El filoso comentario de Juliana Díaz contra Charlotte Caniggia tras su premio en Gran Hermano

Sin embargo, el reconocimiento no pasó desapercibido para una exparticipante histórica del reality. Juliana Díaz, quien formó parte de la edición 2022 de Gran Hermano, reaccionó desde X y lanzó un comentario filoso dirigido a la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia.

"Imaginate creerte la mejor chica reality y recibir un premio a la “mejor que limpia”, jajaja, sorry me dio mucha risa", escribió filosa.

Cómo fue el picante análisis de Ceferino Reato tras la final de Gran Hermano

La última edición de Gran Hermano Generación Dorada llegó a su cierre y, como suele ocurrir tras una temporada atravesada por polémicas y debates, el panel se reunió para analizar el recorrido del reality y el desenlace. En ese marco, Ceferino Reato fue directo al opinar sobre el formato elegido y también se detuvo en la consagración de Solange Abraham.

En la ceremonia de premiación realizada este jueves en Telefe, el analista puso el foco en la extensión y las particularidades de esta edición, marcada por la presencia de figuras reconocidas. "Esta temporada fue cansadora, muy larga, también muy irregular, porque es difícil producir una casa de famosos. Los famosos tienen inquietudes y demás", comenzó señalando.

A partir de esa reflexión, Reato dejó en claro su preferencia por la versión clásica del reality, aquella en la que los participantes son desconocidos y las reglas se mantienen firmes desde el inicio. "Yo prefiero el formato más tradicional. Seres anónimos con reglas bien claras, donde la expulsada no puede volver y demás porque me parece más atractivo a mí personalmente", agregó.

Luego continuó con una lectura sobre el resultado final: "Felicitaciones a las dos. Yo creo que son muy distintas, pero también es interesante lo que viene de la sociedad, lo que premia. Era muy difícil una villana ganar Gran Hermano, esta vez lo ha ganado y eso quiere decir mucho".

De esta manera, el analista no solo cuestionó aspectos de la estructura de Gran Hermano Generación Dorada, sino que además abrió un debate sobre el vínculo entre el formato y lo que la audiencia decide premiar.