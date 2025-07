ANSES paga un nuevo bono para quienes tienen hijos y no tienen trabajo formal: cómo saber si te toca

ANSES confirmó una nueva asistencia económica para personas que tienen hijos y no cuentan con empleo registrado. Esta ayuda busca llegar a hogares vulnerables, especialmente aquellos con niños a cargo, que no tienen ingresos estables ni acceso al trabajo formal. Se trata de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, que reemplazan parcialmente al ex Potenciar Trabajo y ofrecen hasta $78.000 mensuales.