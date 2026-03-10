AUH: el ingreso extra de más de $50.000 que se deposita junto con la asignación
Se trata de un refuerzo que ANSES deposita junto con la asignación para miles de familias con hijos. El beneficio se otorga de forma automática a quienes cumplen los requisitos y se suma todos los meses al ingreso que reciben los titulares.
$50.000 extra todos los meses: el beneficio que se suma a la AUH automáticamente
Muchas familias que cobran laAsignación Universal por Hijo (AUH) reciben todos los meses un ingreso adicional que llega de manera automática junto con el pago de la asignación. Se trata de la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico destinado a la compra de alimentos que puede superar los $50.000 mensuales.
Este beneficio forma parte de las políticas de asistencia alimentaria que administra el Estado nacional y está dirigido a hogares con niños, niñas y adolescentes. A diferencia de otras prestaciones, no requiere inscripción ni gestión previa, ya que se otorga automáticamente a quienes cumplen con las condiciones establecidas.
De esta manera, miles de titulares de AUH reciben cada mes un ingreso extra que se suma al dinero que paga la ANSES.
Qué es la Tarjeta Alimentar y quiénes la cobran
La Tarjeta Alimentar es un refuerzo económico destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria en los hogares con menores de edad.
El beneficio está dirigido a:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
Personas que cobran la Asignación Universal por Embarazo (AUE)
Titulares de AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad
Madres que perciben la Pensión No Contributiva por tener siete hijos o más
Uno de los aspectos más importantes de esta ayuda es que no es necesario realizar ningún trámite para acceder. ANSES analiza los datos del grupo familiar y, si se cumplen los requisitos, el pago se activa de forma automática.
Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en marzo
En marzo de 2026 los montos del programa se mantienen sin cambios, ya que este refuerzo no se actualiza con la fórmula de movilidad que aplica a las jubilaciones y asignaciones.
Los valores actuales son los siguientes:
Familias con 1 hijo: $52.250
Familias con 2 hijos: $81.936
Familias con 3 o más hijos: $108.062
Esto significa que incluso las familias con un solo hijo reciben más de $50.000 adicionales todos los meses.
Cómo se cobra el extra de la Tarjeta Alimentar
El dinero de la Tarjeta Alimentar se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH. Por lo tanto, el titular recibe ambos pagos en la misma fecha establecida por el calendario de ANSES.
No es necesario utilizar una tarjeta especial ni realizar activaciones adicionales. El monto se acredita directamente en la cuenta y puede utilizarse con la tarjeta de débito habitual.
Este refuerzo está destinado exclusivamente a la compra de alimentos, por lo que forma parte de las políticas de seguridad alimentaria que buscan reforzar los ingresos de los hogares más vulnerables.
AUH más Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total
La suma de la asignación y el refuerzo alimentario determina el ingreso final que reciben las familias cada mes. Por ejemplo, una familia con un hijo puede superar ampliamente los ingresos que paga la AUH sola, ya que el monto del programa alimentario se suma de forma directa.
En los hogares con dos o más hijos, la diferencia es todavía mayor, ya que el refuerzo aumenta según la cantidad de menores.
Por qué la Tarjeta Alimentar no aumenta todos los meses
A diferencia de la AUH y otras prestaciones de ANSES, que se actualizan mediante la fórmula de movilidad mensual basada en la inflación, la Tarjeta Alimentar depende de decisiones administrativas del Gobierno nacional.
Esto significa que los montos se modifican únicamente cuando el Poder Ejecutivo anuncia una actualización del programa.