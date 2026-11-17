Sin embargo, las fuentes consultadas por CNN aclararon que todavía existe un debate interno sobre la capacidad real de Irán para ejecutar un ataque y sobre si tiene intención de hacerlo. La planificación detectada podría representar una búsqueda de alternativas y no necesariamente un atentado inminente. La Casa Blanca aseguró que monitorea las amenazas, pero sostuvo que no existen actualmente amenazas creíbles contra el territorio estadounidense.

En ese contexto Scott Bessent, secretario del Tesoro, debió abandonar su residencia en Washington y trasladarse con su familia a una instalación militar por recomendación de los servicios de seguridad, después de recibir amenazas de muerte atribuidas al régimen iraní.

El funcionario también cuestionó la publicación de información que permitió identificar su vivienda. Su oficina aseguró que no se dejará intimidar y que continuará con las sanciones y el bloqueo económico contra Teherán.

Bessent no es el único. Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller también recurrieron a viviendas militares por razones de seguridad.

Qué es una "dirty bomb"

Una "bomba sucia", conocida técnicamente como dispositivo de dispersión radiológica (RDD), combina un explosivo convencional con material radiactivo. Cuando detona, la explosión dispersa partículas contaminantes en el aire y sobre edificios, calles, vehículos y personas.

Sin embargo, no es una bomba atómica: no produce una reacción nuclear ni una explosión comparable a Hiroshima o Nagasaki. Pero es mortal en el acto y en el tiempo.

El peligro inmediato es la explosión. Las víctimas pueden morir o resultar heridas por la onda expansiva, los escombros y los fragmentos, como con cualquier bomba "tradicional". Pero el segundo riesgo es la contaminación radiactiva: las partículas pueden ser inhaladas o ingresar al organismo mediante alimentos y agua contaminados.

La gravedad depende del material utilizado, la cantidad liberada y el tiempo de exposición. En la mayoría de los escenarios, la radiación no alcanza niveles capaces de provocar una mortalidad masiva inmediata, según aclara el Centro de Prevención de Enfermedades (CDC), de los Estados Unidos, clave durante la pandemia.

La "Bomba sucia" mata por su capacidad destructiva en la explosión y dispersa material radiactivo que puede matar con el paso del tiempo. Anque no es una bomba nuclear, genera miedo en la sociedad por la amenaza radiactiva. (Foto: Gentileza 20 minutos)

El efecto colateral y más peligroso: el miedo

Pero existe un tercer efecto, quizás el más importante desde el punto de vista terrorista: el miedo residual. La radiación no se ve, no tiene olor ni puede detectarse con los sentidos. Una vez producido el atentado, la incertidumbre puede paralizar una ciudad. Edificios evacuados, calles cerradas, controles sanitarios, contaminación de espacios públicos y costosas tareas de descontaminación pueden prolongar la crisis durante semanas o meses.

Aunque la destrucción por la deflagración sea menor, tiene un impacto psicológico y económico que puede superar ampliamente el daño radiológico directo. Por eso suele describirse como un arma de disrupción masiva.

¿Está prohibida por la Convención de Ginebra? No existe una prohibición específica y universal de las bombas sucias bajo ese nombre. Sin embargo, su utilización contra civiles puede violar las normas fundamentales del derecho internacional humanitario, especialmente la distinción entre población civil y objetivos militares, la proporcionalidad y la prohibición de ataques indiscriminados. También pueden resultar aplicables otras normas internacionales sobre armas y terrorismo.

En definitiva, su objetivo no necesariamente es matar a miles de personas: puede ser contaminar, paralizar y sembrar un temor que sobreviva a la propia explosión. Por lo pronto, hay siete funcionarios de la Casa Blanca que ya tienen una custodia adicional o se tuvieron que mudar de sus casas, con su familia, por ejemplo, a bases militares.