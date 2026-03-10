Boca planea ampliar la Bombonera: los detalles del proyecto para casi duplicar su capacidad

Con este cambio estructural, la dirigencia buscaría sumar varios miles de lugares y acercarse a una capacidad cercana a los 80 mil espectadores, un número que representaría un salto importante respecto al aforo actual del estadio Alberto J. Armando.

Qué otras obras incluiría el plan del club

Además de la ampliación de las tribunas, el proyecto contempla una serie de mejoras orientadas a modernizar la infraestructura del estadio y mejorar la experiencia del público.

Entre los puntos que formarían parte del plan se encuentran mejoras en los accesos y en la circulación interna dentro del estadio, con el objetivo de facilitar el ingreso y el movimiento de los hinchas durante los partidos.

También se prevé la modernización de distintos sectores de plateas y palcos, además de la incorporación de nuevos espacios de servicios para el público.

La idea de fondo es actualizar las instalaciones de la Bombonera para adaptarlas a las exigencias actuales, pero sin perder la identidad histórica que caracteriza al estadio.

Por qué Boca apuesta por ampliar la Bombonera y no construir otro estadio

Durante años, el mundo Boca debatió dos posibles caminos para el futuro del club: ampliar el estadio actual o construir uno completamente nuevo.

En los últimos tiempos, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme se inclinó por la opción de permanecer en el estadio histórico y buscar alternativas que permitan aumentar su capacidad sin abandonar el barrio de La Boca.

El objetivo también es responder a una de las principales demandas de los socios: la posibilidad de que más hinchas puedan asistir a los partidos.

Si el proyecto finalmente avanza, se trataría de una de las modificaciones más importantes en la historia reciente del estadio, con la intención de ampliar su capacidad y modernizar la experiencia del público sin perder la mística que convirtió a la Bombonera en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.