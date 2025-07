Romina Uhrig no aguantó y rompió en llanto tras el reproche de Julieta Poggio por su ex novio: "Si vos desconfías de..."

“Me sorprendió un montón. Me puse muy mal, estoy muy mal. Lo hablé con ella, no es que me junto con su ex. Él sale con alguien de mi grupo. No estábamos abrazados. No puedo no juntarme con mi amiga porque sale con él. Es tema de ellos. No soy su amigo, no lo sigo, no tengo su teléfono”, explicó, sobre el desencadenante del conflicto.

Respecto a la escena que generó el enojo de Julieta, Romina explicó que se trató simplemente de un momento compartido con amigos y que no estaban solo ellos dos: “Era en la terraza, había pileta, hidro... Nos metimos todos. Estábamos pasándola recontra bien”. Y agregó: “Por ahí, yo me manejo de otra forma con mis amigas. Me mandó audios en buenos términos. No podía creerlo. No somos de ventilar las cosas, me pareció muy raro”.

Segundos después, Uhrig se quebró y contó que se sintió golpeada por la falta de confianza: “Estás desconfiando de mí y si lo haces, ya está. Tengo una lealtad muy grande por la gente que amo. No soy así. Obviamente que de alguien que querés, te duele”.

“Ella ya sabe que viene y se junta porque está con alguien de mi grupo. Juli con nuestra amistad es muy reservada, me dolió un montón. Yo jamás desconfiaría de una amiga. Cuando quiero, quiero. Mirá si voy a estar con el ex de una amiga. Una locura”, sentenció.

Julieta Poggio blanqueó que no soporta a Luz Tito con una feroz crítica tras su salida de Gran Hermano

Julieta Poggio volvió a estar en el centro de la escena mediática luego de hacer una picante observación sobre Luz Tito, una de las protagonistas de la final de Gran Hermano 2024. Fue durante su participación en Rumis, el ciclo de streaming donde comparte panel con La Tía Sebi, cuando dejó entrever cierta crítica hacia el cierre del paso de la jujeña por la casa más famosa del país.

Allí, el panelista recordó cómo fue la salida de Julieta durante su propia edición: con ovación del público, pasarela incluida y un emotivo reencuentro con Santiago del Moro. “Cuando bajaste del auto y estaba toda la gente que te daba regalitos, fue muy épico”, comentó.

Fue entonces cuando Julieta sorprendió con una frase que no pasó desapercibida: “Por algo es”, dijo, en alusión a la diferencia de recibimiento que tuvo la integrante del Tridente, cuya salida fue más modesta y sin grandes gestos del público.

El comentario generó debate inmediato en redes sociales. Algunos usuarios salieron a bancar a Poggio por su honestidad, mientras que otros la acusaron de desmerecer el momento de otra finalista, en un contexto donde muchos aún celebraban el perfil bajo y auténtico de la jujeña.