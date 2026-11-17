"No estoy de novio! Jaja", aseguró el Chato Prada desde sus historias mencionando también en la red social a De Brito y la propia Pilar, dejando en claro que no está en un vínculo sentimental con la angelita.

Así, a pocas horas de instalarse el rumor de romance con la periodista, el productor fue categórico y aclaró cuál es su actual estado sentimental tras sepraarse de Lourdes Sánchez.

Qué dijo el Chato Prada ante el rumor de un nuevo romance tras separarse de Lourdes Sánchez

El Chato Prada habló por primera vez de las versiones que aseguran que tendría una nueva pareja tras su ruptura con Lourdes Sánchez, después que en el ciclo que conducen Pampito y Matías Vázquez indicaron que estaría conociendo a una joven y hasta dijo que la habría llevado a su casa.

“El Chato está saliendo con una chica y es algo bastante formal o por ahí está cerca, porque la llevó a su casa y no estaba el nene”, señaló Fernanda Iglesias.

El Chato Prada dialogó con PrimiciasYa.com y desmintió esa información, negando el romance que le atribuyeron en el programa de El Trece.

"Ni en pedo estoy de novio con nadie y tampoco llevé a nadie a casa", aseguró el productor y gerente de programación de América Tv. Y luego remarcó: "Con Lourdes estamos separados y mi amor sigue intacto a ella".