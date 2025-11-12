Pueden solicitarla personas que perciban AUH, AUE, AUH por discapacidad, o quienes se encuentren dentro del SUAF, incluyendo:

Trabajadores en relación de dependencia

Empleados rurales o temporarios

Titulares de Prestación por Desempleo

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas cubiertas por ART

Para titulares de AUH, la Ley de los Mil Días determina que el pago corresponde únicamente si la prestación se cobraba en el mes en que se emitió la sentencia de adopción.

¿Cuáles son los requisitos e ingresos para acceder al refuerzo?

Los topes para acceder al beneficio fueron actualizados por ANSES:

Ingreso individual máximo: $2.453.609

Ingreso familiar máximo: $4.907.218

El trámite puede efectuarse desde dos meses antes y hasta dos años después de la sentencia judicial. También es obligatorio que los datos familiares estén acreditados correctamente en la base de ANSES.

Documentación requerida:

Sentencia judicial firme de adopción

Partida de nacimiento del niño o niña

DNI del menor y de quienes adoptan

¿Cómo solicitar la Asignación por Adopción paso a paso?

mi-anses-foto1jpg (1) ANSES paga refuerzo de $415.000 en noviembre: cuáles son los requisitos

El trámite puede realizarse de manera presencial con turno o a través de Mi ANSES ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Pasos principales:

Verificar datos personales y familiares en la sección “Hijos”

Reunir documentación judicial y de identidad

Elegir modalidad de trámite: Atención Virtual Turno presencial en oficinas ANSES



Una vez validado, el monto se acredita en la cuenta bancaria registrada, sin necesidad de gestiones adicionales.

¿Cuándo se paga el refuerzo de ANSES de $415.000?

Según el calendario oficial, los pagos de las Asignaciones de Pago Único (APU) para noviembre se realizarán entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre de 2025.

Montos vigentes confirmados para ese mes:

Asignación por nacimiento: $68.323

Asignación por matrimonio: $102.311

Asignación por adopción: $417.115

La acreditación final depende de la fecha de ingreso y validación de la documentación, en línea con las actualizaciones del sistema contributivo.