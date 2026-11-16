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Actualizaron un pago único de ANSES en diciembre: quiénes cobran $106.904

El organismo previsional puso en vigencia el nuevo cuadro tarifario para las asignaciones que se liquidan por única vez ante eventos familiares específicos. Conocé quiénes están habilitados para solicitar este refuerzo económico tras pasar por el Registro Civil y qué datos personales deben estar actualizados para evitar demoras en la acreditación.

El Gobierno actualizó un pago único de ANSES en diciembre: quiénes cobran $106.904

El Gobierno actualizó un pago único de ANSES en diciembre: quiénes cobran $106.904

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó una actualización en los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU), un régimen de asistencia económica que se liquida por única vez ante eventos familiares específicos. El organismo previsional estableció las condiciones, los plazos de acreditación y las vías de gestión digital o presencial para acceder al beneficio tras el último ajuste por movilidad.

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Con el incremento vigente, la Asignación por Matrimonio alcanza un monto neto de bolsillo de $106.904 por solicitante, cifra que se duplica a $213.808 dentro del mismo hogar si ambos cónyuges cumplen con los requisitos exigidos por el sistema. El dinero se deposita de forma directa en la cuenta bancaria declarada sin sufrir retenciones mensuales, entre los 30 y 60 días posteriores a la aprobación del trámite.

¿Qué es el pago único de ANSES y cuánto se cobra en diciembre?

Las Asignaciones de Pago Único constituyen una prestación extraordinaria dentro del esquema de Asignaciones Familiares que se abona una sola vez cuando el titular registra un acontecimiento familiar relevante -como matrimonio, nacimiento o adopción-, sin integrarse de manera permanente a los haberes mensuales habituales.

Tras el reajuste vinculado a la fórmula de movilidad basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), los valores netos de la Asignación por Matrimonio quedan conformados de la siguiente manera:

  • Cobro individual neto en mano: $106.904 (por depósito bancario directo, sin descuentos).

  • Cobro conyugal acumulado: $213.808 en total para el grupo familiar si los dos integrantes de la pareja reúnen las condiciones laborales o previsionales requeridas.

¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Matrimonio de ANSES?

El beneficio está habilitado para distintos sectores de trabajadores y titulares de prestaciones sociales, siempre que el enlace civil se encuentre debidamente inscripto en el Registro Civil y sea informado ante el organismo previsional dentro de los plazos legales:

  • Trabajadores en relación de dependencia incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

  • Beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

  • Contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) en las categorías habilitadas.

  • Titulares de la Prestación por Desempleo y trabajadores rurales o de temporada (según encuadre general del régimen SUAF).

¿Cómo tramitar el pago único de $106.904 en Mi ANSES?

Para iniciar la gestión y asegurar la acreditación del dinero en un plazo de entre 30 y 60 días, el titular puede optar por la modalidad virtual o la atención en oficinas:

  • Modalidad online (Atención Virtual): ingresar al sitio oficial de ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar que los datos personales y vínculos familiares estén acreditados, y cargar la partida o acta de matrimonio junto con los DNI de ambos cónyuges.

  • Modalidad presencial: solicitar un turno previo a través de la web oficial del organismo y presentarse en la delegación asignada con la documentación original y copias.

¿Qué datos personales exige ANSES actualizar antes de pedir el beneficio?

El organismo previsional advierte que cualquier inconsistencia o desactualización en su base de datos puede demorar o bloquear la transferencia bancaria. Antes de enviar la solicitud, es indispensable revisar en la sección Información Personal de Mi ANSES que estén vigentes los siguientes registros:

  • Estado civil: el vínculo matrimonial debe figurar acreditado en el sistema tras su inscripción en el Registro Civil.

  • Datos personales y domicilio: corroborar que el número de DNI, nombres completos y lugar de residencia coincidan con la documentación vigente.

  • CBU bancaria: verificar que la Clave Bancaria Uniforme declarada esté activa y a nombre del titular que realiza el reclamo.

Calendario de cobro de diciembre

  • Todas las terminaciones de DNI (0 al 9): el pago único no se rige por el cronograma escalonado por terminación de documento, sino que se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada en un plazo de 30 a 60 días corridos una vez aprobado el expediente.

En pocas palabras

  • ANSES actualizó montos: Las Asignaciones de Pago Único (APU) recibieron un incremento por movilidad, afectando beneficios como el de matrimonio.
  • Asignación por Matrimonio: El monto neto individual es de $106.904, y para ambos cónyuges asciende a $213.808, acreditándose entre 30 y 60 días.
  • Requisitos y Trámite: Es necesario tener los datos personales y familiares actualizados en Mi ANSES y presentar la documentación requerida de forma online o presencial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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