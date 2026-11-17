¿Cómo se solicita el trámite y qué documentación exige ANSES?

El trámite para gestionar la Prestación por Desempleo es completamente gratuito y puede realizarse de dos formas diferentes según la preferencia del solicitante:

1.Ingresar a la Atención Virtual:

Acceder a la plataforma oficial de ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

2.Seleccionar la Prestación:

Navegar dentro de la plataforma y elegir la opción correspondiente al trámite de Prestación por Desempleo.

3.Acreditar la desvinculación:

Presentar el DNI junto con la documentación respaldatoria que compruebe fehacientemente la finalización de la relación laboral (telegrama de despido, telegrama de renuncia justificada o acuerdo de partes).

4.Completar la solicitud:

Enviar el formulario digital y realizar el seguimiento periódico del estado del trámite hasta su aprobación definitiva.

El plazo límite general para iniciar la gestión es de 90 días hábiles contados desde la fecha exacta de finalización de la relación laboral; realizar el pedido fuera de término puede implicar el descuento proporcional de los días de cobro correspondientes.

¿Durante cuánto tiempo se percibe la ayuda económica y qué cobertura incluye?

El tiempo total de percepción del beneficio está directamente atado a la antigüedad laboral y a la cantidad de aportes registrados antes de la pérdida del empleo formal:

De 6 a 11 meses de aportes: se perciben 2 cuotas mensuales.

De 12 a 23 meses de aportes: se perciben 4 cuotas mensuales.

De 24 a 35 meses de aportes: se perciben 8 cuotas mensuales.

Desde 36 meses de aportes en adelante: se perciben hasta 12 cuotas mensuales.

Asimismo, la normativa contempla una extensión automática de seis meses adicionales para los beneficiarios mayores de 45 años. Durante todo el período en que se cobra la asistencia, el titular mantiene el derecho a percibir las asignaciones familiares correspondientes y conserva la cobertura de su obra social.