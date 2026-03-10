AUH: el ingreso extra de más de $50.000 que se deposita junto con la asignación

El beneficio está dirigido a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas que cobran la Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Titulares de AUH por hijo con discapacidad , sin límite de edad

Madres que perciben la Pensión No Contributiva por tener siete hijos o más

Uno de los aspectos más importantes de esta ayuda es que no es necesario realizar ningún trámite para acceder. ANSES analiza los datos del grupo familiar y, si se cumplen los requisitos, el pago se activa de forma automática.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en marzo

En marzo de 2026 los montos del programa se mantienen sin cambios, ya que este refuerzo no se actualiza con la fórmula de movilidad que aplica a las jubilaciones y asignaciones.

Los valores actuales son los siguientes:

Familias con 1 hijo : $52.250

Familias con 2 hijos : $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Esto significa que incluso las familias con un solo hijo reciben más de $50.000 adicionales todos los meses.

ANSES_pago ANSES confirmó un pago único en febrero que permite cobrar hasta $219.794

Cómo se cobra el extra de la Tarjeta Alimentar

El dinero de la Tarjeta Alimentar se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH. Por lo tanto, el titular recibe ambos pagos en la misma fecha establecida por el calendario de ANSES.

No es necesario utilizar una tarjeta especial ni realizar activaciones adicionales. El monto se acredita directamente en la cuenta y puede utilizarse con la tarjeta de débito habitual.

Este refuerzo está destinado exclusivamente a la compra de alimentos, por lo que forma parte de las políticas de seguridad alimentaria que buscan reforzar los ingresos de los hogares más vulnerables.

AUH más Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total

La suma de la asignación y el refuerzo alimentario determina el ingreso final que reciben las familias cada mes. Por ejemplo, una familia con un hijo puede superar ampliamente los ingresos que paga la AUH sola, ya que el monto del programa alimentario se suma de forma directa.

En los hogares con dos o más hijos, la diferencia es todavía mayor, ya que el refuerzo aumenta según la cantidad de menores.

Por qué la Tarjeta Alimentar no aumenta todos los meses

A diferencia de la AUH y otras prestaciones de ANSES, que se actualizan mediante la fórmula de movilidad mensual basada en la inflación, la Tarjeta Alimentar depende de decisiones administrativas del Gobierno nacional.

Esto significa que los montos se modifican únicamente cuando el Poder Ejecutivo anuncia una actualización del programa.