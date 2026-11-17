Además, se requieren lijas al agua de grano fino: 1000, 1500 y 2000. Una pasta de pulir fina es ideal, pero para casos de desgaste leve, la pasta dental blanca puede funcionar como sustituto casero. Complementariamente, se necesitan paños de microfibra limpios y secos para el trabajo de pulido y limpieza. El paso final, crucial para la durabilidad del resultado, implica la aplicación de laca transparente con filtro UV o una cera protectora para autos.

¿Cómo restaurar la transparencia original de los faros?

El primer paso consiste en lavar a fondo la óptica con agua y detergente para remover toda la suciedad superficial. Una vez seca, se procede a delimitar el área del faro con cinta de pintor. Luego, con la óptica y la lija de grano 1000 bien humedecidas, se lija suavemente en movimientos horizontales y parejos hasta eliminar la capa amarillenta o quemada. Se repite el proceso con la lija 1500 en sentido vertical, y finalmente con la 2000 para alisar la superficie, lo cual dejará el plástico con un aspecto blanco y mate.

Tras secar bien el faro, se aplica la pasta de pulir (o la pasta dental blanca) y se frota con un paño de microfibra en movimientos circulares firmes hasta que recupere por completo su transparencia. El último paso es limpiar los restos de pasta con un paño húmedo y, para asegurar que el resultado perdure, aplicar una capa de cera para autos o una mano fina de laca transparente con protección UV. Es importante evitar productos abrasivos como esponjas metálicas o solventes, ya que pueden dañar permanentemente el policarbonato.