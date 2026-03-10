Ayuda Escolar de ANSES: qué hacer si no se acreditó el pago en marzo 2026

El objetivo del pago es acompañar los gastos vinculados con el inicio del ciclo lectivo, como útiles escolares, materiales o indumentaria.

El beneficio alcanza a familias con hijos que asisten a establecimientos educativos reconocidos por la Secretaría de Educación, desde nivel inicial hasta el final de la educación obligatoria.

Cómo cobrar el extra de Ayuda Escolar si no se pagó automáticamente

Cuando el sistema de ANSES no tiene registrada la escolaridad del menor, el pago no se realiza de forma automática.

En ese caso, el titular debe presentar el Certificado de Escolaridad para acreditar que el hijo o hija asiste a clases. Una vez realizado el trámite, el organismo procesa la información y acredita el pago.

Según lo informado, el depósito puede realizarse dentro de un plazo aproximado de 60 días después de presentar la documentación.

Cómo presentar el Certificado de Escolaridad en ANSES

El trámite para cobrar la Ayuda Escolar puede realizarse por dos vías.

Una opción es hacerlo de manera digital a través de Mi ANSES, ingresando con la Clave de la Seguridad Social y cargando el certificado correspondiente.

También existe la posibilidad de presentar el documento de forma presencial en una oficina de ANSES, sin necesidad de solicitar turno previo.

El certificado es fundamental para que el organismo verifique la asistencia escolar y habilite el pago del beneficio.

Ayuda Escolar para hijos con discapacidad

En el caso de hijos con discapacidad, el sistema de ANSES contempla condiciones especiales para acceder a la Ayuda Escolar.

A diferencia de otras asignaciones, no existe un límite de edad, siempre que el hijo o hija participe en actividades educativas, programas de formación o tratamientos de rehabilitación.

En estos casos también se debe presentar la documentación correspondiente que acredite la participación en el sistema educativo o terapéutico.