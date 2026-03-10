Milei confirmó una gran noticia para beneficiarios de ANSES

El objetivo central del programa es reducir la deserción escolar y universitaria, brindando un apoyo económico mensual a quienes cursan la escuela secundaria, carreras terciarias o universitarias, o bien participan de programas de formación profesional.

La iniciativa está dirigida principalmente a jóvenes que se encuentran en situaciones socioeconómicas vulnerables. A través del pago mensual, el Estado intenta facilitar la continuidad educativa y promover mejores oportunidades de inserción laboral a futuro.

En los últimos años, el programa se consolidó como una de las herramientas educativas más utilizadas por estudiantes argentinos, ya que permite cubrir gastos básicos relacionados con el estudio, como materiales, transporte o conectividad.

Calendario oficial de pagos de marzo 2026

De acuerdo con el cronograma difundido por ANSES, los pagos correspondientes a marzo comenzarán el viernes 13 de marzo y se extenderán hasta el jueves 19, siguiendo el esquema habitual basado en la terminación del DNI.

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: cobran a partir del 13 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: cobran desde el 16 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: cobran el 17 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: cobran el 18 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: cobran el 19 de marzo

Este sistema de pagos escalonados permite que cada grupo de beneficiarios conozca con anticipación la fecha exacta en la que tendrá acreditado el dinero, evitando demoras o confusiones.

Además, los estudiantes pueden consultar su fecha de cobro ingresando a la página oficial de ANSES o a través de la aplicación Mi ANSES, donde también se encuentran disponibles los detalles de cada liquidación.

Quiénes cobran las últimas cuotas del programa

Un aspecto importante de este período de pagos es que algunos estudiantes recibirán las últimas cuotas correspondientes al ciclo 2025.

Esto ocurre porque el programa contempla un sistema de certificaciones académicas, mediante el cual se verifica que los estudiantes hayan cumplido con determinadas condiciones educativas durante el año lectivo.

En muchos casos, ANSES retiene un porcentaje del monto mensual durante el ciclo escolar, el cual se libera una vez que el estudiante demuestra que avanzó en sus estudios.

Durante el inicio de 2026, el organismo comenzó a abonar el 20% que había sido retenido durante el año anterior, siempre que los beneficiarios cumplieran con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Qué requisitos debieron cumplir los estudiantes

Para poder cobrar las cuotas finales del programa y el porcentaje retenido, los estudiantes tuvieron que cumplir con las condiciones establecidas en la Resolución 388/2025.

Estas exigencias varían según la modalidad de la beca.

Condiciones para Progresar Obligatorio

En el caso de Progresar Obligatorio, destinado a estudiantes que cursan la escuela secundaria, se exigieron varios requisitos académicos.

Entre los principales puntos se destacan:

Participar en al menos una actividad formativa o de extensión educativa durante el ciclo lectivo 2025.

No adeudar materias al finalizar el año escolar , especialmente en la instancia de certificación final.

Validar la actividad educativa a través de la institución escolar, la cual debía cargar la información correspondiente antes de fines de diciembre de 2025.

Además, los estudiantes debieron subir la documentación correspondiente a la plataforma oficial del programa antes del 30 de noviembre, para que las autoridades educativas pudieran verificar los datos.

Este procedimiento es fundamental porque determina si el alumno puede acceder al pago completo del beneficio.

Requisitos para Progresar Superior

En el caso de Progresar Superior, que incluye a estudiantes de universidades e institutos terciarios, las condiciones son diferentes y dependen del nivel de avance dentro de la carrera.

Para quienes ingresaron por primera vez a una carrera, las exigencias fueron:

Acreditar la condición de alumno regular.

Demostrar un avance académico de al menos el 80% de las materias del año en curso.

En cambio, los estudiantes avanzados debieron cumplir con otras metas académicas:

Ser alumnos regulares de su institución educativa.

Aprobar al menos el 50% de las materias del año correspondiente.

No registrar materias pendientes al cierre del ciclo lectivo.

Estas certificaciones académicas son clave para que el sistema confirme que el estudiante continúa con su trayectoria educativa y así habilitar el pago completo del beneficio.

Cómo se pagan las últimas cuotas según la inscripción

Otro factor determinante para calcular los pagos finales del programa es el momento en el que el estudiante se inscribió en la beca durante 2025.

El programa contempla dos momentos de inscripción: marzo y agosto.

Según el período de inscripción y el tipo de beca, cambia la cantidad de cuotas que recibe el estudiante.

Pagos para Progresar Obligatorio

Los estudiantes que forman parte de Progresar Obligatorio reciben un esquema de pagos diferente dependiendo de cuándo iniciaron el beneficio.

Inscripción en marzo de 2025: Durante febrero de 2026 se abonó la cuota número 11 de un total de 12 . El monto fue de $35.000 , sin retención del 20%.

Inscripción en agosto de 2025: En febrero se pagó la cuota número 6 , que corresponde a la última del esquema semestral. También se abonó $35.000 sin retenciones .



Estas cuotas finales se consideran pagos estímulo por rendimiento académico, otorgados a quienes lograron completar el año escolar sin materias pendientes.

Pagos para Progresar Superior

En el caso de Progresar Superior, el esquema es similar pero se vincula directamente con el avance académico dentro de la carrera.

Inscripción en marzo de 2025: Los estudiantes cobraron la cuota 11 de un total de 12 , con un monto de $35.000 . Este pago corresponde a una cuota estímulo tras la tercera certificación académica .

Inscripción en agosto de 2025: Los beneficiarios recibieron la cuota 6 de un total de 6 , también por $35.000 . Se trata igualmente de una cuota estímulo vinculada a la certificación académica final.



En ambos casos, las últimas cuotas se liberan una vez que se verifica el progreso educativo del estudiante, lo que garantiza que el beneficio esté asociado al desempeño académico.

Cómo consultar el pago de la beca

Los beneficiarios de las Becas Progresar pueden consultar su fecha exacta de cobro y los montos depositados mediante diferentes canales oficiales.

Entre los principales se encuentran:

La página web de ANSES

La aplicación Mi ANSES

Las plataformas oficiales del programa Progresar

Allí es posible verificar el estado de la beca, las certificaciones académicas registradas y las fechas de pago.

También se recomienda mantener actualizados los datos personales y académicos, ya que cualquier inconsistencia puede retrasar la liquidación del beneficio.

Un apoyo económico que impacta en millones de estudiantes

Desde su implementación, las Becas Progresar se convirtieron en una herramienta central para miles de jóvenes argentinos que buscan continuar sus estudios.

El programa no solo representa un ingreso mensual para los estudiantes, sino también un incentivo para sostener la trayectoria educativa y finalizar los estudios.

Para muchas familias, el beneficio funciona como un respaldo económico que permite cubrir gastos esenciales vinculados a la educación, especialmente en contextos económicos complejos.

Con la confirmación del calendario de pagos de marzo y la liquidación de las últimas cuotas del ciclo 2025, miles de beneficiarios volverán a recibir el apoyo estatal destinado a fortalecer su formación académica y profesional.