El video de la China Suárez con una particular canción: ¿Indirecta para Wanda Nara?

Tras el fallo de la Justicia italiana y el firme mensaje de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi se mostraron románticos en un plan al aire libre de fin de semana.
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La actriz la China Suárez compartió un divertido momento hijo frente a la casa de los sueños y despertó revuelo por la eleccion del tema musical.
Tras el fallo de la Justicia italiana y el firme mensaje de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi se mostraron románticos en un plan al aire libre de fin de semana.
Aprovechando el sábado soleado, la pareja disfrutó de un divertido paseo en lancha acompañados de los hijos más pequeños de la actriz, Magnolia y Amancio.
Lo cierto es que durante el domingo la China Suárez volvió a la actividad en redes compartiendo un video de su hijo andando en un mini jeep de juguete por el frente de la casa de los sueños que decidió musicalizar con una particular canción que llamó la atención de muchos seguidores.
La letra de la misma fue interpretada por varios usuarios de redes como un mensaje que podría estar destinado a Wanda Nara en medio de la tensión total con Mauro Icardi.
La canción en cuestión es La Gerencia, interpretado por Tito El Bambino, Arcángel, Wisin, Hanzel La H y Fronti, el cual tiene una letra que dice: “Salimo’ de la calle y del ghetto, y el respeto lo implantamo’. En la disco están volando las paca’, y al que no le guste, lo sacamo’. No pueden, no pueden con nosotros no...”.
En la canción se remarca el concepto del respeto y varios internautas tomaron la elección de ese tema para el video por parte de la actriz como un palito indirecto para la mediática en medio de la guerra que atraviesa Icardi con la ex.
Cabe recordar que hace unos días Wanda y Mauro se cruzaron desde las redes con distintos mensajes marcando sus posturas por el faltante de la documentación de sus hijas tras el robo en la casa de Milán.
"Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas. Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir", expresó Mauro Icardi el viernes a través de un comunicado.
El futbolista hizo referencia al proceso de restitución internacional que continúa en curso y volvió a remarcar su desacuerdo con la posibilidad de que sus hijas permanezcan en Argentina.
"Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar", manifestó.
Y sostuvo al respecto: "Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas".
Finalmente, Mauro Icardi volvió a remarcar que, más allá de la disputa con su expareja, la prioridad deben ser sus hijas: "Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación", cerró.