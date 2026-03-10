Certificado Único de Discapacidad 2026: cómo tramitar el CUD paso a paso y qué beneficios otorga

Este certificado se emite tras una evaluación realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que analiza la documentación médica presentada y determina si la persona cumple con los criterios establecidos por la normativa vigente.

Contar con el CUD no solo reconoce la situación de discapacidad, sino que además habilita el acceso a derechos, tratamientos, coberturas médicas y beneficios sociales destinados a mejorar la calidad de vida de quienes lo necesitan.

Entre otras cosas, este documento permite:

Acceder a prestaciones médicas y terapéuticas.

Utilizar transporte público gratuito en todo el país.

Obtener beneficios impositivos o municipales.

Tramitar asignaciones familiares especiales.

Por este motivo, cada año miles de personas en Argentina gestionan este certificado por primera vez o realizan su renovación cuando vence.

Cómo iniciar el trámite del Certificado Único de Discapacidad

Para comenzar el trámite del CUD, el primer paso consiste en ingresar al portal oficial del Gobierno argentino dedicado a este certificado.

Desde ese sitio se debe completar un formulario con los datos personales del solicitante. Esta herramienta permite recibir información personalizada sobre el lugar donde se realizará la evaluación y la documentación necesaria según cada caso.

El sistema también indicará cuál es la Junta Evaluadora más cercana al domicilio del solicitante, lo que facilita organizar el proceso.

Este primer paso es fundamental, ya que permite conocer con precisión qué papeles hay que presentar y dónde dirigirse para continuar con el trámite.

Documentación necesaria para solicitar el CUD

Una vez iniciado el proceso online, el siguiente paso es reunir toda la documentación requerida para la evaluación médica.

Entre los documentos más importantes se encuentran:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Debe presentarse el original junto con una copia. Este documento es necesario para acreditar identidad y domicilio.

Formulario de solicitud completo

Este formulario se descarga desde el sitio oficial del trámite y debe presentarse debidamente completado al momento de la evaluación.

Informes médicos actualizados

Es obligatorio presentar documentación que respalde la condición de salud. Estos informes deben tener una antigüedad máxima de un año.

Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran:

Certificados médicos.

Informes de especialistas.

Estudios complementarios.

Diagnósticos clínicos.

También pueden incluirse radiografías, tomografías, resonancias u otros estudios que respalden la condición médica declarada.

La Junta Evaluadora utilizará esta información para analizar el caso y determinar si corresponde la emisión del certificado.

Cómo pedir turno para la Junta Evaluadora

Una vez reunidos todos los documentos, el siguiente paso consiste en presentarlos en el lugar asignado por el sistema durante la consulta inicial.

En esa instancia se deberá solicitar un turno para la evaluación con la Junta Evaluadora, que es el equipo profesional encargado de analizar cada caso.

Estas juntas suelen estar integradas por médicos, psicólogos y trabajadores sociales, quienes analizan la documentación presentada y realizan una entrevista o evaluación presencial.

Es fundamental respetar la fecha y el horario asignados para la evaluación.

Las autoridades advierten que:

si la persona no asiste al turno o llega fuera del horario asignado, el turno se pierde automáticamente.

En ese caso, el solicitante deberá reiniciar el trámite desde el principio, lo que puede generar demoras en la obtención del certificado.

Qué ocurre después de la evaluación

Luego de la entrevista con la Junta Evaluadora, los profesionales analizan la información presentada y determinan si corresponde otorgar el certificado.

Si el resultado es favorable, el Certificado Único de Discapacidad será emitido oficialmente y el solicitante podrá comenzar a utilizarlo para acceder a sus beneficios.

Actualmente, el documento puede visualizarse de forma digital a través de la aplicación oficial Mi Argentina, lo que facilita tenerlo siempre disponible desde el celular.

El certificado también puede imprimirse en caso de ser necesario para presentaciones administrativas.

Un trámite completamente gratuito

Uno de los aspectos más importantes del CUD es que todo el proceso de obtención es completamente gratuito.

Las autoridades remarcan que ninguna persona ni institución puede cobrar dinero por realizar este trámite.

Por ese motivo, si alguien solicita un pago para gestionar el certificado, se recomienda realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

El trámite solo debe realizarse a través de los canales oficiales del Estado y las juntas evaluadoras autorizadas.

Beneficios que otorga el Certificado Único de Discapacidad

Una vez aprobado, el CUD habilita el acceso a una amplia red de derechos y prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Estos beneficios buscan garantizar el acceso a la salud, la educación, la movilidad y la inclusión social.

A continuación, los principales beneficios.

Cobertura médica del 100%

Uno de los beneficios más importantes es el acceso a cobertura total de las prestaciones del sistema de atención para personas con discapacidad.

Esto incluye tratamientos como:

Terapias de rehabilitación.

Tratamientos médicos especializados.

Apoyos educativos.

Provisión de prótesis u órtesis.

En muchos casos, estos tratamientos deben ser cubiertos completamente por obras sociales o sistemas de salud, siempre que estén incluidos dentro de las prestaciones reconocidas.

Transporte público gratuito

El CUD también permite viajar sin costo en transporte público nacional.

Este beneficio alcanza a distintos medios de transporte, entre ellos:

Colectivos.

Trenes.

Subtes.

Micros de media y larga distancia.

Esta medida busca facilitar la movilidad de las personas con discapacidad y garantizar su acceso a servicios médicos, educativos y laborales.

Símbolo Internacional de Acceso

Las personas con CUD pueden solicitar el Símbolo Internacional de Acceso, que permite identificar vehículos que transportan personas con discapacidad.

Este distintivo brinda facilidades de circulación y estacionamiento, especialmente en zonas reservadas o con restricciones.

El objetivo es garantizar mayor accesibilidad y movilidad en espacios urbanos.

Asignaciones familiares especiales

El certificado también habilita el acceso a beneficios económicos específicos, como algunas asignaciones familiares destinadas a personas con discapacidad.

Entre ellas se encuentran:

Asignación por hijo o hija con discapacidad .

Asignación por maternidad en casos de nacimiento de un hijo con síndrome de Down.

Estas ayudas buscan acompañar económicamente a las familias que atraviesan situaciones particulares vinculadas a la discapacidad.

Exenciones en tasas y beneficios impositivos

En algunas localidades del país, el CUD permite acceder a exenciones o reducciones en impuestos municipales.

Estas medidas dependen de cada jurisdicción, pero suelen incluir beneficios vinculados a tasas de servicios o trámites administrativos.

Beneficios para la compra de vehículos

Otro de los beneficios posibles es la posibilidad de acceder a condiciones especiales para la compra de automotores adaptados.

Estas facilidades pueden incluir:

Exenciones impositivas.

Reducciones en costos de importación.

Programas de financiamiento.

El objetivo es facilitar la movilidad de las personas con discapacidad que necesitan vehículos adaptados.

Un documento clave para garantizar derechos

El Certificado Único de Discapacidad se ha convertido en una herramienta central dentro del sistema de protección social argentino.

Más allá de ser un documento administrativo, representa el acceso concreto a derechos fundamentales en salud, educación, movilidad e inclusión social.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan realizar el trámite únicamente por canales oficiales y mantener la documentación médica actualizada para evitar demoras.

Con el crecimiento de la digitalización, además, cada vez más gestiones vinculadas al CUD pueden realizarse o consultarse online, lo que simplifica el proceso para miles de familias en todo el país.