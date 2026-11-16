Actualizaron un pago único de ANSES en diciembre: quiénes cobran $106.904

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Cobro individual neto en mano: $106.904 (por depósito bancario directo, sin descuentos).
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Cobro conyugal acumulado: $213.808 en total para el grupo familiar si los dos integrantes de la pareja reúnen las condiciones laborales o previsionales requeridas.
¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Matrimonio de ANSES?
El beneficio está habilitado para distintos sectores de trabajadores y titulares de prestaciones sociales, siempre que el enlace civil se encuentre debidamente inscripto en el Registro Civil y sea informado ante el organismo previsional dentro de los plazos legales:
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Trabajadores en relación de dependencia incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
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Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
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Beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).
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Contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) en las categorías habilitadas.
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Titulares de la Prestación por Desempleo y trabajadores rurales o de temporada (según encuadre general del régimen SUAF).
¿Cómo tramitar el pago único de $106.904 en Mi ANSES?
Para iniciar la gestión y asegurar la acreditación del dinero en un plazo de entre 30 y 60 días, el titular puede optar por la modalidad virtual o la atención en oficinas:
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Modalidad online (Atención Virtual): ingresar al sitio oficial de ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar que los datos personales y vínculos familiares estén acreditados, y cargar la partida o acta de matrimonio junto con los DNI de ambos cónyuges.
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Modalidad presencial: solicitar un turno previo a través de la web oficial del organismo y presentarse en la delegación asignada con la documentación original y copias.
¿Qué datos personales exige ANSES actualizar antes de pedir el beneficio?
El organismo previsional advierte que cualquier inconsistencia o desactualización en su base de datos puede demorar o bloquear la transferencia bancaria. Antes de enviar la solicitud, es indispensable revisar en la sección Información Personal de Mi ANSES que estén vigentes los siguientes registros:
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Estado civil: el vínculo matrimonial debe figurar acreditado en el sistema tras su inscripción en el Registro Civil.
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Datos personales y domicilio: corroborar que el número de DNI, nombres completos y lugar de residencia coincidan con la documentación vigente.
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CBU bancaria: verificar que la Clave Bancaria Uniforme declarada esté activa y a nombre del titular que realiza el reclamo.
Calendario de cobro de diciembre