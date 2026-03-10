En vivo Radio La Red
Boca planea ampliar la Bombonera: los detalles del proyecto para casi duplicar su capacidad

La dirigencia de Boca impulsa una obra que buscará aumentar de forma considerable la capacidad del estadio sin abandonar su histórica ubicación en el barrio de La Boca.

El debate sobre el futuro del estadio de Boca Juniors volvió a tomar fuerza en las últimas horas luego de que se conocieran nuevos detalles del proyecto que impulsa la dirigencia para ampliar la capacidad de La Bombonera. La iniciativa apunta a sumar miles de lugares en el estadio y acercarse a una capacidad cercana a los 80 mil espectadores.

image

Aunque el club todavía no presentó oficialmente el proyecto, distintos aspectos del plan fueron confirmados de manera interna y generaron una fuerte expectativa entre los hinchas. El tema de la ampliación del estadio es uno de los reclamos históricos de los socios, que desde hace años señalan las dificultades para conseguir entradas debido a la gran demanda.

Cómo sería el proyecto para ampliar la Bombonera

El eje central de la iniciativa consiste en la construcción de una cuarta bandeja en uno de los sectores del estadio. La nueva estructura se levantaría en el espacio donde actualmente se encuentra la platea preferencial.

La obra implicaría una reconfiguración de esa zona y la construcción de nuevas tribunas superiores, lo que permitiría aumentar de manera significativa la capacidad del estadio.

Con este cambio estructural, la dirigencia buscaría sumar varios miles de lugares y acercarse a una capacidad cercana a los 80 mil espectadores, un número que representaría un salto importante respecto al aforo actual del estadio Alberto J. Armando.

Qué otras obras incluiría el plan del club

Además de la ampliación de las tribunas, el proyecto contempla una serie de mejoras orientadas a modernizar la infraestructura del estadio y mejorar la experiencia del público.

Entre los puntos que formarían parte del plan se encuentran mejoras en los accesos y en la circulación interna dentro del estadio, con el objetivo de facilitar el ingreso y el movimiento de los hinchas durante los partidos.

También se prevé la modernización de distintos sectores de plateas y palcos, además de la incorporación de nuevos espacios de servicios para el público.

La idea de fondo es actualizar las instalaciones de la Bombonera para adaptarlas a las exigencias actuales, pero sin perder la identidad histórica que caracteriza al estadio.

Por qué Boca apuesta por ampliar la Bombonera y no construir otro estadio

Durante años, el mundo Boca debatió dos posibles caminos para el futuro del club: ampliar el estadio actual o construir uno completamente nuevo.

En los últimos tiempos, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme se inclinó por la opción de permanecer en el estadio histórico y buscar alternativas que permitan aumentar su capacidad sin abandonar el barrio de La Boca.

El objetivo también es responder a una de las principales demandas de los socios: la posibilidad de que más hinchas puedan asistir a los partidos.

Si el proyecto finalmente avanza, se trataría de una de las modificaciones más importantes en la historia reciente del estadio, con la intención de ampliar su capacidad y modernizar la experiencia del público sin perder la mística que convirtió a la Bombonera en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

