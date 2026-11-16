Actualizaron un pago único de ANSES en diciembre: quiénes cobran $106.904

Cobro individual neto en mano: $106.904 (por depósito bancario directo, sin descuentos).

Cobro conyugal acumulado: $213.808 en total para el grupo familiar si los dos integrantes de la pareja reúnen las condiciones laborales o previsionales requeridas.

¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Matrimonio de ANSES?

El beneficio está habilitado para distintos sectores de trabajadores y titulares de prestaciones sociales, siempre que el enlace civil se encuentre debidamente inscripto en el Registro Civil y sea informado ante el organismo previsional dentro de los plazos legales:

Trabajadores en relación de dependencia incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) en las categorías habilitadas.

Titulares de la Prestación por Desempleo y trabajadores rurales o de temporada (según encuadre general del régimen SUAF).

¿Cómo tramitar el pago único de $106.904 en Mi ANSES?

Para iniciar la gestión y asegurar la acreditación del dinero en un plazo de entre 30 y 60 días, el titular puede optar por la modalidad virtual o la atención en oficinas:

Modalidad online (Atención Virtual): ingresar al sitio oficial de ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar que los datos personales y vínculos familiares estén acreditados, y cargar la partida o acta de matrimonio junto con los DNI de ambos cónyuges.

Modalidad presencial: solicitar un turno previo a través de la web oficial del organismo y presentarse en la delegación asignada con la documentación original y copias.

¿Qué datos personales exige ANSES actualizar antes de pedir el beneficio?

El organismo previsional advierte que cualquier inconsistencia o desactualización en su base de datos puede demorar o bloquear la transferencia bancaria. Antes de enviar la solicitud, es indispensable revisar en la sección Información Personal de Mi ANSES que estén vigentes los siguientes registros:

Estado civil: el vínculo matrimonial debe figurar acreditado en el sistema tras su inscripción en el Registro Civil.

Datos personales y domicilio: corroborar que el número de DNI, nombres completos y lugar de residencia coincidan con la documentación vigente.

CBU bancaria: verificar que la Clave Bancaria Uniforme declarada esté activa y a nombre del titular que realiza el reclamo.

Calendario de cobro de diciembre