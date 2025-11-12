ANSES paga refuerzo de $415.000 en noviembre: cuáles son los requisitos
Un refuerzo de ANSES superior a $415.000 comenzará a aplicarse desde noviembre de 2025 dentro del régimen contributivo, con actualización vinculada al IPC. La prestación es por única vez y beneficia a grupos específicos que cumplan requisitos y documentación obligatoria.
El refuerzo de ANSES de $415.000 forma parte de las Asignaciones de Pago Único y alcanza a quienes acrediten una adopción con sentencia firme en Argentina. La actualización corresponde a noviembre de 2025 y se aplicó según el ajuste de movilidad previsional atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El monto confirmado quedó en $417.115 tras el incremento del 2,1% establecido en la Resolución 339/2025, alineando las prestaciones con el esquema vigente para AUH y SUAF. Se trata de una asignación excepcional que acompaña a las familias tras un proceso judicial de adopción.
El beneficio se deposita por única vez en la cuenta bancaria del titular registrada ante el organismo, luego de validar la documentación y cumplir los requisitos de ingreso establecidos por el sistema contributivo.
¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Adopción de ANSES?
La Asignación por Adopción está destinada a familias con sentencia judicial firme emitida en Argentina, siempre que el trámite se realice dentro del período habilitado.
Pueden solicitarla personas que perciban AUH, AUE, AUH por discapacidad, o quienes se encuentren dentro del SUAF, incluyendo:
Trabajadores en relación de dependencia
Empleados rurales o temporarios
Titulares de Prestación por Desempleo
Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
Personas cubiertas por ART
Para titulares de AUH, la Ley de los Mil Días determina que el pago corresponde únicamente si la prestación se cobraba en el mes en que se emitió la sentencia de adopción.
¿Cuáles son los requisitos e ingresos para acceder al refuerzo?
Los topes para acceder al beneficio fueron actualizados por ANSES:
Ingreso individual máximo:$2.453.609
Ingreso familiar máximo:$4.907.218
El trámite puede efectuarse desde dos meses antes y hasta dos años después de la sentencia judicial. También es obligatorio que los datos familiares estén acreditados correctamente en la base de ANSES.
Documentación requerida:
Sentencia judicial firme de adopción
Partida de nacimiento del niño o niña
DNI del menor y de quienes adoptan
¿Cómo solicitar la Asignación por Adopción paso a paso?
El trámite puede realizarse de manera presencial con turno o a través de Mi ANSES ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Pasos principales:
Verificar datos personales y familiares en la sección “Hijos”
Reunir documentación judicial y de identidad
Elegir modalidad de trámite:
Atención Virtual
Turno presencial en oficinas ANSES
Una vez validado, el monto se acredita en la cuenta bancaria registrada, sin necesidad de gestiones adicionales.
¿Cuándo se paga el refuerzo de ANSES de $415.000?
Según el calendario oficial, los pagos de las Asignaciones de Pago Único (APU) para noviembre se realizarán entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre de 2025.
Montos vigentes confirmados para ese mes:
Asignación por nacimiento: $68.323
Asignación por matrimonio: $102.311
Asignación por adopción: $417.115
La acreditación final depende de la fecha de ingreso y validación de la documentación, en línea con las actualizaciones del sistema contributivo.