo se cobrará la AUH de ANSES en octubre de 2026?

Las acreditaciones unificadas de la AUH y la Tarjeta Alimentar se iniciarán a partir de la segunda semana de octubre, distribuyéndose por terminación de DNI a lo largo de diez días hábiles consecutivos.

En pocas palabras

  • Gobierno confirmó aumento: La AUH tendrá un incremento en octubre de 2026, ajustado por inflación.
  • Nuevos montos: Se detallan los valores netos por hijo y el adicional de Tarjeta Alimentar.
  • Trámite de Libreta: Se explica el proceso para realizar el trámite en Mi ANSES y cobrar el 20% retenido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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