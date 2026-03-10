Netflix estrenó la película más esperada del año, dura menos de 2 horas y ya está en el Top 10

Mike consigue empleo como vigilante nocturno en una pizzería abandonada. En apariencia, el trabajo parece sencillo, pero pronto descubre que ese sitio guarda secretos mucho más oscuros de lo que imaginaba.

Durante sus turnos nocturnos, el protagonista empieza a notar que los animatrónicos del restaurante no son simples máquinas decorativas. Algo extraño ocurre dentro del local, y la sensación de amenaza crece con cada hora que pasa.

Según la descripción oficial de Netflix: "Tras aceptar un turno nocturno en un restaurante que cerró sus puertas, un guardia en apuros debe sobrevivir al acecho de una aterradora banda de animatrónicos poseídos".

Five Nights at Freddy's 2

Una adaptación que tardó casi una década en hacerse realidad

La historia detrás de Five Nights at Freddy’s comenzó mucho antes de su estreno. Durante años, el proyecto pasó por diferentes etapas de desarrollo mientras estudios y productores buscaban la forma adecuada de adaptar el famoso videojuego creado por Scott Cawthon.

Cuando finalmente se confirmó que la productora Blumhouse Productions llevaría la historia al cine, el entusiasmo se multiplicó. El estudio ya era conocido por su experiencia en el género de terror, lo que generó confianza entre los seguidores del videojuego.

La dirección quedó en manos de Emma Tammi, quien asumió el desafío de trasladar al cine una narrativa que originalmente estaba pensada para un formato interactivo.

Five Nights at Freddy's 3

El elenco principal de "Five Nights at Freddy’s"

Josh Hutcherson

Elizabeth Lail

Piper Rubio

Mary Stuart Masterson

Matthew Lillard

El éxito de la película que llevó a una secuela

El impacto en taquilla fue tan grande que el estudio decidió avanzar rápidamente con una continuación. A finales de 2025 llegó a los cines una secuela de la historia, que también generó gran expectativa entre los seguidores de la franquicia.

Aunque la segunda película volvió a dividir opiniones entre la crítica y el público, logró repetir el buen desempeño en taquilla, lo que consolidó a la saga como una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas dentro del cine de terror.

El fenómeno demuestra que, incluso cuando las reseñas no son completamente favorables, una franquicia con una comunidad sólida puede mantener su fuerza comercial.

Five Nights at Freddy's 4

Netflix apuesta por uno de los éxitos del terror reciente

Con la llegada de marzo, Netflix decidió sumar Five Nights at Freddy’s a su catálogo. La plataforma sabe que el terror sigue siendo uno de los géneros más consumidos por los usuarios, especialmente cuando se trata de títulos que ya generaron impacto en cines.

Además, el film tiene un atractivo adicional: permite que nuevos espectadores descubran la historia incluso si nunca jugaron el videojuego original.

Para quienes ya conocen la franquicia, el estreno en streaming también representa una oportunidad de revisitar la película y analizar los detalles que conectan con el universo del juego.

Tráiler oficial de "Five Nights at Freddy's"