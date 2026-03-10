En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Ayuda escolar
INFORMACIÓN CLAVE

Ayuda Escolar de ANSES: qué hacer si no se acreditó el pago en marzo 2026

Titulares de AUH y asignaciones familiares del SUAF pueden acceder en marzo de 2026 a un extra por Ayuda Escolar. ANSES explicó qué trámite deben realizar quienes no recibieron el pago automático y cómo presentar la documentación.

La Ayuda Escolar de ANSES para AUH y SUAF en marzo de 2026 representa un extra económico que pueden cobrar las familias con hijos en edad escolar. El beneficio se paga cada año para acompañar los gastos del inicio del ciclo lectivo.

El organismo previsional explicó que no todos los titulares reciben el pago de forma automática, ya que depende de que la escolaridad del menor esté registrada en el sistema. Cuando esa información no está actualizada, es necesario realizar un trámite para acceder al cobro.

En esos casos, ANSES solicita presentar el Certificado de Escolaridad, un documento que acredita que el niño, niña o adolescente asiste a un establecimiento educativo reconocido.

Qué es la Ayuda Escolar de ANSES y quiénes pueden cobrarla

La Ayuda Escolar Anual es un beneficio que paga ANSES a titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y a quienes reciben asignaciones familiares del sistema SUAF.

El objetivo del pago es acompañar los gastos vinculados con el inicio del ciclo lectivo, como útiles escolares, materiales o indumentaria.

El beneficio alcanza a familias con hijos que asisten a establecimientos educativos reconocidos por la Secretaría de Educación, desde nivel inicial hasta el final de la educación obligatoria.

Cómo cobrar el extra de Ayuda Escolar si no se pagó automáticamente

Cuando el sistema de ANSES no tiene registrada la escolaridad del menor, el pago no se realiza de forma automática.

En ese caso, el titular debe presentar el Certificado de Escolaridad para acreditar que el hijo o hija asiste a clases. Una vez realizado el trámite, el organismo procesa la información y acredita el pago.

Según lo informado, el depósito puede realizarse dentro de un plazo aproximado de 60 días después de presentar la documentación.

Cómo presentar el Certificado de Escolaridad en ANSES

El trámite para cobrar la Ayuda Escolar puede realizarse por dos vías.

Una opción es hacerlo de manera digital a través de Mi ANSES, ingresando con la Clave de la Seguridad Social y cargando el certificado correspondiente.

También existe la posibilidad de presentar el documento de forma presencial en una oficina de ANSES, sin necesidad de solicitar turno previo.

El certificado es fundamental para que el organismo verifique la asistencia escolar y habilite el pago del beneficio.

Ayuda Escolar para hijos con discapacidad

En el caso de hijos con discapacidad, el sistema de ANSES contempla condiciones especiales para acceder a la Ayuda Escolar.

A diferencia de otras asignaciones, no existe un límite de edad, siempre que el hijo o hija participe en actividades educativas, programas de formación o tratamientos de rehabilitación.

En estos casos también se debe presentar la documentación correspondiente que acredite la participación en el sistema educativo o terapéutico.

