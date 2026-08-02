El video de la China Suárez con una particular canción: ¿Indirecta para Wanda Nara?

La canción en cuestión es La Gerencia, interpretado por Tito El Bambino, Arcángel, Wisin, Hanzel La H y Fronti, el cual tiene una letra que dice: “Salimo’ de la calle y del ghetto, y el respeto lo implantamo’. En la disco están volando las paca’, y al que no le guste, lo sacamo’. No pueden, no pueden con nosotros no...”.

En la canción se remarca el concepto del respeto y varios internautas tomaron la elección de ese tema para el video por parte de la actriz como un palito indirecto para la mediática en medio de la guerra que atraviesa Icardi con la ex.

Cabe recordar que hace unos días Wanda y Mauro se cruzaron desde las redes con distintos mensajes marcando sus posturas por el faltante de la documentación de sus hijas tras el robo en la casa de Milán.

Qué dijo Mauro Icardi tras la resolución de la Justicia en Italia

"Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas. Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir", expresó Mauro Icardi el viernes a través de un comunicado.

El futbolista hizo referencia al proceso de restitución internacional que continúa en curso y volvió a remarcar su desacuerdo con la posibilidad de que sus hijas permanezcan en Argentina.

"Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar", manifestó.

Y sostuvo al respecto: "Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas".

Finalmente, Mauro Icardi volvió a remarcar que, más allá de la disputa con su expareja, la prioridad deben ser sus hijas: "Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación", cerró.